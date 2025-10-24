CHP'li İBB'deki dev rüşvet çarkı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında casusluktan soruşturma başlatılmıştı. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan , ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyle Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. 4 sanık bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak.





MİLYONLARIN VERİLERİ AKTARILDI



İddianamede, İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı ve bu durumdan siyasi olarak menfaat edinme gayesinde bulunduğu aktarıldı.