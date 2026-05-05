Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Siber Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin dijital dünyadaki egemenlik mücadelesinde stratejik bir dönüm noktasına imza attı.
Toplantının arka planında ise kritik detaylar ele alındı.
"SİBER GÜVENLİK ARTIK MİLLİ GÜVENLİĞİN ÇEKİRDEĞİ"
Toplantıda siber güvenliğin yalnızca teknik bir mesele değil, doğrudan milli güvenliğin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Küresel ölçekte artan siber saldırılar, veri sızıntıları ve dijital manipülasyon riskleri karşısında Türkiye'nin "Dijital Vatan" savunmasını en üst seviyeye çıkarma kararlılığı bir kez daha ortaya kondu
YERLİ VE MİLLİ HAMLE: "VERİ EGEMENLİĞİ" VURGUSU
Zirvede öne çıkan en kritik başlıklardan biri "veri egemenliği" oldu. Türkiye'nin stratejik verilerinin yurt içinde korunması ve işlenmesi gerektiği belirtilirken, yabancı sistemlere bağımlılığın azaltılması hedefi net şekilde ortaya kondu.
KamuNet gibi izole ağlar, yerli yazılım envanteri ve milli yapay zekaçözümleriyle dijital bağımsızlık sürecinin hızlandırılacağı ifade edildi.
YAPAY ZEKÂ KALKANI VE YERLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
Toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın geliştirdiği "Yapay Zekâ Kalkanı" stratejisi de gündeme geldi.
Bu sistemle kamu kurumlarının veri güvenliğinin artırılması, dezenformasyonun önüne geçilmesi ve uluslararası manipülasyonlara karşı güçlü bir savunma hattı kurulması amaçlanıyor.
Ayrıca yerli yapay zekâ çipleri, milli yazılımlar ve izole ağ sistemleri gibi projelerle Türkiye'nin dijital bağımsızlığının güçlendirileceği ifade edildi.
TEKNOLOJİK VESAYETE KARŞI NET MESAJ
Toplantıda yabancı yazılım ve donanımlara bağımlılığın oluşturduğu riskler de ele alındı.
Kritik altyapılarda kullanılan dış kaynaklı sistemlerin kriz anlarında ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceği değerlendirilirken, "teknolojik vesayet" riskine karşı yerli ve milli çözümlerin artırılması gerektiği vurgulandı.
HİBRİT SAVAŞ VE DEZENFORMASYON TEHLİKESİ
Siber tehditlerin artık yalnızca sistemleri hedef almadığı, aynı zamanda toplumları yönlendirmeye yönelik bir araç haline geldiği ifade edildi.
Dezenformasyon, algı operasyonları ve psikolojik harp unsurlarının dijital ortamda yoğun şekilde kullanıldığına dikkat çekildi.
KRİTİK ALTYAPILAR İÇİN TAM KORUMA PLANI
Enerji, sağlık, finans, savunma sanayii, ulaştırma ve medya gibi kritik sektörlerin siber saldırılara karşı özel koruma altına alınacağı belirtildi.
Kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması ve siber tehditlere karşı hızlı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
HEDEF: SİBER UZAYDA CAYDIRICI TÜRKİYE
Toplantıdan çıkan en net mesaj ise Türkiye'nin siber alanda sadece savunma yapan değil, aynı zamanda caydırıcı güce sahip bir aktör olma hedefi oldu.
Türkiye'nin hedefi; siber saldırıların en zor ve en maliyetli olduğu ülkelerden biri haline gelmek ve dijital dünyada kendi kaderini belirleyen bir güç olarak konumunu pekiştirmek.
SİBER GÜVENLİK İLE İLGİLİ ARGÜMANLAR
Türkiye'nin siber güvenlik politikasına ilişkin kullanılabilecek argümanlar arasında da şu maddeler yer aldı:
• Veri egemenliği teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesidir; Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacaktır.
• Siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır; dijital vatan savunması sınır hattı savunması kadar kutsaldır.
• Küresel internet kesintilerine ve siber savaş senaryolarına karşı Türkiye, kendi izole ağı KamuNet ve yedekli DNS altyapısıyla hazırdır.
• Yapay zekâ manipülasyonlarına karşı yerli ve milli "Yapay Zekâ Kalkanı", dezenformasyonla mücadelenin en güçlü zırhıdır.
• Cibgpt, Umi, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımlar, devletimizin stratejik sırlarını yabancı sunucuların insafına bırakmayan dijital kalelerimizdir.
• Enerjiden finansa, sağlıktan savunma sanayiine kadar belirlenen "Kritik Altyapı Sektörleri", milli güvenlik stratejimizin kırmızı çizgisidir.
• Dijital egemenlik, dışarıdan dayatılan teknolojik vesayete değil, Ankara merkezli yerli ve milli teknoloji hamlesine bağlıdır.
• Yabancı bulut servislerine bel bağlayan bir dijital yapı değil; kendi "Egemen Bulut" altyapısını kuran, verisini şifreleyen bir Türkiye vizyonu esastır.
• Siber caydırıcılık kapasitemiz, sadece savunma değil, tehdidi kaynağında yok edecek stratejik bir akıl ve liderlikle yönetilmektedir.
• Türkiye, siber alanda etkilenen bir aktör değil, küresel krizlerde denge kuran ve kendi dijital kaderini tayin eden bir güçtür.