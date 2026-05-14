Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: Listede 405 şüpheli var

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve "gizli soruşturmacı" yöntemleri kullanılarak Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe indirildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan bir ağın deşifre edildiğini açıkladı.

KİRLİ AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

Bakan Gürlek paylaşımında, "Gizli soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır.

Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır.

Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

