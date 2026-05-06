Orta Afrika'da güvenlik tehdidi oluşturmaya devam eden terör örgütü Boko Haram, Çad'da kanlı bir saldırıya imza attı. Çad Gölü havzasındaki Barka Tolorom Adası'nda bulunan askeri noktayı hedef alan saldırıda 23 asker hayatını kaybederken, 26 asker de yaralandı.