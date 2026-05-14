ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran 6 şüpheli tutuklandı
ODTÜ Stadyumu’nda 6 Mayıs’ta düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına ve öğrencilere saldıran terör bağlantılı marjinal gruba yönelik başlatılan soruşturmada 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Daha önce adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’sinin de tutuklandığı soruşturmada, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
ODTÜ Stadyumu'nda 6 Mayıs'ta düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
21 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 21 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmıştı. Soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.