Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karıştığı yolsuzluk ve yasak ilişki iddiaları birbirini izliyor.
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki "bankamatik sevgilileri" bombaları gündemdeki yerini korurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adının geçtiği şantaj ve yasak ilişki dosyasında emniyet birimleri kritik bir ifade işlemi gerçekleştirdi.
ÖZNUR ÇAĞALI'NIN İFADESİ ALINDI
İstanbul Ataköy Marina'da bir yatta çekildiği iddia edilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.
Görüntülerdeki şahsın Tanju Özcan'ın yasak aşk-şantaj skandalında adı geçen Öznur Çağalı olduğu iddia edildi. Bu kapsamda Öznur Çağalı'nın ifadesi alındı.
"O KADIN BEN DEĞİLİM"
Emniyetteki sorgusunda görüntülerde kadının kendisi olmadığını savunan Çağalı, "Bana sorduğunuz resimde bulunan sarışın bayanın benim olduğum yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak bu resimde bulunan bayan kesinlikle ben değilim." dedi.
Çağalı, görüntülerin güncel olmadığını savunarak, "Fotoğraflar dikkatli olarak incelendiğinde, fotoğrafta Tanju Özcan'ın şimdiki halinden daha genç olduğu ve fotoğrafın çok eski tarihe ait olduğu anlaşılacaktır." iddiasında bulundu.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: KİM?
Çağalı'nın "Görüntülerdeki ben değilim" beyanı, Özcan'ın tek yasak aşkının Çağalı olmadığı daha önce de farklı ortamlarda ilişkileri olduğunu ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından "Çağalı değilse peki kim?" sorusu akıllara gelirken fotoğraftaki şahısların kimliğine dair araştırmaların devam ettiği öğrenildi.
"BİZ BİRLİKTE OLDUK ÖZCAN'IN ŞOFÖRÜ İZLEDİ"
Öte yandan Tanju Özcan'ın birlikte olduğu Çağalı ile WhatsApp yazışmaları ifşa olmuştu.
Özcan'ın Öznur Çağalı ile yaptığı yazışmalarda "Göğüsleri de mi büyüttün?" ve ünlü iş insanı Sadettin Saran'a gönderme yaparak, "Hepinize yeterim" yazdığı görülmüştü. 20 milyon TL'lik şantaj pazarlıklarının da dosyaya girdiği davanın ilk duruşması 17 Nisan'da gerçekleştirildi. Çağalı ifadesinde "Narven Termal Kasaba'ya Tanju Özcan'ın şoförü beni götürdü. Orada alkol içerken Tanju Özcan'la birlikte olduk. Birlikte olduğumuzda yanımızda şoförü de vardı. Bizi izledi" iddiasında bulundu.