ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran 6 şüpheli tutuklandı

Daha önce adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'ndaki konserde yaşanan olaylar nedeniyle 21 kişi hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" , "nitelikli kasten yaralama" , "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 21 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

İlhan Kaya.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmıştı. Soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel