Bozkurt savunmasında sorumluluğu İnsan Kaynakları Müdürlüğüne atarken, annesinin üzerine aldığı villayı trampa yoluyla edindiğini ve gerekli ödemeleri yaptığını iddia etti.

Tutuklu sanık ve dönemin İnsan Kaynakları Müdürü T.U., fazla mesai ücretlerinden yapılan kesintilerin bankadan çekilerek zarf içinde dağıtıldığını itiraf etti ve sorumluluğu üstlendi.

Çetin Bozkurt hakkında 8 kez nitelikli zimmet, icbar suretiyle irtikap, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplam 177 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak'ın Devrek Belediyesini sarsan ve milyonlarca liralık kamu kaynağının usulsüzce aktarıldığı iddia edilen rüşvet çarkı mahkeme salonuna taşındı. Hakkında 177 yıla kadar hapis cezası istenen CHP'li eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile 1'i tutuklu 30 sanık, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada tutuklu sanık T.U., 26 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar G.D . ile E.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık A.Y. salonda yer almadı.

Alkol bağımlılığı nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını ve usulsüz işlemlere yöneldiğini belirten T.U., "Ben suçlamaları kabul ediyorum. Başkanların, yardımcıların konudan haberi yoktur. Tüm işlemleri ben yaptım. İfadelerimi hür ifademle verdim. Yapılan iş ve işlemlerde kimseye suç atmıyorum. Antidepresan ve alkolü bırakmak için ilaç kullanıyordum. Başkan bile bana 'Sana ne oldu?' diyordu. Ailesel sıkıntılarım vardı. En ufak sıkıntıda içki içiyordum." dedi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 8 kez nitelikli zimmet suçuyla yargılanan CHP’li eski başkan Çetin Bozkurt da katıldı. (Fotoğraf: AA)

BANKADAN ÇEKİLDİ ZARFLARLA DAĞITILDI

Yanında çalışan bazı sanıkların fazla mesai sistemine dahil olmak istediklerini aktaran T.U., "Hesaplamaların ardından doğru bordroları muhasebeye ilettim. Fazla hesaplanan mesai ücretlerinden yapılan kesintiler tahsildarlar aracılığıyla bankadan çekildi. Daha sonra paylar ilgili kişilere zarf içinde dağıtıldı." ifadelerini kullandı.