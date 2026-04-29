Böcek ailesi hakkında rüşvet almak ve vermek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve irtikap suçlarından kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

Döviz bürosu ortağı Ali Yılmaz'ın ifadesine göre Gökhan Böcek, Zeynep Kerimoğlu ve Olcay Maktav iki iş adamından zorlayarak para almıştı.

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in eşi Zuhal Böcek, eski eşi Zeynep Kerimoğlu ve küçük yaştaki çocuğu Aslan Muhittin Böcek'in taşınır-taşınmaz varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ailenin tüm mal varlığına el koyma kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize suçlar soruşturması, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in merkezinde bulunduğu yolsuzluk ve rüşvet ağını gün yüzüne çıkarıyor. Finike Döviz bürosunda silindiği iddia edilen ancak özel çalışmayla geri getirilen 8 GB boyutundaki gizli kamera kayıtları, şüpheli para trafiğini ve kirli ilişkileri belgeledi.

Takvim.com.tr'nin ele geçirdiği kurtarılan kamera kayıtları, Gökhan Böcek'in döviz bürosunu operasyon merkezi gibi kullandığını gösteriyor.

İşte Böcek ailesinin malvarlığına el konulmasına kadar giden sürecin en son halkasını oluşturan görüntüler...

Antalyada yolsuzluğun Böcek yuvası Finike Döviz! Sahibi Ali Yılmaz ifadesinde Böceki yaktı | Silinen kayıttan Gökhan çıktı

ZORLA ALDI VALİZ VALİZ TAŞIDI

26 Aralık 2024 tarihli kayıtlarda, Gökhan Böcek ve beraberindeki kimliği belirsiz bir şahsın döviz bürosuna gelerek, banka üzerinden gönderilen Türk liralarının dövize çevrildiği ve paraların valizlerle teslim alındığı anlar net şekilde görülüyor.

Söz konusu para transferlerinin, iş adamları Mete Yapal ve Bülent Çeken tarafından gönderildiği ve bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) radarına takılarak "şüpheli işlem" olarak bildirildiği dosya kapsamına girdi.

Gökhan Böcek'in Finike Döviz'den para tahsilatı

ESKİ EŞLE YENİ EŞ ARASINDA ÇEMBER

Soruşturma dosyasındaki görüntüler ve ifadeler, yolsuzluk çarkının aile üyelerini de kapsadığını ortaya koydu.

18 Kasım 2024 tarihinde saat 14:26'da kaydedilen görüntülerde, Gökhan Böcek ve eski eşi Zeynep Kerimoğlu'nun beraberindeki şoförle birlikte büroya gelerek uzun süre vakit geçirdikleri belgelendi.

27 Aralık 2024 tarihli kayıtlarda ise Gökhan Böcek'in, şimdiki eşi Zuhal Böcek'in akrabası Olcay Maktav ile büroda buluştuğu, masadaki işlemleri kontrol ettikten sonra ayrıldığı görülüyor.

Döviz bürosu ortağı Ali Yılmaz'ın ifadesine göre; Gökhan Böcek, Zeynep Kerimoğlu ve Olcay Maktav, iki iş adamından icbar yoluyla yani zorlayarak para almıştı.

Gökhan Böcek ile ilk eşi Zeynep Kerimoğlu Finike Döviz görüntüleri

ALİ YILMAZ'IN İFADESİYLE BİRLEŞİYOR

Soruşturma kapsamında ifade veren Finike Döviz'in sahip ortağı Ali Yılmaz'ın ifadesiyle birleşen kamera kayıtları, yolsuzluk şebekesini ele verdi.

Ali Yılmaz, savcılık ifadesinde Gökhan Böcek'in döviz bürosunu ailevi krizlerini ve yalanlarını yönetmek için de kullandığını belirtmişti. Yılmaz, Gökhan Böcek'in borcunu ödemeyen ve sürekli yalan söyleyen biri olduğunu vurgulayarak, "Gökhan Böcek yüzünden birçok insan zarar gördü, bunlardan birisi de benim" demişti.

Gökhan Böcek ile ikinci eşi Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktav'ın görüntüleri kamerada

NELER ÇEVİRMİŞLER NELER

Yolsuzluk iddiaları sadece nakit para trafiğiyle sınırlı kalmayıp, Antalya'daki imar usulsüzlüklerine de uzanmıştı. Antalya Topçular mevkiindeki Luvia isimli AVM ve rezidans projesinde, plan tadilatı ve yoğunluk artışı karşılığında belediyeye rüşvet verildiğini ifade etmişi.

Bunun yanı sıra, Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı sürecinde "CHP'ye para vererek aday olduğu" yönündeki söylentiler de Ali Yılmaz'ın ifadesinde yer almıştı.

Dosyada ayrıca Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de adının karıştığı rüşvet, komisyon ve uyuşturucu skandalları nedeniyle tutuklanmıştı.

SERVETİ KAÇIRMAK İÇİN ÇOCUKLARI VE EŞLERİ KULLANDILAR… BÜTÜN HESAPLARINA BLOKAJ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve aile üyelerini kapsayan dev yolsuzluk soruşturmasında beklenen oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yürütülen 2025/175290 sayılı soruşturma kapsamında Böcek ailesinin bütün mal varlığına el konulmasına karar verdi. Belediye Gücüyle İrtikap ve Rüşvet Çarkı Savcılık tarafından hazırlanan resmi belgede, Muhittin Böcek'in uzun yıllardır sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinin sağladığı nüfuz ve yetkileri kötüye kullanarak haksız kazanç elde ettiği vurgulandı.

Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise babasının bilgisinde ve onun nüfuzunu kullanarak, belediye müteahhitleri ve iş talebinde bulunan şahıslardan zorlama veya rıza yoluyla maddi menfaat sağladığı somut bulgularla tespit edildi.

Soruşturma dosyası, elde edilen haksız kazançların izini kaybettirmek için başvurulan kirli yöntemleri de deşifre etti.

KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU DA BULAŞTIRDILAR

Toplanan paraların bir kısmıyla Muhittin Böcek'in eşi Zuhal Böcek, eski eşi Zeynep Kerimoğlu ve müşterek çocukları Aslan Muhittin Böcek adına taşınmazlar alındığı belirlendi.

Savcılık, bu mal varlıklarını edinirken kaynağın gizlenmeye çalışıldığını ve "hileli devirler" yapıldığını kayıt altına aldı.

05/05/2026 tarihinde alınan "Re'sen El Koyma Kararı" ile birlikte; Zuhal Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Muhittin Böcek ve küçük yaştaki Aslan Muhittin Böcek'in bütün taşınır ve taşınmaz varlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.

Kararın gerekçesinde, şüphelilerin suçtan elde ettikleri bu değerleri kaçırmasını önlemek amacıyla 5549 Sayılı Kanun uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında hareket edildiği belirtildi.

Böcek ailesi üyeleri hakkında "Rüşvet Almak ve Vermek", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "İrtikap" suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.

