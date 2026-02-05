Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, iş bırakma ve hizmet üretmeme kararı alacaklarını duyurdu.

Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, çözüm odaklı bir cevap beklediklerini belirtti.

Buca'da, 7 aydır alacaklarını alamayan memurlar, maaş ve hak gaspları nedeniyle eylem yaptı.

Son dönemde birçok Cumhuriyet Halk Partili belediyede yaşanan maaş ve hak gasplarına bir yenisi Buca'da eklenirken, 7 aydır alacaklarını bekleyen memurlar eyleme devam etti.

Buca Belediye binası önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, CHP İzmir İl Başkanlığı ile yaptıkları görüşmenin ardından akşama kadar çözüm odaklı bir cevap beklediklerini dile getirdiler.

ÇÖZÜM BULUNMAZSA CHP İL BAŞKANLIĞINA YÜRÜYECEKLER

Açıklamada çözümle ilgili bir yanıt alamadıkları takdirde, tüm sendikaların birlikte yarın saat 13.30'da Kültürpark'tan CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyecekleri ifade edildi.