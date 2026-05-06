CANLI YAYIN
Geri

Dışişleri’nden Çad açıklaması: Terör saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelesinde Çad’a desteğini sürdürecektir." denildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri’nden Çad açıklaması: Terör saldırısını kınıyoruz
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Çad Gölü vilayetindeki bir askeri üsse düzenlenen terör saldırısında 23 asker hayatını kaybetti, 26 asker yaralandı.
  • Dışişleri Bakanlığı Çad'daki terör saldırısını kınadı ve Türkiye'nin Çad'a terörle mücadeledeki desteğini sürdüreceğini açıkladı.
  • Saldırıyı Boko Haram terör örgütü düzenledi.
  • Saldırı Çad Gölü havzasındaki Barka Tolorom Adası'nda bulunan askeri noktayı hedef aldı.

Dışişleri Bakanlığı Çad'da askeri üsse yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki göstererek, bölgedeki terör tehdidine karşı dayanışma mesajı verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. ( haberde yer alan fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

KONUYA İLİŞKİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:

"Çad Gölü vilayetinde bir askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Çad'a desteğini sürdürecektir."

NE OLMUŞTU?

Orta Afrika'da güvenlik tehdidi oluşturmaya devam eden terör örgütü Boko Haram, Çad'da kanlı bir saldırıya imza attı. Çad Gölü havzasındaki Barka Tolorom Adası'nda bulunan askeri noktayı hedef alan saldırıda 23 asker hayatını kaybederken, 26 asker de yaralandı.

Endonezya ile tarihi anlaşma: 12 adet Bayraktar KIZILELMA için imzalar atıldı
SONRAKİ HABER

12 adet Bayraktar KIZILELMA için imzalar atıldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler