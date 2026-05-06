Muhittin Böcek’in yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında 80 milyon TL’lik altın trafiği | Çanta ile altın teslimatı mahkemede
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” davasının ikinci duruşmasında tanıklardan çarpıcı ifadeler geldi. 41 sanıklı dosyada; hakediş ödemelerinde başkan onayı, “bağış” adı altında 250 bin TL iddiası, seçim reklamları ve Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına uzanan 80 milyon TL’lik para trafiği mahkemede tek tek soruldu. Duruşmaya 23-24 kilo altın ve çanta ile teslimat detayı damga vurdu.
- CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasının ikinci duruşması tanık ifadeleriyle devam etti.
- Savcılık iddianamesinde Muhittin Böcek'e icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve kara para aklama suçlarından ceza talep ederken, 258 milyon 600 TL değerinde mal varlığına müsadere istendi.
- Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin A., Muhittin Böcek'in hakediş ödemelerinden haberdar olduğunu ve belediyeye giren çıkan her paranın başkana bildirildiğini ifade etti.
- Müteahhit Muvakkaf E., ruhsat ve iskan sürecinde Tuncay K.'nın kendisinden bağış istediğini ve 3 parça halinde 250 bin TL nakit para verdiğini anlattı.
- Kuyumcu personeli tanıklar, Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına 23-24 kilogram altın karşılığı yaklaşık 70 milyon TL'nin hurda altın olarak sisteme kaydedildiğini belirtti.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci duruşması, ikinci gününde kritik tanık ifadeleriyle devam etti.
Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılandığı dosyada; hakediş ödemeleri, "bağış" adı altında para verildiği iddiası, seçim dönemi reklam çalışmaları ve Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına gönderildiği belirtilen milyonluk para trafiği mahkeme salonunda tek tek soruldu.
702 SAYFALIK DOSYADA 26 AYRI EYLEM
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Temmuz 2025'te tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede sanıklara "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlamaları yöneltildi.
Savcılık, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yaptı.
BÖCEK'E İRTİKAP VE KARA PARA SUÇLAMASI
İddianamede Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" ve "haksız mal edinme" suçlamaları yöneltildi.
Mustafa Gökhan Böcek'in ise "yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "nüfuz ticareti", "yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "suçu meslek edinen kişi" suçlarından cezalandırılması istendi.
Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçundan ceza talep edildi.
258 MİLYON 600 BİN TL'LİK MAL VARLIĞINA MÜSADERE TALEBİ
İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduat ile el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi.
El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi.
702 sayfalık iddianame Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İlk duruşmada Mehmet Okan Kaya ve İlker Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İKİNCİ DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ
3'ü tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi.
Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulundu.
Farklı suçtan tutuklu bulunan Mehmet Okan Kaya, Zuhal Böcek ve Yasin Yellice ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
Geçen duruşmada suçtan zarar gören mağdurlar dinlenirken, ikinci duruşmanın ikinci gününde tanık ifadeleri alındı.
Eski daire başkanından kritik ifade: Kamu ihalelerini sordu
Yusuf Yadoğlu'nun belediyedeki muhasebe sorumlusu ile yaptığı görüşmeler kapsamında dosyada tanık olarak yer alan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin A. mahkemede ifade verdi.
37 yıl kamu personeli olduğunu ve 18 yıldır mali hizmetler daire başkanı olarak görev yaptığını belirten Selahattin A., önceki dönem Belediye Başkanı Menderes Türel ile 5 yıl çalıştığını söyledi.
Selahattin A., Muhittin Böcek'in seçimi kazanmasının ardından kendileriyle çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Muhittin Başkan önceki dönemden kalan kamu ihaleleri hakkında benden bilgi talep etti. Biz her ayın başında ödeme cetvellerini hazırlar ve son günü başkana iletiriz. Başkan Bey bizi sonra toplar, değerlendiririz" dedi.
HAKEDİŞTE BAŞKAN ONAYI DETAYI
Selahattin A., Muhittin Böcek'in hakediş ödemelerinden haberdar olduğunu belirtti.
Belediyede tüm mali tabloların raporlanarak cetvel halinde tutulduğunu anlatan Selahattin A., yapılması gereken ödemelerin ay sonlarında gerçekleştirildiğini söyledi.
Tanık Selahattin A., başkanın talimatı olduğu dönemlerde ödemelerin belirli sürelerle öne alınabildiğini ifade etti.
Selahattin A., "Benim işim gelen talimatları yapmaktı, hiçbir müteahhidi tanımam. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığım dönemde hukuka aykırı hiçbir şey yapmadım, talimatları yerine getirdim. Söz konusu olay ile alakalı, Muhittin Böcek Başkana önceki dönemden kalan borçları arz ettim" diye konuştu.
"BELEDİYEYE 1 TL GİRSE DE ÇIKSA BAŞKANA BİLGİ VERİLİR"
Ödeme tablosunun şirkete göre şekillendiğini belirten Selahattin A., ayın son günü para girişi olması halinde giren paraya göre ödeme yapıldığını söyledi.
Ayın 1'i ile 5'i arasında ödeme yapılacak listelerin hazırlandığını anlatan tanık, "Biz esnafı tanımayız. Aynı gün aynı saatlerde ödemeler olur. Her günün sonunda belediyeye 1 TL girse de çıksa başkana bilgi verilir" dedi.
115 MİLYON TL'LİK HAKEDİŞ İDDİASI
Selahattin A., Savaş V.'yi o güne kadar görmediğini, kendisini belediyede karşıladığını söyledi.
