CANLI YAYIN
Geri

Samsun'da üniversite hastanesindeki rüşvet ağı çökertildi | Medikal firma detayı... Doktorlar Emniyet'te

Sağlık sektöründe haksız kazanç elde edenlere yönelik Samsun merkezli yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan bazı hekimlerin medikal firmalar üzerinden rüşvet çarkı kurduğu tespit edildi. Samsun ilinin 4 ilçesi ile Ordu ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C. hakkında nitelikli dolandırıcılık ile rüşvet suçlarından kapsamlı adli tahkikat başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsun'da üniversite hastanesindeki rüşvet ağı çökertildi | Medikal firma detayı... Doktorlar Emniyet'te
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Samsun ve Ordu illerinde Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorların hastalardan haksız kazanç sağladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
  • Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hekimlerin doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla rüşvet aldığı tespit edildi.
  • Samsun'un Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da düzenlenen operasyonda aralarında doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüpheliler hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçlarından adli işlem başlatıldı.

Samsun ve Ordu illerinde sağlık sistemini kapsayan geniş çaplı rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli bazı doktorların hastalarından haksız kazanç sağladığı iddiaları üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görev yapan hekimlerin doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla rüşvet aldığı saptandı.

Elde edilen deliller doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli bazı doktorların hastalarından rüşvet aldığı iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır)

RÜŞVET ÇARKINA EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, Samsun ilinin Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu şehrinde önceden belirlenen adreslere girdi.

Gerçekleştirilen aramalarda, aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun ve Ordu illerini kapsayan eş zamanlı baskınlarda, aralarında 4 doktorun bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

4 SUÇLAMA

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler hakkında kapsamlı soruşturma yürütülüyor. Yakalanan 18 kişi hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçlamalarıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Muğla MHP’de nöbet değişimi... Mehmet Ali Güç görevden alındı | Yeni başkan Yıldıray Ege
SONRAKİ HABER

MHP'de ilçe başkanı değişti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler