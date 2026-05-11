Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek, şifresi olmayanlar PTT şubelerinden kimlikle şifre alabilecek.

Daha önce yedek subay veya astsubay adayı olarak sınıflandırılan ancak geçerli mazereti olmadan bakaya kalan yükümlüler, er statüsünde askere sevk edilecek.

Yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin 1'inci grubu 6 Ağustos 2026, 2'nci grup 3 Eylül 2026, 3'üncü grup ise 1 Ekim 2026 tarihinde birliklerine teslim olacak.

2026 Ağustos celbi kapsamında askere gitmeye hazırlanan yükümlülerin beklediği tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.

Bakanlık ayrıca sınıflandırması tamamlanan yükümlülerin yeniden değerlendirmeye alınmayacağını da duyurdu.

MSB'nin yayımladığı takvime göre seçim ve sınıflandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yükümlülerin görev yerleri 30 Temmuz 2026'da açıklanacak. Sistemde yer alan bilgiler doğrultusunda adaylar hangi birlikte görev yapacaklarını öğrenebilecek.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden duyurulacak.

BAKAYA KALANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Yayımlanan açıklamada, daha önceki dönemlerde yedek subay veya yedek astsubay adayı olarak sınıflandırılan yükümlüler için de dikkat çeken bir detay yer aldı.

Buna göre, sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında geçerli bir mazereti bulunmadan bakaya kalan adaylar, er statüsünde askere sevk edilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

2026 Ağustos askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek. Adayların sisteme giriş yapabilmeleri için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor.

Şifresi bulunmayan yükümlüler, PTT şubelerinden kimlik ibraz ederek e-Devlet şifresi alabilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, ilgili hizmet ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.