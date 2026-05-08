Kübra Yapıcı'nın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolduktan sonra Burdur'da cansız bedeni yakılmış ve parçalanmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Neşe içinde mumlarını üfleyen Kübra'nın görüntüleri kamuoyunda derin etki bıraktı.

  • Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın Burdur'un Bucak ilçesi Seydiköy'deki ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi.
  • Gözaltına alınan İ.U.D. ve A.B.S.'nin ifadeleri doğrultusunda cesedin yakıldığı ve kalan parçaların Korkuteli Barajı'na atıldığı belirlendi.
  • Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında olay aydınlatıldı.
  • 19 Ağustos'ta çekilen son doğum günü görüntülerinde Kübra Yapıcı'nın mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.

Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kahreden olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.

19 Ağustos'ta çekilen son doğum günü görüntülerinde Kübra Yapıcı'nın mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.

19 Ağustos'ta çekilen görüntülerde hayata bağlılığı ve neşesiyle dikkat çeken genç kadının görüntüleri yürekleri sızlattı.

Kübra Yapıcı'nın son doğum günü kamerada
NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı için başlatılan arama çalışmaları, Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü. Yapılan incelemelerde genç kadının Bucak ilçesi Seydiköy'deki ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edilirken, gözaltına alınan İ.U.D. ve A.B.S.'nin ifadeleri doğrultusunda cinayetin ardından cesedin yakıldığı ve kalan parçaların Korkuteli Barajı'na atıldığı belirlendi.

