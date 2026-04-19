Eşme Kilim Festivalinde Cengiz Kurtoğlu ve Özlem Yıldız gibi sanatçılara kayıt dışı ödemeler yapıldığı ve toplanan paraların Tozan çiftinin hesaplarına aktarılarak Kuzey Kıbrıs'taki otelde harcandığı saptandı.

Soruşturmada ruhsatsız villa sahibi Osman Gedik'ten 30 milyon TL rüşvet istendiği, eğlence mekanlarından haraç toplandığı ve belediye taşınmazlarının usulsüz satıldığı belirlendi.

Belediye Başkanı Tozan'ın şoförü Murat Fidan'ın hesaplarına 2024 Mayıs ile 2025 Aralık tarihleri arasında bağış, festival katılım bedeli ve sponsorluk adı altında yaklaşık 17 milyon TL giriş yapıldığı tespit edildi.

Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, makam şoförü Murat Fidan ve belediye personeli İsa Uçar suç örgütü kurma ve irtikap suçlamalarıyla tutuklandı.

Uşak Eşme Belediyesinde kurulan rüşvet, şantaj ve yolsuzluk çarkı açığa çıkarıldı.

CHP'li eski Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklandığı soruşturma dosyası rant paylaşımını gözler önüne serdi. Makam şoförünün banka hesapları üzerinden yürütülen milyonlarca liralık para trafiği, ruhsatsız yapılar üzerinden talep edilen astronomik rüşvetler ve kasetli şantaj iddiaları adli makamlarca kayıt altına alındı.

Soruşturmanın fitili, Eşme Adliyesinde görevli Hakim Fehim Muhammet Kıvrak'ın cep telefonuna 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında gönderilen WhatsApp mesajlarıyla ateşlendi. Kimliği belirsiz hattan gelen ve belediyedeki usulsüzlükleri tek tek anlatan ihbarlar üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı 2025/1959 sayılı dosya ile harekete geçti. Teknik ve mali incelemeler zamanla genişletildi.

ŞOFÖRÜN HESABINDAKİ KARANLIK TRAFİK

Mali şube ekiplerinin incelemeleri, belediyedeki vurgunun boyutunu ortaya koydu. Başkan Tozan'ın şoförü Murat Fidan'ın hesaplarına 2024 Mayıs ile 2025 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 17 milyon TL giriş yapıldığı saptandı. Bu devasa meblağın bağış, festival katılım bedeli ve sponsorluk adı altında toplandığı belirlendi. Toplanan paraların büyük bölümünün CHP'li Başkan Yılmaz Tozan ile eşi Burcu Tozan'ın şahsi hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının Kuzey Kıbrıs'taki otelde harcandığı tespit edildi.

PAVYONA BİLE ÇÖKMÜŞLER

Dosyaya giren iddialar sadece para trafiğiyle sınırlı kalmadı. Eşme'deki eğlence mekanlarının kapanış saatlerinin uzatılması karşılığında işletmecilerden düzenli rüşvet alındığı öne sürüldü. Ruhsatsız villa sahibinden 30 milyon TL talep edildiği, bazı değerli taşınmazların usulsüz yöntemlerle satıldığı bilgisi soruşturma evrakında yer buldu.

YALIM'A KASET ŞANTAJI

Dosyadaki en çarpıcı detaylardan biri de CHP içindeki rant savaşını ve şantaj siyasetini gözler önüne serdi.

CHP'li bir diğer yolsuzluk tutuklusu Özkan Yalım'a ait olduğu iddia edilen gizli görüntüler üzerinden şantaj yapıldığı yönündeki bulgular incelemeye alındı.

İddianameye yansıyan bilgilere göre, eski Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, kendi partilisi olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet alırken çekilmiş kamera görüntülerini Necati Köksal isimli bir şahıstan temin etti.

Tozan'ın, elindeki bu rüşvet kasetiyle Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a şantaj yaptığı ve siyasi menfaat elde etmeye çalıştığı saptandı.

Özkan Yalım ile Yılmaz Tozan

FESTİVAL VURGUNU

Eşme'de düzenlenen festivallerin haksız kazanç kapısına dönüştürüldüğü anlaşıldı. Organizasyonlarda sahne alan sanatçılara yapılan ödemelerin kağıt üzerinde yüksek gösterildiği, aradaki farkın zimmete geçirildiği iddia edildi.

Bazı sanatçılara yapılan ödemelerin tamamen kayıt dışı gerçekleştirildiği, sponsorluk gelirlerinin şahsi menfaatler doğrultusunda kullanıldığı saptandı.

Eşme Kilim Festivaline katılan Cengiz Kurtoğlu ve Özlem Yıldız gibi ünlü isimlere kara para havuzundan elden ve kayıt dışı ödemeler yapıldığı anlaşıldı.

MAKAM ŞOFÖRÜ DEĞİL SANKİ KARA PARA KASASI

Bağış ve sponsorluk kılıfı altında toplanan bu paraların izini süren ekipler, İzmir merkezli Ekol Baz Sağlık Hizmetleri isimli firmanın "park bağışı" adı altında 627 bin lira, "festival katılım bedeli" olarak da 500 bin lira gönderdiğini belirledi.

Ayrıca Banu Şen isimli bir şahsın da "spor sponsorluğu" kılıfıyla şoförün hesabına 600 bin lira aktardığı ortaya çıktı.

