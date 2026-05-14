Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partili Tepebaşı Belediyesine yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Sosyal İşler Müdürlüğünde polis ekiplerinin inceleme yaptığı öğrenirken, 20’ye yakın ismin gözaltına alındığı belirtildi.
- Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
- Belediye binası ve çalışanların evlerinde arama çalışmaları yapıldı.
- Operasyon kapsamında 20'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına yönelik başlatılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi
TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Eskişehir'de sabah saatlerinde Tepebaşı Belediyesi ve çalışanların evlerine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne (KOM) bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı.
Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğünde polis ekiplerinin inceleme yaptığı öğrenirken, 20'ye yakın ismin gözaltına alındığı belirtildi.
