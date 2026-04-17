Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki-sanık Tanju Özcan sağlık sorunları gerekçesiyle katılmadı, tutuklu sanık Mehmet Eren A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklar Boluspor Kulüp Başkanı E.B, Bolu Belediye Meclisi Üyesi H.E.S. ile mağdur Ö.Ç. ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada, Tanju Özcan'ın avukatı Hüseyin Uğur Poyraz yargılamada usul hatası olduğunu savunarak, reddi hakim talebinde bulundu.
TANJU ÖZCAN'IN AVUKATI HAKİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 'icbar suretiyle irtikap' suçundan dolayı tutuklu bulunan Tanju Özcan, sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, hakime "Tanju Özcan'a hasım olmuş bir kişisiniz" diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme salonunda yaşanan gerginliğin ardından Avukat Poyraz, polisler tarafından salondan çıkarıldı.
"KIZ ARKADAŞIM BANA TANJU ÖZCAN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"
Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek şöyle dedi:
"Öznur benim kız arkadaşımdı. Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi. Öznur Ç. evimdeyken telefonunun çalması ya da mesaj gelmesi sonrasında durumu fark ettim. Bana Tanju Özcan'la görüştüğünü söyledi.
Belediyeye kendisiyle alakalı bir ses kaydı atılmış. Bunu da Tanju Özcan'ın öğrendiğini ve kendisini çağırdığını anlattı. Tanju Özcan, Öznur'a, 'Bu ses kaydını Eren duyarsa sıkıntı olur' demiş ve Öznur da bundan dolayı görüşmek zorunda kaldığını söyledi. Ben de bu durumdan etkilendim. Benim üzerimden mağdur ediliyor.
Ses kaydının içeriğinde Öznur Ç.'nin çocuk aldırdığı söylenmiş. Ben Tanju Özcan'ı milletvekilliği döneminden beri tanırım. Tanju Özcan'ı aradım ve 'Biz insanları belediyeye birileri kız arkadaşımızla, kardeşimizle, kızımızla birlikte olsun diye mi işe aldırdık?' dedim.
Tanju Özcan da bana, 'Sen benimle böyle konuşamazsın, haddini bil, bu konuşmanın hesabını sana sorarım' dedi. Öznur'un bana karşı olan suçlamalarını kabul etmiyorum."
ÖZCAN İLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADIN SAVUNMA YAPTI
Duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan Öznur Ç., salonda bulunan gazetecilerin ve partililerin çıkarılmasını talep etti. Salonun boşaltılmasının ardından savunmasını yapan Öznur Ç., istemeyerek de olsa Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldığını belirterek,
"Mehmet Eren ile sıkıntılar yaşamamak için Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldım. Hatta Tanju Özcan benimle WhatsApp üzerinden arama ve mesajlar ile iletişim kurmaya çalıştığında ben bunlara cevap vermiyordum.
Bunun üzerine şoförü Suat beni arayarak, 'Başkan sana mesaj attı, ona cevap ver' dedi. Başkanın bu zorlama ilişkileri sırasında şoförü Suat'ta sürekli aktif bir şekilde işin içindeydi. Kaldığımız yere beni Tanju Özcan'ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan'la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi""
diye ifade verdiği öğrenildi.
Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney'in tahliyesine hükmetti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 4 Mayıs tarihine ertelendi.