Tanık, Savaş V.'nin hakedişleri olduğunu söylediğini ve bunun 115 milyon TL olduğunu belirttiğini anlattı.
Selahattin A., Savaş V.'nin 85 milyon TL'nin ödenmediğini kaydettiğini belirterek, "'Başkan onay verince hakedişleri alırsınız' dedim. Normal şartlarda ödemeler gelir, başkan beye sorulur. Gecikmiş bir hakediş ödememiz olmadı" ifadelerini kullandı.
BÖCEK'TEN TANIĞA BORÇ SORUSU
Duruşmada Muhittin Böcek de tanık Selahattin A.'ya soru yöneltti.
Böcek'in, "2019 yılında göreve geldiğimizde en borçlu belediye bizim belediyemiz miydi ve geciken borç var mıydı?" sorusuna Selahattin A., "Ben eylül ayında belediyeden ayrıldım, günü geçmiş bir ödememiz yoktu" cevabını verdi.
İSKAN VE RUHSATTA "BAĞIŞ" İDDİASI
Duruşmada belediyenin imar işleri birimiyle iskan ve ruhsat konularında iletişime geçen müteahhit Muvakkaf E. de tanık olarak dinlendi.
İnşaat yaptıklarını belirten Muvakkaf E., Tuncay K. ile iletişime geçtiğini söyledi.
Ruhsat ve iskan sürecinde Tuncay K. ile konuştuğunu anlatan Muvakkaf E., "Tuncay Bey bana 'Belediyenin ihtiyaçları var' dedi. Benden bağış yapmamı istedi. Nakit olarak Tuncay Bey'e 3 parça halinde 250 bin civarında para verdim" dedi.
SEÇİM ÇALIŞMALARI MAHKEMEDE: CHP VE BÖCEK DETAYI
Reklam ajansı yetkilisi ve ortağı tanık Fethi Ö. ise seçim dönemine ilişkin ifade verdi.
Fethi Ö., CHP'den kendilerine ulaşıldığını ve Yusuf Y.'nin firmasından sponsor olarak arandıklarını söyledi.
Tanık, tüm görselleri ve evrakı emniyete sunduğunu belirterek, alınan paraların reklam çalışmalarının bedeli olduğunu ve şirketlerinde kaldığını anlattı.
Fethi Ö., "Faturaları bizden istediler. Kaplama yaptığımız otobüsler kiralık gelir. Ödemeleri banka havalesi ya da çekle aldım. Diğer parti ve adaylar ile de çalışırız. Son seçimde CHP ve Muhittin Böcek ile çalıştık" diye konuştu.
80 MİLYON TL TRAFİĞİNDE KUYUMCU VE DÖVİZ HATTI
Duruşmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de Zeynep Kerimoğlu'na verilen 80 milyon TL'nin hangi yollarla ve kimler tarafından iletildiğine ilişkin bölüm oldu.
Bu kapsamda döviz büroları ve kuyumcu firma personelinin ifadelerine başvuruldu.
23-24 KİLO ALTIN, ÇANTA VE HESABA GÖNDERİLEN PARA
Tanık Tunahan Y., 8 yıldır aynı firmada çalıştığını belirtti.
Kasım 2024'te Erkan A.'nın kendisini aradığını ve altın ihtiyacı olduğunu söylediğini aktaran Tunahan Y., "70 milyon TL'lik bir miktar ortalama. Şirketimizin sahibi kuyumcu Salih E. ile konuyu paylaştım. O gün 18 kilogram kadar altın aldık. İkinci günde toplam 5 kilogram kadar altın aldık, yaklaşık 23-24 kilograma tekabül ediyor" dedi.
Tunahan Y., altınları gidip çanta ile aldığını ve bu işlemden ortaya çıkan paranın Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına gönderildiğini söyledi.
Tanık, "Zeynep Kerimoğlu'nu şahsen tanımıyorum. Bizim dükkanımıza hiç gelmedi. İlk partide getirdikleri altın eksik olduğu için karşılığında 430 bin dolar aldık. Bir parti alımına ben gittim. Altını tamamladıklarında doları geri verdik" ifadelerini kullandı.
KUYUMCU PERSONELİ: PARADAN BİLGİM YOK
Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına gönderilen para kapsamında ifadesine başvurulan kuyumcu personeli Melek Atik de mahkemede konuştu.
Altın imalatı üzerine çalıştıklarını belirten Melek Atik, "Gider teslim eder, ödemesini alırım. Zeynep Kerimoğlu'na giden paradan bilgim yok. Dışardan altın almayız, sadece kuyumcu esnafıyla çalışırız" dedi.
HURDA ALTIN OLARAK SİSTEME GİRDİ
Zeynep Kerimoğlu'na altın karşılığı verilen paraya yönelik ifade veren kuyumcu personeli Çağlar Topçu ise gelen altınları görmediğini, yalnızca evrak işleriyle ilgilendiğini söyledi.
Topçu, Zeynep Kerimoğlu'nu arayıp evraka imza atması gerektiğini söylediğini, Kerimoğlu'nun İstanbul'da olması nedeniyle evrakı oraya gönderdiğini anlattı.
Çağlar Topçu, "Hurda altın olarak alındı. 3 parça halinde yapılan işlemlerdi. Altın geldi, fatura düzenlendi, sistemlerimize kaydedildi" dedi.
Tanık beyanlarının ardından duruşmaya 2 saatlik ara verildi.