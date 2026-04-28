Burcu Tozan ʺKocam yapmamıştırʺ diyemedi, şaibeli para trafiğini kabul etti



Orta gelirli bir şoförün Yılmaz Tozan'ın belediye başkanı seçilmesinden sonra milyonluk hesap hareketlerine imza atması çarkın şoför üzerinden işlediğini gösterdi.



BURCU TOZAN ŞAİBELİ PARALARI KABUL ETTİ



Tozan şaibeli para trafiğinden haberdar olduğunu da "banka hesaplarımın kontrolü bende değildi" diyerek itiraf etti.



Savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandı:



Murat Fidan tarafından birkaç ay öncesine kadar ki süreçte banka hesaplarıma para gönderildiğini söylendi. Ancak ben banka hesaplarımın kontrolünü bizzat idare etmediğim için hesabıma gelen ve hesabımdan çıkan meblağlardan haberdar değilim. Bu paraları kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Benim hesaplarımdaki akıştan hiç bilgim olmadı.

Burcu Tozan'ın avukatı da Yılmaz Tozan ve Murat Fidan'ı suçladı



"GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM" EZBERİ... AVUKAT DA TOZAN'I SATTI



"Görmedim, duymadım, bilmiyorum" ezberlerinin tekrarlandığı savunmada Burcu Tozan'ın avukatı da Yılmaz Tozan ve Murat Fidan'ı suçladı. Avukat, "Müvekkilimin tüm banka hesapları bilgisi ve kontrolü dışında eşi Yılmaz Tozan ve çalışanları Murat Fidan tarafından kontrol edilmiştir" dedi.



Eşme'deki yolsuzluk ağı için "SİSTEM" ifadesini kullanan Burcu Tozan'ın avukatı, "Sistemin içerisinde olduğu iddia edilen Murat Fidan'ın hesaplarından müvekkilimiz ve eşi basta olmak üzere çok sayıda kisinin hesabına para akışları olduğunu tarafınızdan öğrendik müvekkilimizin banka kayıtlarıyla sabit olan bu hesap hareketlerine bu aşamadan sonra müdahale etmesine imkan yoktur" savunması yaptı.

Yılmaz Tozan'ın Eşmespor üzerinden esnafı haraca bağladığı söyleniyor



EŞMESPOR ÜZERİNDEN RÜŞVET ÇARKI: BAĞIŞ YAP RUHSAT AL



Öte yandan Özkan Yalım'ın Uşakspor üzerinden kurduğu rüşvet ağının benzerini Yılmaz Tozan, Eşmespor üzerinden kurdu. Uşaksporu paravan olarak kullandılar! 3 ayda rüşvet çarkını kurdular: CHPli Özkan Yalım Kurnazla topladı kardeşiyle hortumladı

TUTUKLU BELEDİYE PERSONELİ İTİRAFÇI OLDU



Ruhsattan sorumlu tutuklu belediye çalışanı İsa Uçar'dan konuya ilişkin peşi sıra itiraflar geldi. Uçar, Tozan'ın ilçedeki ruhsat işlemleri için Eşmelileri haraca bağladığını, Eşmespor'a bağış altında paralar toplandığını söyledi.