CHP'li Buca Başkanı "Para" yok diyerek maaşları ödemedi! Türkücü sevgilisiyle beraber Phuket'e gitti

CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Para yok” diyerek işçilerin maaşını ve yemek paralarını ödemedi. Etraf çöpten geçilmedi. İşçiler eylemde, Bucalılar koku içindeyken başkan türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket’e gitti!

İzmir'in Buca Belediyesi, başkan Görkem Duman'ın tatil skandalıyla çalkalandı. Mali kriz yaşayan Buca Belediyesi, bin 800 işçinin Kasım maaşlarını ve yemek parasını ödemedi. Bunun üzerine işçiler eylem başlattı. Maaşlar yatırılmadığı için dün yine çöpler toplanmadı. Herkesin çözüm üretmesini, en azından bir açıklama yapmasını beklediği CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise tatilde çıktı! Duman'ın yılbaşı tatili için aralarında aşk iddiaları çıkan sanatçı Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği anlaşıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının hikaye bölümünde paylaştığı görüntülerin arka planında Duman ile Orhan'ın Phuket Adası sahilinde dolaştığı görüldü. Sosyal medya kullanıcısının daha sonra videoyu story (hikaye) bölümünden kaldırdığı anlaşıldı.

2 OCAK'TA DÖNECEK

Yerine başkan yardımcısı Hacer Taş Gültepe'yi vekil bırakan Duman'ın 2 Ocak'ta tatilden döneceği öğrenildi. Belediye işçisi yılbaşı öncesi evine götürecek ekmeği dahi bulamazken Başkan Duman'ın yılbaşı tatili için Phuket Adası'na gitmesi duyanlara 'pes doğrusu' dedirtti. Buca Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da çalışanların maaşlarını yatırmadığı için sendika iş bırakma eylemi yapmıştı. 1 hafta süren eylem nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmuştu.

İşçiler Duman'ın yılbaşı tatili için yurtdışına gitmesine büyük tepki gösterdi. Geçen yıl da maaşları ödenmediği için yeni yıla aileleri ile birlikte beş parasız girmek zorunda bırakıldıklarını hatırlatan işçiler, şunları söyledi: Belediyenin kasasında para olmayabilir ama belediye başkanının çalışanlarını, aileleri ile birlikte yeni yılda açlığa mahkum edip kendisinin yılbaşı tatili için yurtdışına gitmesi kabul edilemez. Yazıklar olsun. Tatilden dönünce işçinin yüzüne nasıl bakacak.

Haber: Ertan Gürcaner

