Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik etti.

Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alındı ve suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

Sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ele geçirildi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesildi.

Operasyonda aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kara para aklama mekanizması çökertildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Paymix-3 operasyonunda 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı devre dışı bırakıldı.

Adalet ve İçişleri bakanlıkları organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Paymix-3" operasyonunu sosyal medya hesabında duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte yürütlen "Paymix-3" operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!

Bakan Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!