Gözaltına alınan İ.U.D. ve A.B.S.'nin ifadeleri doğrultusunda cesedin yakıldığı ve kalan parçaların Korkuteli Barajı'na atıldığı belirlendi.

Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kahreden olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.