HALKIN PARASIYLA KIBRIS OTELLERİNDE SEFA SÜRDÜLER

Vatandaşa hizmet için harcanması gereken milyonlarca liranın kimlerin cebine girdiği ise Mali Şube ekiplerinin titiz çalışmasıyla deşifre oldu.

Şoförün hesabında toplanan rüşvet ve haksız kazançların büyük kısmının doğrudan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın şahsi hesaplarına aktarıldığı saptandı.

Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

CHP'li başkan ve şebekesinin, elde ettikleri kirli paralarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Grand Sapphire isimli lüks otelde harcama yaptıkları, halkın parasıyla sefa sürdükleri belgelendi.

VİLLA İÇİN 30 MİLYON RÜŞVET

Belediyeyi ticarethane gibi kullanan şebekenin vukuatları saymakla bitmiyor.

Osman Gedik isimli vatandaşın Eşme'de yaptırdığı ruhsatsız villa için, bizzat Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tarafından tam 30 milyon lira rüşvet istendiği ortaya çıktı.

Ayrıca ilçedeki alkollü eğlence mekanlarının kapanış saatlerinin encümen kararıyla ileriye alınması karşılığında mekan sahiplerinden yüklü miktarda haraç toplandığı belirlendi.

Uşak'ın Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan da zanlılar arasında

VER RÜŞVETİ AL BENZİNLİĞİ

Rant çarkı gayrimenkul satışlarına da sıçradı.

3 Eylül Mahallesi 1253 Ada 1 ve 2 parsellerdeki taşınmazların usulsüz ihalelerle yandaşlara peşkeş çekildiği, 210 Ada 7 parseldeki alanın ticari benzinlik yapılması vaadiyle rüşvet karşılığında satılmaya çalışıldığı belgelendi.

BAŞKANIN EŞİNDEN İTİRAF: HESAPLARIMI KOCAM VE İŞÇİSİ YÖNETİYOR

CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın eşi Burcu Tozan, Uşak Kom Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılıkta verdiği ifadede adeta topu kocasına atarak kendini kurtarmaya çalıştı.

Geçmişte Gedik Piliç'e ait Total petrol istasyonundaki marketi işleten ve taşeron servisçilik yapan Burcu Tozan, eşi belediye başkanı seçildikten sonra bu işleri devrettiğini belirtti.

Ancak asıl skandal, banka hesaplarındaki devasa para trafiği sorulduğunda patlak verdi. Denizbank ve Halk Bankasında hesapları bulunan Burcu Tozan, akıllı telefon kullanmasına rağmen hiçbir bankacılık uygulaması indirmediğini, bütün işlemlerini nakit hallettiğini öne sürdü.

Kendi adına kayıtlı hesaplara giren çıkan milyonlardan haberi olmadığını iddia eden Tozan, bu hesapların kontrolünün tamamen CHP'li eşi Yılmaz Tozan ve belediye çalışanı Murat Fidan'ın elinde olduğunu itiraf etti.

EVRAKLAR TAM DA OLSA RÜŞVETİ VERECEKSİN

Skandallar zincirinin bir diğer ayağı ise belediyenin ruhsat biriminde görevli zabıta memuru İsa Uçar'ın itiraflarıyla aydınlandı.

6 yıldır Eşme Belediyesinde çalışan Uçar, CHP'li yönetimin vatandaşları nasıl köşeye sıkıştırdığını tek tek anlattı.

Ruhsat almak veya pazar yerinde tahsis yaptırmak isteyen esnafın evrakları tam olsa bile, işlemlerinin kasıtlı olarak bekletildiği ve sorun yaşayan vatandaşların doğrudan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'a yönlendirildiği ortaya çıktı.

SPOR KULÜBÜ KILIFIYLA HARAÇ

Zabıta Uçar'ın ifadesine göre, başkanla görüşen esnaf, işlemlerinin halledilmesi için Eşme Belediye Spor Kulübüne zorla bağış yapmaya mecbur bırakıldı.

Bu sözde bağışları yapmayan hiçbir vatandaşın işi çözülmedi.

Rüşvet çarkı, "spor kulübüne yardım" kılıfı altında resmen haraç sistemine dönüştürüldü.

MAKAM ODASINDA RUHSATSIZ SİLAH

Elde edilen somut delillerin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 17 Nisan'da düğmeye basıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ve "irtikap" suçlamalarıyla şüphelilerin evlerine ve belediye binasına baskın düzenlendi.

CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın makam odasında ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 8 adet CD ve en vahimi 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi. Bir belediye başkanının makamında ruhsatsız silah bulundurması, kurulan karanlık yapının boyutlarını bir kez daha gösterdi.

NE OLMUŞTU

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Eşme İlçe Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma veya örgüte yardım etme" ve "irtikap" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

17 Nisan'da düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmış, 1 zanlının halihazırda cezaevinde olduğu beirlenmişti..

20 Nisan'da hakim karşısına çıkarılan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, kara kutusu olan makam şoförü Murat Fidan ve belediye personeli İsa Uçar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkanın eşi Burcu Tozan ve personel Hatice Demirci hakkında adli kontrol kararı verilirken, dosyanın kilit isimlerinden Osman Ünal'ın ise halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı.

