CANLI YAYIN
Geri

Bolu Belediyesi’ne sabah baskını... Jandarmadan 5’inci dalga | Bol Tur şirketindeki belgelere mercek

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi’ne yönelik 5’inci dalga operasyonunu başlattı. Sabah saatlerinde belediye hizmet binasına giren güvenlik güçleri, belirlenen birimlerde arama çalışması yürütüyor. Operasyonun odak noktasında belediye bünyesindeki bazı departmanlar ile Bol Tur A.Ş. bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bolu Belediyesi’ne sabah baskını... Jandarmadan 5’inci dalga | Bol Tur şirketindeki belgelere mercek
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi hizmet binasına 5'inci dalga operasyon düzenledi.
  • Jandarma ekipleri belediye bünyesindeki bazı birimler ile Bol Tur A.Ş. ofislerinde arama çalışması yaptı.
  • Operasyonda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak incelemeye alındı.
  • Yolsuzluk davası kapsamında eski Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ve çok sayıda belediye yetkilisi tutuklu yargılanıyor.

Bolu Belediyesi'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri yürütülen soruşturma kapsamında hizmet binasına 5'inci dalga operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri erken saatlerde belediye binasına geldi. Otopark bölümünden binaya giren güvenlik güçleri, belediye bünyesindeki bazı birimler ile Bol Tur A.Ş. ofislerinde arama çalışması başlattı.

Bolu Belediyesi’ne 5. dalga operasyonu

EVRAKLAR MERCEK ALTINDA

Operasyon çerçevesinde, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak jandarma ekiplerince titizlikle incelemeye alındı. Güvenlik güçlerinin hizmet binası içerisindeki arama ve belge tespit çalışmaları sürüyor.

Tanju Özcan’ın burs iddiası rakamlarla çöktü: 100 milyon lira nerede

Yolsuzluk davası kapsamında eski Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yanı sıra çok sayıda belediye yetkilisi tutuklu yargılanıyor.

Reklamla ibadet telefonla ihanet: Mağdurların şikayetinden itiraf çıktı | TAKVİM ifadeye ulaştı

Tanju Özcan sapık mesajları kabul etti: Eşime özür borçluyum, ahmaklıktan cezalandırın | Elime düştün Tanju!

Samsun'da üniversite hastanesindeki rüşvet ağı çökertildi | Medikal firma detayı... Doktorlar Emniyet'te
SONRAKİ HABER

Hastaneye rüşvet baskını

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler