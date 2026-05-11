Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamlaştırmak amacıyla yaklaşık 10 yıl aradan sonra Kırklareli'nde inşa edilen 850 megavat kapasiteli ENKA Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni hizmete açtı.
Tesisin Trakya ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın elektrik ihtiyacına yanıt vereceğini belirten Bakan Bayraktar, "Yıllık yaklaşık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip bu santral, tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 2,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim gücüne sahip. Bu, tek başına birçok ülkenin toplam tüketimine yakın bir kapasite." dedi.
SİSTEMİN SİGORTASI
Doğal gaz çevrim santrallerinin kesintisiz enerji sağlama noktasındaki kritik rolüne dikkat çeken Bayraktar, "Doğal gaz santralleri; 7/24, her türlü hava koşulundan bağımsız, kesintisiz üretim yapabilen, yenilenebilir enerjinin esnek tavrını dengeleyebilen, arz güvenliğimizin adeta güvencesi santraller. Esnek üretim kabiliyetleri sayesinde sistemin sigortası konumunda." ifadelerini kullandı.
KRİZLERDEN EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDENİZ
Dünyada son 5-6 yılda pandemiyle başlayan ve İran merkezli çatışmalarla farklı bir boyuta taşınan krizler dönemini yakından takip ettiklerini anlatan Bayraktar, "Riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz bunun için gerekli adımları atmaya gayret atıyoruz. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim; son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye, enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir." diye konuştu.
HEDEF 10 BİN MEGAVAT YENİ KURULU GÜÇ
Doğal gazı Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir geçiş yakıtı olarak konumlandırdıklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:
"Hem 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlıyor hem arz güvenliğimizi teminat altına alıyor. 125 bin megavatı aşan toplam kurulu gücümüzün yaklaşık 25 bin megavatı yani 5'te 1'i doğal gaz santrallerinden oluşuyor. 2025 yılının tamamında ürettiğimiz 363 milyar kilovatsaatlik elektriğin yüzde 23'ü yani 83 milyar kilovatsaati, yine doğal gaz santrallerimiz tarafından üretildi. Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında hedefimiz, artan talebin karşılanmasında ve kesintili yenilenebilir enerjinin dengelenmesinde 2035 yılına kadar doğal gaz kapasitemize 10 bin megavat yeni kurulu gücü ilave etmek."
TÜKETİMİN YÜZDE 20'Sİ DEPOLANACAK
BOTAŞ'ın 6 kıtadan boru hatlarıyla veya sıvılaştırılmış şekilde doğal gaz tedarik ettiğini, yurt içinde ve yurt dışında günlük 22 milyon metreküp doğal gaz ürettiklerini bildiren Bayraktar, altyapı yatırımlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"LNG gazlaştırma kapasitemiz, 2016'dan bu yana yaklaşık 5 kat arttı ve günlük 161 milyon metreküpe ulaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde iki yeni FSRU ile bu kapasiteyi günlük 200 milyon metreküpe çıkaracağız. Silivri ve Tuz Gölü'nde bulunan yer altı depolama tesislerimizin toplam kapasitesini 6,3 milyar metreküpe ulaştırdık. Hedefimiz, 2028 yılına kadar yapacağımız yatırımlarla Türkiye'de tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabilecek bir kapasiteye sahip olmak. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler ve bu güçlü altyapı sayesindedir ki doğal gazda hamdolsun bir arz sorunu yaşamıyoruz, inşallah bundan sonra da yaşamayacağız."
ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLACAĞIZ
Bu yıl Türkiye'nin uzun dönemli enerji planlamasını güncellediklerine işaret eden Bayraktar, "Türkiye'nin bu yeni enerji mimarisinde; yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da arttıracağız. Doğal gaz ve elektrik altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Nükleer enerji projelerimizi hayata geçireceğiz. Enerjimizi verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu ekonomimizin tüm alanlarında iyileştireceğiz. Dijitalleşme ile enerji sistemimizi daha akıllı hale getireceğiz. Aynı zamanda uluslararası iş birliklerimizi geliştirerek Türkiye'yi enerjide merkez ülke yapma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Açılışı yapılan santralin Marmara Bölgesi için stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını ve yüzde 63'ün üzerinde verimlilik oranıyla çalışacağını vurgulayan Bayraktar, "Marmara Bölgesi, Türkiye'nin sanayi ve üretim üssü. Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu bölge. Dolayısıyla burada kurulacak her yeni tesis, her yeni fabrika ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkı anlamına gelmektedir. Bu santral hem yakıt tüketimini hem karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltacak. Bu yönüyle sadece güçlü değil, aynı zamanda çevreci bir yatırım olarak karşımızda durmakta." diyerek sözlerini tamamladı.