"KIZ ARKADAŞIM BANA TANJU ÖZCAN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek şöyle dedi:

"Öznur benim kız arkadaşımdı. Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi. Öznur Ç. evimdeyken telefonunun çalması ya da mesaj gelmesi sonrasında durumu fark ettim. Bana Tanju Özcan'la görüştüğünü söyledi.

Belediyeye kendisiyle alakalı bir ses kaydı atılmış. Bunu da Tanju Özcan'ın öğrendiğini ve kendisini çağırdığını anlattı. Tanju Özcan, Öznur'a, 'Bu ses kaydını Eren duyarsa sıkıntı olur' demiş ve Öznur da bundan dolayı görüşmek zorunda kaldığını söyledi. Ben de bu durumdan etkilendim. Benim üzerimden mağdur ediliyor.

Ses kaydının içeriğinde Öznur Ç.'nin çocuk aldırdığı söylenmiş. Ben Tanju Özcan'ı milletvekilliği döneminden beri tanırım. Tanju Özcan'ı aradım ve 'Biz insanları belediyeye birileri kız arkadaşımızla, kardeşimizle, kızımızla birlikte olsun diye mi işe aldırdık?' dedim.

Tanju Özcan da bana, 'Sen benimle böyle konuşamazsın, haddini bil, bu konuşmanın hesabını sana sorarım' dedi. Öznur'un bana karşı olan suçlamalarını kabul etmiyorum."