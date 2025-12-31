CHP'li Buca Belediyesi'nde 300 memur, 7 aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatları ve diğer alacaklar nedeniyle tam gün iş bıraktı.





AYLARCA SABRETTİK



Buca Belediyesi'nde çalışan 300 memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube İdare Sekreteri Nurcan Hükenek grup adına basın bildirisini okudu. Açıklamasına; "Bugün burada, yalnızca geciken ödemeleri değil, aynı zamanda yok sayılan haklarımızı ve geriye götürülmek istenen kazanımlarımızı konuşmak için bulunuyoruz." diyerek başlayan Hükenek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu emekçileri olarak aylar boyunca sabır gösterdik. Verilen sözlerin tutulmasını bekledik. Açıklanan takvimlerin hayata geçmesini bekledik. Ancak gelinen noktada ne ödemeler yapılmış ne de verilen sözlerin arkasında durulmuştur." diye konuştu. Bugün itibariyle; 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleriyle işverenle imzalanan toplu iş sözleşmesinden doğan 7 aylık sosyal denge tazminatlarının ödenmediğini belirten Hükenek; "Bu tablo, basit bir gecikme değil; emeğin değersizleştirilmesidir. Fakat mesele yalnızca ödenmeyen alacaklarımız da değildir. Asıl sorun, 30 Mart 2026 tarihinde imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış haklarımızın, sonradan alınan bir kararla aşağıya çekilmek istenmesidir. " İfadelerini kullandı.