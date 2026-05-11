Silivri ve Tuz Gölü'ndeki yer altı depolama tesislerinin kapasitesi 6,3 milyar metreküpe ulaştı ve 2028'e kadar tüketimin yüzde 20'sinin depolanması hedefleniyor.

BOTAŞ'ın LNG gazlaştırma kapasitesi 2016'dan bu yana 5 kat artarak günlük 161 milyon metreküpe ulaştı ve önümüzdeki yıllarda 200 milyon metreküpe çıkarılacak.

Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 25 bin megavatı doğal gaz santrallerinden oluşuyor ve 2035 yılına kadar 10 bin megavat yeni kapasite eklenmesi hedefleniyor.

Santral yıllık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olup tam kapasiteyle 2,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Tesisin Trakya ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın elektrik ihtiyacına yanıt vereceğini belirten Bakan Bayraktar, " Yıllık yaklaşık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip bu santral, tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 2,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim gücüne sahip. Bu, tek başına birçok ülkenin toplam tüketimine yakın bir kapasite." dedi.

KRİZLERDEN EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDENİZ

Dünyada son 5-6 yılda pandemiyle başlayan ve İran merkezli çatışmalarla farklı bir boyuta taşınan krizler dönemini yakından takip ettiklerini anlatan Bayraktar, "Riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz bunun için gerekli adımları atmaya gayret atıyoruz. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim; son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye, enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Kırklareli’nde hayata geçirilen 850 megavat kapasiteli yeni doğal gaz santrali, Trakya ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın enerji ihtiyacına yanıt verecek. (Fotoğrafkar: AA)

HEDEF 10 BİN MEGAVAT YENİ KURULU GÜÇ

Doğal gazı Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir geçiş yakıtı olarak konumlandırdıklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: