Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.
DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kahreden olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.
19 Ağustos'ta çekilen görüntülerde hayata bağlılığı ve neşesiyle dikkat çeken genç kadının görüntüleri yürekleri sızlattı.Kübra Yapıcı’nın son doğum günü kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı için başlatılan arama çalışmaları, Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü. Yapılan incelemelerde genç kadının Bucak ilçesi Seydiköy'deki ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edilirken, gözaltına alınan İ.U.D. ve A.B.S.'nin ifadeleri doğrultusunda cinayetin ardından cesedin yakıldığı ve kalan parçaların Korkuteli Barajı'na atıldığı belirlendi.