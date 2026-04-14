Tanju Özcan ve Öznur Çağalı'nın WhatsApp yazışmaları ve 20 milyon TL'lik şantaj pazarlıkları davanın dosyasına girdi.

Öznur Çağalı, Bolu Belediyesi'ne bağlı bir taşeron firmada çalıştığını ve işten ayrılmak için işlemleri başlattığını belirtti.

Görüntülerdeki kişi olduğu iddia edilen Öznur Çağalı, emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kadının kendisi olmadığını savundu.

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki "bankamatik sevgilileri" bombaları gündemdeki yerini korurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'ın adının geçtiği şantaj ve yasak ilişki dosyasında emniyet birimleri kritik bir ifade işlemi gerçekleştirdi.

ÖZNUR ÇAĞALI'NIN İFADESİ ALINDI

İstanbul Ataköy Marina'da bir yatta çekildiği iddia edilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Görüntülerdeki şahsın Tanju Özcan'ın yasak aşk-şantaj skandalında adı geçen Öznur Çağalı olduğu iddia edildi. Bu kapsamda Öznur Çağalı'nın ifadesi alındı.

"O KADIN BEN DEĞİLİM"

Emniyetteki sorgusunda görüntülerde kadının kendisi olmadığını savunan Çağalı, "Bana sorduğunuz resimde bulunan sarışın bayanın benim olduğum yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak bu resimde bulunan bayan kesinlikle ben değilim." dedi.

Çağalı, görüntülerin güncel olmadığını savunarak, "Fotoğraflar dikkatli olarak incelendiğinde, fotoğrafta Tanju Özcan'ın şimdiki halinden daha genç olduğu ve fotoğrafın çok eski tarihe ait olduğu anlaşılacaktır." iddiasında bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: KİM?

Çağalı'nın "Görüntülerdeki ben değilim" beyanı, Özcan'ın tek yasak aşkının Çağalı olmadığı daha önce de farklı ortamlarda ilişkileri olduğunu ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından "Çağalı değilse peki kim?" sorusu akıllara gelirken fotoğraftaki şahısların kimliğine dair araştırmaların devam ettiği öğrenildi.