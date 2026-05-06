Dışişleri Bakanlığı Çad'da askeri üsse yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki göstererek, bölgedeki terör tehdidine karşı dayanışma mesajı verdi.
KONUYA İLİŞKİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Yaşanan terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:
"Çad Gölü vilayetinde bir askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Çad'a desteğini sürdürecektir."
Orta Afrika'da güvenlik tehdidi oluşturmaya devam eden terör örgütü Boko Haram, Çad'da kanlı bir saldırıya imza attı. Çad Gölü havzasındaki Barka Tolorom Adası'nda bulunan askeri noktayı hedef alan saldırıda 23 asker hayatını kaybederken, 26 asker de yaralandı.