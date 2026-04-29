LAĞIMI PATLATAN İFADE

Takvim.com.tr'nin ulaştığı soruşturma dosyasına giren dijital veriler, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiği, belediye araçlarıyla uyuşturucu sevkiyatı iddiaları ve çarpık aile ilişkilerini gün yüzüne çıkardı. Şüpheli Zuhal Böcek'in, eşinin gelirlerini bilmediğini söylemesine rağmen tüm mal varlığını kalem kalem bildiği ortaya çıkarken, "Yüzde 10 ile geçinen ezik" mesajı dikkat çekti.

Şoför hesapları üzerinden para akışı, düşük bedelli gayrimenkul işlemleri ve hayali sigortalılık iddiaları şüpheleri artırdı. Adli Tıp raporuna rağmen uyuşturucu kullanmadığını savunan Böcek'in telefonundan çıkan "belediye araçlarıyla kokain taşıma" mesajı ise krizi derinleştirdi. İfadelerde ayrıca evlilik dışı ilişki, milyon dolarlık zina senedi ve yargı bağlantısı iddiaları dosyaya yansıdı; savcılık, çelişkili beyanların samimi bulunmadığını belirtti.

İşte detaylar...

"YÜZDE 10'LA GEÇİNEN EZİK"

İfade işlemi sırasında eşi Gökhan Böcek'in gelir kaynaklarını bilmediğini öne süren Zuhal Böcek'in telefon incelemesinde, eşine ait bütün gayrimenkullerin, araçların ve takıların fiyatlarıyla listelendiği tespit edildi. Eşinin belediye ihalelerinden komisyon aldığına dair bizzat yazdığı mesajları arsa meselesi diyerek geçiştirmeye çalışan Böcek, "Yüzde 10 ile geçinen ezik" ifadesini kullandığı mesajların sorulması üzerine bu sözleri bir anlaşmazlık nedeniyle söylediğini iddia etti.

Böcek ailesindeki milyonlarca liralık kaynağı belirsiz para trafiği ve yargı mensuplarıyla kurulan nüfuz ticareti deşifre oldu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

ŞOFÖRÜN HESABINDAN MİLYONLAR AKTI

Kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiğini ailesinin birikimlerine dayandırmaya çalışan Zuhal Böcek, kendisine ait evi ablasına 15 milyon TL bedelle sattığını, ablasının yurt dışında biriktirdiği paralarla kendisine toplam 22 milyon 500 bin TL gönderdiğini öne sürdü. Savcılığın, şüphelinin 4+1 lüks dairesini bölge emsallerinin çok altında bir rakam olan 3 milyon 500 bin TL bedelle satın aldığını belirlemesi dikkati çekti.

Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı transferleri, "Biriktirdiğim altınları bozdurdum" diyerek açıklayan şüpheli, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen paralar için, "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" diye konuştu.

ÇALIŞMADIĞI İŞTE SİGORTALANDI

Hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen soruşturmayı savcılık ifadesinde doğrulayan Zuhal Böcek, "Gökhan'dan karşılıksız bir şey istemediğim için yabancı dilimle satış temsilciliği yaptım" ifadelerini paylaştı.

Böcek'in hangi gayrimenkulü kime sattığına dair somut veri sunamamasıyla hayali istihdam ve yalan beyan kanaatinin güçlendiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanan Zuhal Böcek’in çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

'BEN DEĞİL EŞİM KOKOCU'

Adli Tıp Kurumu raporunda uyuşturucu kullandığı kesinleşen Zuhal Böcek, sorgusunda "hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını" iddia etti.

Bilimsel verilerle sabitlenen kokain kullanımı sonucunu reddeden şüpheli, "Alkol bile içmem" diyerek kendini savundu.

Eşinin uyuşturucu kullandığından haberdar olmadığını ileri süren şüpheli, hemen ardından eşinin cüzdanında gördüğü beyaz toz kalıntıları üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini aktardı.

MESAJDAN 'BELEDİYE ARACIYLA KOKAİN TRANSFERİ' ÇIKTI

Kendi telefonundan çıkan ve eşine gönderdiği, "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen" mesajı sorulan Zuhal Böcek, "Gökhan'ı korkutmak için uydurdum" diye konuştu.

ÇARPIK İLİŞKİLER… EVLİYKEN TANIŞTI, HAMİLE KALDI… 4 MİLYONLUK ZİNA SENEDİ

CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile tanıştığında şahsın evli olduğunu ve evlilik dışı hamile kaldığını anlatan Zuhal Böcek, resmi nikahlarından yalnızca bir hafta sonra doğum yaptığını bildirdi.

Zuhal Böcek’in eşine imzalattığı 4 milyon dolarlık zina senedi soruşturma dosyasına girdi.

ZEYNEP'İ ZUHAL'LE, ZUHAL'İ ZEYNEP'LE ALDATTI

Eşinin kendisini eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile aldatmaya devam ettiğini öne süren Zuhal Böcek, boşanma protokolü sırasında eşinin bir daha zina yapmaması şartına karşılık Gökhan Böcek'e 4 milyon dolarlık senet imzalattığını dile getirdi.

SAVCI VEKİLİNİN DE ADI KARIŞTI

Dijital materyallerde adı geçen "Gürkan" isimli kişinin Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük olduğunu belirten Zuhal Böcek, yeğeninin adli bir olayı için bu isimden danışmanlık aldıklarını savundu.

Başsavcı vekili ile uzunca bir mülakat gerçekleştirdiği öğrenilen şüphelinin beyanlarının yeterli bulunmadığı, dosya kapsamındaki somut bilgi ve belgelerle çelişen ifadelerinin samimi görülmediği belirlendi.

RÜŞVETİ BÖYLE TAŞIDI

Öte yandan Gökhan Böcek ve kendisine eşlik eden elemanının turuncu renkli para valiziyle "Finike Döviz" isimli işletmeden çıkış anına dair görüntüler dosyaya girdi.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek rüşvet paralarını böyle taşıdı

NE OLMUŞTU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan iddianamede, tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, hem kolluk hem de savcılık ifadeleri de yer almıştı. İddianamede 4'üncü şüpheli olarak yer alan Zuhal Böcek; eşi Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeyle iş yapan kişi ve şirketlerle ilişkileri, bu ilişkiler üzerinden elde edildiği öne sürülen mal varlığı ve para hareketleri ile anlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, Zuhal Böcek'in hesabında bulunan ve 'İrtikap' suçundan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 499 bin liranın vadeli hesapta tutulduğu, faiz getirisiyle birlikte tutarın 10 milyon 748 bin 660 liraya ulaştığı belirtilmişti.

Zuhal Böcek'in üzerinde ele geçirilen lüks kol saatinin, 19 Nisan 2025'te Antalya'daki mağazadan 11 bin 550 avro bedelle nakit olarak satın alındığı, ancak banka kayıtlarında bu tutara yakın nakit çekim bulunmadığı ifade edilmişti.

EŞE "AKLAMA" MESAJI

İddianamede ayrıca Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek arasında WhatsApp üzerinden 27 Şubat 2025-5 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki mesajların çözümlemesine de yer verilmişti.

Mesajlarda, Zuhal Böcek'in, 'Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' ve 'Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar' şeklinde ifadelere dikkat çekilmişti.