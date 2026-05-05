CANLI YAYIN
Geri

Yasa dışı bahise "Paymix-3" operasyonu | 3 milyar dolarlık kara para mekanizması çökertildi 49 site devre dışı bırakıldı

Adalet ve İçişleri bakanlıkları organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Paymix-3" operasyonunu sosyal medya hesabında duyurdu. 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılırken, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarların kesildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atandı. Operasyonda aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kara para aklama mekanizması çökertildi.

Giriş Tarihi:
Yasa dışı bahise "Paymix-3" operasyonu | 3 milyar dolarlık kara para mekanizması çökertildi 49 site devre dışı bırakıldı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Paymix-3 operasyonunda 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı devre dışı bırakıldı.
  • Operasyonda aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kara para aklama mekanizması çökertildi.
  • Sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ele geçirildi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesildi.
  • Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alındı ve suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik etti.

Adalet ve İçişleri bakanlıkları organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Paymix-3" operasyonunu sosyal medya hesabında duyurdu.

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu. (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Bakan Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte yürütlen "Paymix-3" operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir.

Çok sayıda site engellendi.

Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.

Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.

Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!

Antalya'da yolsuzluğun Böcek yuvası Finike Döviz! Sahibi Ali Yılmaz ifadesinde Böcek'i yaktı | Silinen kayıttan Gökhan çıktı
SONRAKİ HABER

Antalya yolsuzluğunun Böcek yuvası Finike Döviz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler