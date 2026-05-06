Selahattin A., Muhittin Böcek'in seçimi kazanmasının ardından kendileriyle çalışmaya devam ettiğini belirterek , "Muhittin Başkan önceki dönemden kalan kamu ihaleleri hakkında benden bilgi talep etti. Biz her ayın başında ödeme cetvellerini hazırlar ve son günü başkana iletiriz. Başkan Bey bizi sonra toplar, değerlendiririz" dedi.

37 yıl kamu personeli olduğunu ve 18 yıldır mali hizmetler daire başkanı olarak görev yaptığını belirten Selahattin A., önceki dönem Belediye Başkanı Menderes Türel ile 5 yıl çalıştığını söyledi.

Yusuf Yadoğlu'nun belediyedeki muhasebe sorumlusu ile yaptığı görüşmeler kapsamında dosyada tanık olarak yer alan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin A. mahkemede ifade verdi.

Farklı suçtan tutuklu bulunan Mehmet Okan Kaya, Zuhal Böcek ve Yasin Yellice ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulundu.

HAKEDİŞTE BAŞKAN ONAYI DETAYI

Selahattin A., Muhittin Böcek'in hakediş ödemelerinden haberdar olduğunu belirtti.

Belediyede tüm mali tabloların raporlanarak cetvel halinde tutulduğunu anlatan Selahattin A., yapılması gereken ödemelerin ay sonlarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Tanık Selahattin A., başkanın talimatı olduğu dönemlerde ödemelerin belirli sürelerle öne alınabildiğini ifade etti.

Selahattin A., "Benim işim gelen talimatları yapmaktı, hiçbir müteahhidi tanımam. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığım dönemde hukuka aykırı hiçbir şey yapmadım, talimatları yerine getirdim. Söz konusu olay ile alakalı, Muhittin Böcek Başkana önceki dönemden kalan borçları arz ettim" diye konuştu.

"BELEDİYEYE 1 TL GİRSE DE ÇIKSA BAŞKANA BİLGİ VERİLİR"

Ödeme tablosunun şirkete göre şekillendiğini belirten Selahattin A., ayın son günü para girişi olması halinde giren paraya göre ödeme yapıldığını söyledi.

Ayın 1'i ile 5'i arasında ödeme yapılacak listelerin hazırlandığını anlatan tanık, "Biz esnafı tanımayız. Aynı gün aynı saatlerde ödemeler olur. Her günün sonunda belediyeye 1 TL girse de çıksa başkana bilgi verilir" dedi.