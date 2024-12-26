İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen organize suçlar soruşturması, kurtarılan gizli kamera kayıtları ve şüpheli para transferlerini ifşa eden yeni tanık ifadeleriyle derinleşiyor.
SİLİNEN KAMERA KAYITLARI DOSYADA
Soruşturma kapsamında ifade veren Finike Döviz bürosu ortağı Ali Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek aleyhine kritik bilgiler paylaştı. Döviz vütosunda silindiği iddia edilen ancak sonradan kurtarılan 8 GB boyutundaki kamera kayıtları savcılığa teslim edildi. Kayıtlar, Gökhan Böcek'in merkezinde bulunduğu gizli para teslimatlarını ve MASAK radarına takılan şüpheli işlemleri gün yüzüne çıkardı.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı savcılık ifadesinde Ali Yılmaz gizli kayıtlardan milyonluk para transferlerine, rüşvet dedikodularından şantaj iddialarına, imar usulsüzlüklerinden siyasi finansman skandalına kadar birçok kritik konuya açıklık getirdi.
İşte ayrıntılar…
ZORLA ALDILAR
Soruşturma kapsamında Finike Döviz isimli iş yerine denetim kayyumu atanan Ali Yılmaz, ifadesinde en çarpıcı delillerden birini savcılığa sundu.
Yılmaz'ın avukatları aracılığıyla teslim ettiği 8 GB kapasiteli bellekte, kayyım tarafından sehven silindiği belirtilen ancak özel çalışmayla geri getirilen güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.
Görüntülerde Gökhan Böcek'in bizzat yer aldığı, banka üzerinden gönderilen Türk liralarının dövize çevrilerek Gökhan Böcek ve yanındaki şahıslara teslim edildiği kaydedildi.
Ali Yılmaz'ın beyanına göre bu görüntülerde, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, eski eşi Zeynep Kerimoğlu ve eşi Zuhal Böcek'in akrabası Olcay Maktav'ın, icbar yoluyla (zorlayarak) iki iş insanından para aldığı anlar" bulunuyor.Ayrıca 26 Aralık 2024 tarihinde Gökhan Böcek'in kimliği tespit edilemeyen bir şahısla döviz bürosuna gelerek banka üzerinden gönderilip dövize çevrilen parayı teslim aldığı vurgulandı.
Yılmaz, Mete Yapal ve Bülent Çeken tarafından 30 Ekim 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde gönderilen paralara istinaden MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu ve bu evrakların da dosyaya sunulduğunu belirtti.
'GÖKHAN BÖCEK YALANCININ TEKİ'
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'i öğrencilik yıllarından beri tanıdığını anlatan Ali Yılmaz, Gökhan'ın kendisinden defalarca borç para istediğini aktardı. Gökhan Böcek'in borcunu ödeyen biri olmadığını söyleyen Yılmaz, "Antalya'daki soruşturmada Gökhan Böcek yüzünden birçok insan zarar gördü, bunlardan birisi de benim." diye konuştu.
Döviz bürosunun Gökhan Böcek tarafından ailevi krizleri yönetmek amacıyla kullanıldığı iddiası da dosyaya yansıdı.
Gökhan Böcek'in, sonradan evlendiği eşi Zuhal Böcek'e yalan söyleyerek, eski eşinden boşanmak için verdiği paraların döviz bürosunda emanet olarak durduğunu söylemesini istediği belirlendi.
Ali Yılmaz savcılık ifadesinde, Gökhan Böcek'in, "eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na boşanmak için verdiği parayı yeni eşi Zuhal Böcek'in öğrenmesi üzerine tartışma çıktığını" ve "Gökhan Böcek'in kendisini arayarak bir yalan kurgulamasını istediğini" söyledi.
İfadeye göre Gökhan Böcek, Yılmaz'dan, "paranın döviz bürosuna emaneten bırakıldığını Zuhal Böcek'e söylemesini" talep etti. Yılmaz ise Zuhal Böcek kendisini aradığında yalan söylemediğini, "paranın büroya getirilmediğini anlattığını" ifade etti.
Ali Yılmaz bu durumu, "Gökhan Böcek yalan konuşan biri olduğu için sürekli benzer yalanlar söylemiştir." sözleriyle dile getirdi.
Döviz bürosunun yönetimini ortaklarına bıraktığını belirten Yılmaz, yüksek tutarlı işlemlere ilişkin net bilgisinin olmadığını, kayıtların incelenmesi gerektiğini vurguladı.
BÖCEK PARAYLA MI ADAY OLDU
Yılmaz'ın ifadesinde yalnızca para trafiği değil, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki işleyişe dair şaibeler de yer aldı.
Muhittin Böcek'in belediye başkanlığına adaylık sürecine değinen Yılmaz, "CHP'ye para vererek aday oldu." yönündeki söylentilerin Antalya'da sürekli konuşulduğunu vurguladı.
Yılmaz, "Muhittin Böcek'in her iki dönemde adaylık sürecinde CHP'ye para verip aday olduğuna ilişkin söylentiler Antalya'da sürekli konuşulurdu. Ancak bu konu ile ilgili bilgim yada görgüm yoktur." dedi.
Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e verildiği iddia edilen paranın kendi döviz bürosundan alındığına dair iddiaların doğru olmadığını savundu.
TAPELERDEKİ KONUŞMALARA "GEYİK MUHABBETİ" DEDİ
Soruşturma dosyasında aleyhine beyanlarda bulunan Kemal Adalı'nın "tutuklanmamak için baskı altında iftira attığını" öne süren Ali Yılmaz, grup firmalarında çalışan 1400 kişiden biri olan Ali Kaya'nın telefon dinlemelerine takılan sözlerinin ise "tamamen dedikodu ve boş boğazlıktan ibaret olduğunu" savundu.
Cep telefonu incelemesinde gazeteci Murat Duymuş ile yaptığı mesajlaşmalar sorulan Yılmaz, gazetecinin duyduklarını kendisine yazdığını, kendisinin de istihbarat birimlerinin bu konuya iyi çalışması gerektiğini söyleyerek olaylarla ilgisi olmadığını kanıtladığını ifade etti.
LUVİA'DA RÜŞVET VE PLAN TADİLİ İDDİALARI
Kentteki bir alışveriş merkezi ve rezidans projesi Luvia için yapılan plan tadili ile yoğunluğun artırıldığına dikkat çeken Yılmaz, bu süreçte belediyeye rüşvet verilip verilmediği hususunun araştırılması gerektiğinin altını çizdi.
İş adamı Rıdvan Güzel'in Manavgat'taki otel hisselerini satarak, Antalya Topçular mevkiindeki Luvia isimli AVM ve Rezidans projesinin plan tadilatı ve yoğunluk artışı için belediyeye rüşvet verdiği yönündeki söylentiler Yılmaz'a soruldu.
Yılmaz, projenin plan tadilatını duyduğunu ancak rüşvet verilip verilmediği konusunda bilgi veya görgüsü olmadığını belirtti.
