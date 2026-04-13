CHP'de "mutlak butlan" davasıyla gerilen ipler şaibeli kurultaya ceza davası öncesi iyice koptu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "partiyi kayyuma teslim edemem" diyerek irade beyan eden selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden çok sert bir dille hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETLER ZİNCİRİ... BİR "SARAY MERMERİ" DEDİ BİR "DİLENCİ"
"Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilmeli" diyenlere rozet takan Özel, partisinin grup kürsüsünden Kılıçdaroğlu'na "saray mermeri" benzetmesi yaptı.
"Mutlak butlan" tartışmalarına giren Özel, 'Umuduna butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum! Saraydan medet umanlara söylüyorum! Milletin vermediğini, delegenin vermediğini, saraydan dilenenlere söylüyorum" dedi.
CHP'de "mutlak" bölünme
Özel'in Kılıçdaroğlu'nu hedef alması Ekremci cephede coşkuyla karşılandı.
EKREMCİLER KEYİFLENDİ!
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen akademik troll ağındaki Emrah Gülsunar "Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ilk kez bu kadar sert konuşuyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları karşısında sabır taşı olsa çatlardı, çok bile bekledi" paylaşımında bulundu.
Bu Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk hedef gösterişi değil.
Özel, daha önce "2 milyon üyemiz, Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar" demişti.