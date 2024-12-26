Mete Yapal ve Bülent Çeken tarafından 30 Ekim 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde gönderilen paralar için MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yapıldı.

Kamera kayıtlarında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in iki iş insanından zorla para aldığı ve kimliği belirsiz bir kişiyle döviz bürosuna gelerek para teslim aldığı anlar bulunuyor.

Finike Döviz bürosu ortağı Ali Yılmaz, kayyum tarafından silinen ancak kurtarılan 8 GB'lık güvenlik kamerası kayıtlarını savcılığa teslim etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen organize suçlar soruşturması, kurtarılan gizli kamera kayıtları ve şüpheli para transferlerini ifşa eden yeni tanık ifadeleriyle derinleşiyor.

SİLİNEN KAMERA KAYITLARI DOSYADA

Soruşturma kapsamında ifade veren Finike Döviz bürosu ortağı Ali Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek aleyhine kritik bilgiler paylaştı. Döviz vütosunda silindiği iddia edilen ancak sonradan kurtarılan 8 GB boyutundaki kamera kayıtları savcılığa teslim edildi. Kayıtlar, Gökhan Böcek'in merkezinde bulunduğu gizli para teslimatlarını ve MASAK radarına takılan şüpheli işlemleri gün yüzüne çıkardı.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı savcılık ifadesinde Ali Yılmaz gizli kayıtlardan milyonluk para transferlerine, rüşvet dedikodularından şantaj iddialarına, imar usulsüzlüklerinden siyasi finansman skandalına kadar birçok kritik konuya açıklık getirdi.

ZORLA ALDILAR

Soruşturma kapsamında Finike Döviz isimli iş yerine denetim kayyumu atanan Ali Yılmaz, ifadesinde en çarpıcı delillerden birini savcılığa sundu.

Yılmaz'ın avukatları aracılığıyla teslim ettiği 8 GB kapasiteli bellekte, kayyım tarafından sehven silindiği belirtilen ancak özel çalışmayla geri getirilen güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde Gökhan Böcek'in bizzat yer aldığı, banka üzerinden gönderilen Türk liralarının dövize çevrilerek Gökhan Böcek ve yanındaki şahıslara teslim edildiği kaydedildi.

Ali Yılmaz'ın beyanına göre bu görüntülerde, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, eski eşi Zeynep Kerimoğlu ve eşi Zuhal Böcek'in akrabası Olcay Maktav'ın, icbar yoluyla (zorlayarak) iki iş insanından para aldığı anlar" bulunuyor.Ayrıca 26 Aralık 2024 tarihinde Gökhan Böcek'in kimliği tespit edilemeyen bir şahısla döviz bürosuna gelerek banka üzerinden gönderilip dövize çevrilen parayı teslim aldığı vurgulandı.

Yılmaz, Mete Yapal ve Bülent Çeken tarafından 30 Ekim 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde gönderilen paralara istinaden MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu ve bu evrakların da dosyaya sunulduğunu belirtti.

'GÖKHAN BÖCEK YALANCININ TEKİ'

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'i öğrencilik yıllarından beri tanıdığını anlatan Ali Yılmaz, Gökhan'ın kendisinden defalarca borç para istediğini aktardı. Gökhan Böcek'in borcunu ödeyen biri olmadığını söyleyen Yılmaz, "Antalya'daki soruşturmada Gökhan Böcek yüzünden birçok insan zarar gördü, bunlardan birisi de benim." diye konuştu.

Döviz bürosunun Gökhan Böcek tarafından ailevi krizleri yönetmek amacıyla kullanıldığı iddiası da dosyaya yansıdı.

Gökhan Böcek'in, sonradan evlendiği eşi Zuhal Böcek'e yalan söyleyerek, eski eşinden boşanmak için verdiği paraların döviz bürosunda emanet olarak durduğunu söylemesini istediği belirlendi.

Ali Yılmaz savcılık ifadesinde, Gökhan Böcek'in, "eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na boşanmak için verdiği parayı yeni eşi Zuhal Böcek'in öğrenmesi üzerine tartışma çıktığını" ve "Gökhan Böcek'in kendisini arayarak bir yalan kurgulamasını istediğini" söyledi.