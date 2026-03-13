Bolu Belediyesi'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri yürütülen soruşturma kapsamında hizmet binasına 5'inci dalga operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri erken saatlerde belediye binasına geldi. Otopark bölümünden binaya giren güvenlik güçleri, belediye bünyesindeki bazı birimler ile Bol Tur A.Ş. ofislerinde arama çalışması başlattı.

Bolu Belediyesi’ne 5. dalga operasyonu

EVRAKLAR MERCEK ALTINDA

Operasyon çerçevesinde, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak jandarma ekiplerince titizlikle incelemeye alındı. Güvenlik güçlerinin hizmet binası içerisindeki arama ve belge tespit çalışmaları sürüyor.

Yolsuzluk davası kapsamında eski Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yanı sıra çok sayıda belediye yetkilisi tutuklu yargılanıyor.