Sosyetenin kalesi Bodrum’da cep yakan sezon hazırlığı: Lüks mekanlar menüyü dövizle güncelledi

Türkiye'nin turizm başkenti Bodrum'da, yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz sezonu öncesinde lüks işletmeler menülerini Türk Lirası yerine Euro üzerinden belirledi. Sosyetenin uğrak noktası olan mekanlarda lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro ve plaja giriş ücreti 230 Euro olarak açıklandı. Ultra lüks otellerde gecelik konaklama bedeli 100 bin TL’ye ulaşırken, bütçesini düşünen tatilciler için ilçenin farklı noktalarında uygun fiyatlı alternatifler de yer alıyor.

  • Bodrum'da lüks oteller ve beach'ler yaz sezonu fiyatlarını açıkladı, plaj girişi 230 euro, hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro olarak belirlendi.
  • Lüks otellerde gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.
  • Turizm sektör temsilcileri Bodrum'da bütçe dostu alternatiflerin de bulunduğunu belirtti.
  • Merkez ve diğer noktalardaki esnaf lokantalarında lahmacun 200 TL, hamburger 500 TL'ye sunuluyor.
  • Bodrum'da ucuz otellerin de mevcut olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum'da yaz telaşı başladı. Her yıl olduğu gibi bu sezon da lüks beach'ler, restoranlar ve oteller fiyatlarını açıkladı. Ünlülerin akın ettiği lüks mekanlar ise fiyatlarını euro olarak belirledi.

Bodrum'da lüks oteller ve beach'ler yaz sezonu fiyatlarını açıkladı, plaj girişi 230 euro, hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro olarak belirlendi.

Mesela gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro talep ediyor. Bazı lüks işletmeler ise güncel menülerini paylaştı. O mekanlardan birinde hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak. Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.

KAZIKLANMAK İSTEMEYENLER İÇİN ALTERNATİF YERLER DE VAR

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; açıklanan ilk fiyatlar herkesin gözünü korkutsa da turizm sektör temsilcileri, bu sezon yerli turistin bütçesine uygun yerler olduğunu da vurguluyor. Merkez dahil birçok noktada esnaf lokantalarında lahmacunu 200'e, hamburgeri 500 TL'ye yemenin mümkün olduğunu söyleyen yetkililer, "Bütçe dostu ucuz oteller de ilçemizde fazlasıyla var" diyor.
