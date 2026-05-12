Zonguldak'ın Devrek Belediyesini sarsan ve milyonlarca liralık kamu kaynağının usulsüzce aktarıldığı iddia edilen rüşvet çarkı mahkeme salonuna taşındı. Hakkında 177 yıla kadar hapis cezası istenen CHP'li eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile 1'i tutuklu 30 sanık, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmada tutuklu sanık T.U., 26 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar G.D. ile E.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık A.Y. salonda yer almadı.
'HER ŞEYİ BEN YAPTIM, ALKOLLÜYDÜM'
Davanın en kritik isimlerinden dönemin İnsan Kaynakları Müdürü tutuklu sanık T.U., duruşmada zimmet sisteminin nasıl işlediğini anlattı.
Alkol bağımlılığı nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını ve usulsüz işlemlere yöneldiğini belirten T.U., "Ben suçlamaları kabul ediyorum. Başkanların, yardımcıların konudan haberi yoktur. Tüm işlemleri ben yaptım. İfadelerimi hür ifademle verdim. Yapılan iş ve işlemlerde kimseye suç atmıyorum. Antidepresan ve alkolü bırakmak için ilaç kullanıyordum. Başkan bile bana 'Sana ne oldu?' diyordu. Ailesel sıkıntılarım vardı. En ufak sıkıntıda içki içiyordum." dedi.
BANKADAN ÇEKİLDİ ZARFLARLA DAĞITILDI
Yanında çalışan bazı sanıkların fazla mesai sistemine dahil olmak istediklerini aktaran T.U., "Hesaplamaların ardından doğru bordroları muhasebeye ilettim. Fazla hesaplanan mesai ücretlerinden yapılan kesintiler tahsildarlar aracılığıyla bankadan çekildi. Daha sonra paylar ilgili kişilere zarf içinde dağıtıldı." ifadelerini kullandı.
'İÇEMEDİĞİM İÇİN ANLATIYORUM'
Yaklaşık 14 aylık tutukluluk sürecinde alkolü bıraktığını dile getiren sanık T.U., "Tahsildarların hiçbirinin suçu yok. Onlar yönlendirmelerle hareket ediyor. Ben bunları anlatacak durumda bile değildim. Cezaevinde içmediğim için herhalde." diye konuştu.
SUÇU İK MÜDÜRÜNE YIKTI
İddianamede 8 kez nitelikli zimmet, icbar suretiyle irtikap, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından ağır cezalar istenen CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, savunmasında sorumluluğu alt birimlere attı.
Hiçbir belediye başkanının personel bordrolarını görmediğini öne süren Bozkurt, "Emekli olmak isteyen gelir makama söyler, fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşılır. Başkana kızgınsa başkan yardımcısına falan çıkar. Ödemeler için insan kaynakları yazar, encümene gelir. Encümen onayını verir ve ödeme emri hazırlanır. Encümenden sonraki tüm işlemleri insan kaynakları yapar. Örneğin 20 kişinin emeklilik ödemesi için hazırlık yapılır. İller Bankasından kredi alınır. Belediyeler parayı görmez. Zaten doğrudan hesaplara gider." sözleriyle kendini savundu.
'ŞİŞLİ BELEDİYESİ İHALESİNDE TUTANAK TUTTUK'
İhaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin konuşan Bozkurt, "Sel felaketiyle uğraşırken bir an önce ihaleye çıkın talimatını müdür S.Ç.'ye verdim. Hatta evrakı sel bölgesinde olduğum için çamur içinde imzaladım. İhalenin işleyişiyle ilgili bir bilgim yok. Şişli Belediyesinin ihalesinden kalan eksikleri tespit edip tutanak tutup sorduk. Cevap gelmedi. İçerik başka olduğu için biz ilana çıktık." dedi.
