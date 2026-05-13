CHP'li Hakan Bahçetepe’ye rüşvet ve kara para suçlamasında iddianame tamam | Dosya mahkemede
Yolsuzluk tutuklusu eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin merkezinde yer aldığı adli süreçte yeni aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bahçetepe ve beraberindeki 8 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Rüşvet, kara para aklama ve haksız mal edinme suçlamalarının yöneltildiği dosya, yargılamanın yapılacağı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Yolsuzluk tutuklusu zanlıların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanması bekleniyor.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
- Eski CHP'li başkan Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
- Bahçetepe hakkında rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.
- Soruşturma 2024/236201 sayılı dosyada yürütülürken iddianame 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve beraberindeki 8 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.
Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan eski CHP'li başkan Bahçetepe'nin dosyası İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
RÜŞVET VE KARA PARA
Başsavcılık, hukuki sürece ilişkin resmi açıklama paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurusunda, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir." denildi.
İddianamedeki ceza taleplerine dikkat çekilen açıklamanın devamında, "Şüpheli Hakan Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.