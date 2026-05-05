İstanbul'da Kadıköy'de gece yarısı bindiği vapurda adeta sırra kadem basan 44 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı Makhfura Huseynova'nın akıbeti, güvertede sahipsiz duran çantasıyla birlikte büyük bir gizeme dönüştü.
ÇANTASI KALDI KENDİ KAYBOLDU
Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova, Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi. Seferin tamamlanmasının ardından Huseynova'nın Beşiktaş'ta inmediği tespit edildi.
Huseynova'ya ait çantanın vapurun güverte bölümünde bulunması üzerine yetkililer harekete geçerek kayıp şahsı arama çalışmalarını başlattı.
İBB KAMERALARI 14 NİSAN'DAN BU YANA ÇALIŞMIYOR
Kayıp vakasının esrarengiz boyutu, soruşturma derinleştikçe daha da belirginleşti. Olay anına dair ipucu bulmak amacıyla incelenmek istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ortaya çıktı.
Sistemlerin sefer sırasında hiçbir görüntü alamadığı öğrenildi.
HER YERDE İBB BECERİKSİZLİĞİ
İstanbul'un hemen her noktasında bariz şekilde görülen CHP'li İBB ihmali ve beceriksizliği, vapur vakasında da kendisini gösterdi.
Kameraların devre dışı olması, kadının vapurdan düşüp düşmediği veya başına ne geldiği konusundaki belirsizliği artırdı.
KESİNTİSİZ ARAMA
Kayıp kadın Makhfura Huseynova'yı bulmak amacıyla başlatılan operasyonlar çok yönlü olarak devam ediyor.
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar su üstünde tarama yaparken, balık adamlar deniz dibinde iz sürüyor.
İtfaiye ekipleri kıyı şeridinde ve karada arama faaliyetlerini yürütüyor.
Kadıköy sahilinde yoğunlaşan çalışmalar 3'üncü gününde aralıksız sürdürülüyor.