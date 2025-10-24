CHP'li Ekrem İmamoğlu ve 3 isim casusluktan hakim karşısında: 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle yolsuzluktan tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20 yıla kadar hapsi istendi. 4 sanık bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan 15 ila 20 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
  • 4 sanık bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
  • İddianamede İmamoğlu'nun 2019 yerel seçim kampanyasında vatandaşların kişisel bilgilerini yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı iddia edildi.
  • Veri kopyalama işleminin İmamoğlu'nun izin yazısıyla gerçekleştiği belirtildi.
  • Hüseyin Gün'ün vatandaş bilgilerini İmamoğlu'nun seçim çalışmasını yürütmesi karşılığında edindiği tespit edildi.

CHP'li İBB'deki dev rüşvet çarkı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında casusluktan soruşturma başlatılmıştı.

Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verilmişti.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyle Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. 4 sanık bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak.


MİLYONLARIN VERİLERİ AKTARILDI

İddianamede, İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı ve bu durumdan siyasi olarak menfaat edinme gayesinde bulunduğu aktarıldı.

GÜNDEMDEN KALKMASI İÇİN İSTİHBARAT'A YÖNELDİ

İddianamede, İBB 2019 veri kopyalama sürecinin gündemden kaldırılması için yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün devreye girdiği aktarıldı.

Birlikte hareket eden şüphelilerin algı yarattıkları, kopyalama olayının gündemden düşürmek için çalışma yaptıkları tespit edildi. Veri kopyalamanın İmamoğlu'nun izin yazısı ile gerçekleştiği, Gün'ün vatandaşın bilgilerini İmamoğlu'nun seçim çalışmasını yürütmesi karşılığın edindiğine dikkat çekildi.


Haber: Deniz Yusufoğlu

