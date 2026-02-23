CHP'de 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" davası istinafta sürerken aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılandığı kritik ceza davasının 5. duruşması bugün görülüyor.
İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu ise şüpheli olarak yer alıyor.
Önceki duruşmada tanık beyanları kurultayın nasıl sakatlandığını gözler önüne serdi.
"ÖZGÜR KARABAT'I GÖREVLENDİRDİLER... ÖZEL'İN OFİSİNDE HERKESE PARA DAĞITILIYORDU"
Tanık Veysi Uyanık, 37. dönemde CHP Bitlis İl Başkanı, 38. dönemde ise kurultay delegesi olduğunu, Metin Güzelkaya'nın kendisini İstanbul'a davet ederek Özgür Karabat ve Ekrem İmamoğlu ile görüşmesini istemesi üzerine bir otelde toplantı yaptıklarını anlattı.
Uyanık şu ifadeleri kullandı:
"İmamoğlu, Özgür Özel'in genel başkan olması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ve bu noktada Özgür Karabat'ın görevlendirildiğini söyledi. Ben Ankara'ya geldim ve Özel'in seçim ofisine gittim. Orada herkese para dağıtılıyordu. Meclise gittim Karabat ile görüştüm, 'Herkese bir şey dağıtıyorsunuz, bize ne vereceksiniz?' dedim. Karabat da '100 bin verelim' dedi. Ben '100 bin ayıp değil mi?' dedim. 'Bir sıfırdan iyidir' diyerek kabul ettim. Sonra da şoförüyle gideceğim yere bıraktırdı beni."
RÜŞVETİ PAY EDİP DAĞITTI
Arabanın bagajında bir kutuda gıda kartları gördüğünü ve içinden biraz aldığını söyleyen Uyanık, kartların toplam değerinin 1,5 milyon lira olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.
Uyanık, otele döndüğünde arkadaşlarına gıda kartları ve Karabat'tan aldığı 100 bin lirayı 20'şer bin lira dağıttığını anlattı.
"CHP KURULTAYININ İPTALİNİ İSTİYORUM"
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan sonra kurultaya iptal davası açan CHP Delegesi Yılmaz Özkanat da ceza davasına "tanık" sıfatıyla çağrıldı.
4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayının en yakın tanıklarından biri olan ve ısrarla "şaibe" olduğunu dile getiren Özkanat, "Hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde kurultayın iptalini talep ediyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ceza davası öncesi partisinin grup toplantısından Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef aldı.
ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI!
Kılıçdaroğlu'na "saray mermeri" benzetmesi yapan Özel, "Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Bırak saraylara mermer olmayı! Milletin vermediğini, delegenin vermediğini, saraydan dilenenlere söylüyorum" dedi. Bu sözler Ekremci troller tarafından coşkuyla karşılandı. Emrah Gülsunar, "Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları karşısında sabır taşı olsa çatlardı" paylaşımını yaptı.
KİME, NE CEZA İSTENİYOR?
İmamoğlu ile beraber İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis isteniyor.
ŞAİBEYİ VE ŞAİBELİLERİ İMAMOĞLU ORGANİZE ETTİ
İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.
DELEGE İRADESİNİ BÖYLE SAKATLADILAR
Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."
Ankara'da ceza davası görülürken istinafta da mutlak butlan davası bekliyor.
MUTLAK BÖLÜNME..."BİR GELİŞME BEKLİYORUZ HAZIRLIKLIYIZ"
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma bırakamam" diyerek olası bir "mutlak butlan" kararında göreve dönme hazırlığı yaptığı bilinirken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin "B planı" olarak partiden kopup yeni bir oluşuma gideceği konuşuluyor.
Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın "Bir gelişme bekliyoruz, hazırlıklıyız" çıkışı, siyasi çevrelerde "Ekremci yeni parti" ilanı şeklinde yorumlanarak CHP tarihinin en büyük parçalanma eşiğini tescilledi.