ANNEYE VİLLA
Annesinin üzerine aldığı villaya yönelik icbar yoluyla irtikap suçlamasına değinen Bozkurt, müteahhit S.G.'nin kendisine trampa teklifinde bulunduğunu, villayı bu şekilde aldığını ve gerekli ödemeleri yaptığını iddia etti.
Bozkurt, olayda sanık değil müşteki konumunda olması gerektiğini ileri sürdü.
'2 EVRAK YOK EDİLMİŞ'
Zimmet ve rüşvet almak suçlarından yargılanan Mali İşler Müdürü N.Ç., personel ve emeklilik ödemeleri gibi giderlerin 2014 yılında Devrek Belediye Meclisi kararıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne devredildiğini söyledi.
Müfettiş incelemesinde imzaladığı 3 belgeden birinin kendisine ait olmadığını fark ettiğini anlatan N.Ç., "Benimle beraber bir başkasının da imza ve kaşesinin kullanıldığı tespit edildi. Benim dosyamdan 2 evrak yok edilerek sunulmuş. Bana müfettiş 'İzin yapmadı mı?' deyince ben eşim için aylarca hastanelerde olduğumu söyledim. Hatta belediyeden dosyamı talep ettim ama göndermediler. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ BAŞKAN "BİLGİM VAR" DEMİŞ
Fazla mesai ödemeleri konusunda tutuklu sanık T.U. ile tartıştığını aktaran N.Ç., "Muhasebe sonuçta, fatura bile olsa karışırdım, bu yüzden beni sevmezlerdi. 2022 yılında sel, afet var. Yoğun çalışıyoruz. Mesailer çok fazla gelmeye başladı. 'Biraz rölantiye alın, yoksa maaş ödeyemeyeceğiz.' dedim. Bana mesai evrakı gelince, ben 'Hani yapılmayacaktı' diye T.U. ile tartıştım. Başkanın 'mesai yapılmayacak' diye talimatı vardı. Başkanın yanına gittim. Başkan bana 'bilgim var' demişti. 'Kanalizasyon, su işleri gibi acil şeylerde çalıştıkları için mesai yapmışlardır.' diye düşündüm. Ben de başkan 'Tamam' deyince sustum." diye konuştu.
RÜŞVETİN KILIFI YARDIMLAŞMA
Duruşmada hazır bulunan diğer sanıklar, rüşvet ve zimmet suçlamalarını reddetti.
Belediyeden alacaklarını tahsil etmek ve işlemlerini hızlandırmak amacıyla rüşvet verdikleri iddiasıyla yargılanan bazı sanıklar, "Para transferleri borç ilişkisi ve ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla gerçekleştirildi." savunmasını yaptı.
Sanıklardan E.K., esnaf B.K.'nin kredi kartlarını kullandığını belirterek, "Aramızda yoğun para alışverişi bulunuyor. Gönderilen paralar kredi kartı borçlarının ödenmesine yöneliktir." dedi.
Bazı sanıklar zimmet suçlamalarına konu ödemelerde yetkili olmadıklarını, bordro ve fazla mesai hesaplamalarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapıldığını tekrarladı.
177 YILLA YARGILANAN CHP'Lİ BAŞKANIN EV HAPSİ KALDIRILDI
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 265 sayfalık iddianamede, 18 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen operasyonun detayları yer alıyor.
İddianamede, CHP'li eski başkan Çetin Bozkurt hakkında 8 kez nitelikli zimmet suçundan 144 yıla, icbar suretiyle irtikap suçundan 10 yıla, 2 kez kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 16 yıla ve ihaleye fesat karıştırma suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Diğer 29 sanık için rüşvet alma, rüşvet verme, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlarından değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.
Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çetin Bozkurt'un ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı.
İK Müdürü T.U.'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, tanıkların dinlenmesi ve avukatların delil sunması için duruşmayı erteledi.
Kararın ardından salonda bulunan Bozkurt'un yakınları birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı. Adliye çıkışında konuşan Bozkurt, "Gerekli açıklamaları ileride yapacağım." dedi.