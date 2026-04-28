Uşak'taki akçeli işlerin bir benzeri Eşme ilçesinde kayıtlara geçti.
Bir dönem Özkan Yalım'la yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen sonradan aralarına husumet giren Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan yolsuzluktan gözaltına alındı. 17 Nisan'daki operasyon sonrası 20 Nisan'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Tozan'ın şoförü Murat Fidan ve ruhsattan sorulu belediye personeli İsa Uçar da cezaevine gönderildi. Burcu Tozan (eşi) adli kontrol şartıyla salıverildi.
ŞOFÖRÜN 17 MİLYONLUK PARA HAREKETİ: BURCU TOZAN'IN HESAPLARINA AKTARILDI
Şoför Murat Fidan'ın hesaplarına giren para trafiğine yapılan incelemelerde 2024 Mayıs ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 17 milyon TL'lik para girişinin gerçekleştiği tespit edildi. Paraların "bağış", "festival katılım bedeli" ve "sponsorluk" adı altında gönderildiği ortaya çıktı.
Bu gelirlerin bir bölümünün Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs'taki bir otele yapılan harcamalarda kullanıldığı saptandı. Ruhsatsız bir villa için 30 milyon TL talep edildiği ve bazı taşınmazların usulsüz şekilde satıldığı yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında incelendi.
EŞİNİ BÖYLE ELE VERDİ: BANKA HESAPLARIMIN KONTROLÜ BENDE DEĞİLDİ
Şaibeli 17 milyon TL'lik para trafiği için sorguya çekilen Burcu Tozan ise savcılık makamında topu eşine attı. "Kocam yapmamıştır" diyemeyen Tozan, "Banka hesaplarımın kontrolü bende değil" diyerek Yılmaz Tozan'ı işaret etti.
Şoför Murat Fidan için "eski çalışanımızdı, orta düzeyli geliri vardı" itirafında bulunan Burcu Tozan, "Belediyede ne iş yaptığını belediye işleriyle ilgili kimlerle ne tür ilişkiler kurduğu, hangi maksatla birilerinden para talep ettiğini ve bu paraları benimde eşimin de aralarında bulunduğu kişilere gönderdiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Orta gelirli bir şoförün Yılmaz Tozan'ın belediye başkanı seçilmesinden sonra milyonluk hesap hareketlerine imza atması çarkın şoför üzerinden işlediğini gösterdi.
BURCU TOZAN ŞAİBELİ PARALARI KABUL ETTİ
Tozan şaibeli para trafiğinden haberdar olduğunu da "banka hesaplarımın kontrolü bende değildi" diyerek itiraf etti.
Savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
Murat Fidan tarafından birkaç ay öncesine kadar ki süreçte banka hesaplarıma para gönderildiğini söylendi. Ancak ben banka hesaplarımın kontrolünü bizzat idare etmediğim için hesabıma gelen ve hesabımdan çıkan meblağlardan haberdar değilim. Bu paraları kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Benim hesaplarımdaki akıştan hiç bilgim olmadı.
"GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM" EZBERİ... AVUKAT DA TOZAN'I SATTI
"Görmedim, duymadım, bilmiyorum" ezberlerinin tekrarlandığı savunmada Burcu Tozan'ın avukatı da Yılmaz Tozan ve Murat Fidan'ı suçladı. Avukat, "Müvekkilimin tüm banka hesapları bilgisi ve kontrolü dışında eşi Yılmaz Tozan ve çalışanları Murat Fidan tarafından kontrol edilmiştir" dedi.
Eşme'deki yolsuzluk ağı için "SİSTEM" ifadesini kullanan Burcu Tozan'ın avukatı, "Sistemin içerisinde olduğu iddia edilen Murat Fidan'ın hesaplarından müvekkilimiz ve eşi basta olmak üzere çok sayıda kisinin hesabına para akışları olduğunu tarafınızdan öğrendik müvekkilimizin banka kayıtlarıyla sabit olan bu hesap hareketlerine bu aşamadan sonra müdahale etmesine imkan yoktur" savunması yaptı.
EŞMESPOR ÜZERİNDEN RÜŞVET ÇARKI: BAĞIŞ YAP RUHSAT AL
Öte yandan Özkan Yalım'ın Uşakspor üzerinden kurduğu rüşvet ağının benzerini Yılmaz Tozan, Eşmespor üzerinden kurdu.
TUTUKLU BELEDİYE PERSONELİ İTİRAFÇI OLDU
Ruhsattan sorumlu tutuklu belediye çalışanı İsa Uçar'dan konuya ilişkin peşi sıra itiraflar geldi. Uçar, Tozan'ın ilçedeki ruhsat işlemleri için Eşmelileri haraca bağladığını, Eşmespor'a bağış altında paralar toplandığını söyledi.
"Sıkıntısı olan kişilerin belediye başkanı Yılmaz Tozan ile görüşmeleri adına onları bilgilendiriyordum" diyen İsa Uçar şöyle konuştu:
Yılmaz Tozan'la bu kişilerin arasında nasıl bir diyalog yasanıyor ve başkan bey bu şahıslardan ne gerekçe de bir para talep ediyor ben bu hususta bilgi sahibi değilim. Ama gözlemlediğim kadarıyla işlemleriyle ilgili sıkıntı yasayan veyahut yeni bir başvuruda bulunacak kisiler belediyenin spor kulübüne bağış yaptıktan sonra yanıma gelerek durumu bana söyledikleri ve Yılmaz başkanın yönlendirmesiyle bu ödemeleri yaptıklarını ilettiklerinden ben sürecin nasıl geliştiğini anlıyordum.
"SUÇLAMALARI KABUL EDİYORUM" DEDİ... "TOZAN'A UYMAK ZORUNDA KALDIM"
İtirafçı İsa Uçar, "Geçim sıkıntısı ve çalıştığım iş yerindeki işimin sonlandırılması halinde yeniden bir iş bulamayacağım endişesiyle bakmakla yükümlü olduğum aile bireylerimin de varlığını gözeterek Yılmaz Tozan'ın emir ve talimatlarına uymak zorunda kaldım. Tek yaptığım Yılmaz Tozan'ın görüşmek için beni gönderdiği çarsı pazar esnafıyla görüşerek onların sıkıntılarını çözmek adına Yılmaz TOZAN'la görüşmeleri gerektiğini söylemekten ibarettir. Suçlamaları anlattığım haliyle sınırlı olarak kabul ederim" dedi.
Suçlamaları kabul eden Uçar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.