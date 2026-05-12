Samsun ve Ordu illerinde sağlık sistemini kapsayan geniş çaplı rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli bazı doktorların hastalarından haksız kazanç sağladığı iddiaları üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görev yapan hekimlerin doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla rüşvet aldığı saptandı.
Elde edilen deliller doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
RÜŞVET ÇARKINA EŞ ZAMANLI BASKIN
Ekipler, Samsun ilinin Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu şehrinde önceden belirlenen adreslere girdi.
Gerçekleştirilen aramalarda, aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
4 SUÇLAMA
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler hakkında kapsamlı soruşturma yürütülüyor. Yakalanan 18 kişi hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.