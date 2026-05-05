Siber Güvenlik Kurulu toplantısının arka planı! Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak: Hedef tamamen yerli ve milli korunma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu toplantısının arka planında; küresel siber saldırı dalgası, veri egemenliği yarışı, yapay zekâ destekli dezenformasyon tehdidi ve kritik altyapılara yönelik riskler tüm boyutlarıyla ele alındı. Zirvede; KamuNet gibi kapalı devre sistemler, “Yapay Zekâ Kalkanı”, yerli çip ve yazılım projeleriyle dışa bağımlılığı kıracak adımlar, enerji-finans-sağlık gibi hayati sektörler için tam koruma planı ve kriz anlarında hızlı müdahale kapasitesinin artırılması başlıkları öne çıktı. Türkiye’nin hedefi ise net: Siber uzayda saldırıya karşı millî yazılımlarımız, donanımlarımız ve kendi mühendislik gücümüzle ulusal siber altyapımızı korumak.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu, siber güvenliği milli güvenliğin temel unsuru olarak tanımlayarak dijital savunma stratejilerini ele aldı.
  • Toplantıda stratejik verilerin yurt içinde korunmasını amaçlayan veri egemenliği vurgulanarak yabancı sistemlere bağımlılığın azaltılması ve yerli yazılım kullanımının artırılması kararlaştırıldı.
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen Yapay Zekâ Kalkanı stratejisi ile kamu verilerinin korunması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi hedefleniyor.
  • Enerji, sağlık, finans ve ulaştırma gibi kritik altyapı sektörlerinin siber saldırılara karşı özel koruma altına alınması ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması planlanıyor.
  • Türkiye'nin siber alanda caydırıcı bir güç haline gelmesi amacıyla yerli yapay zekâ çipleri, KamuNet izole ağı ve milli bulut altyapısı projelerine hız verileceği açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Siber Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin dijital dünyadaki egemenlik mücadelesinde stratejik bir dönüm noktasına imza attı.

Toplantının arka planında ise kritik detaylar ele alındı.

"SİBER GÜVENLİK ARTIK MİLLİ GÜVENLİĞİN ÇEKİRDEĞİ"

Toplantıda siber güvenliğin yalnızca teknik bir mesele değil, doğrudan milli güvenliğin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Küresel ölçekte artan siber saldırılar, veri sızıntıları ve dijital manipülasyon riskleri karşısında Türkiye'nin "Dijital Vatan" savunmasını en üst seviyeye çıkarma kararlılığı bir kez daha ortaya kondu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

YERLİ VE MİLLİ HAMLE: "VERİ EGEMENLİĞİ" VURGUSU

Zirvede öne çıkan en kritik başlıklardan biri "veri egemenliği" oldu. Türkiye'nin stratejik verilerinin yurt içinde korunması ve işlenmesi gerektiği belirtilirken, yabancı sistemlere bağımlılığın azaltılması hedefi net şekilde ortaya kondu.

KamuNet gibi izole ağlar, yerli yazılım envanteri ve milli yapay zekaçözümleriyle dijital bağımsızlık sürecinin hızlandırılacağı ifade edildi.

YAPAY ZEKÂ KALKANI VE YERLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın geliştirdiği "Yapay Zekâ Kalkanı" stratejisi de gündeme geldi.

Bu sistemle kamu kurumlarının veri güvenliğinin artırılması, dezenformasyonun önüne geçilmesi ve uluslararası manipülasyonlara karşı güçlü bir savunma hattı kurulması amaçlanıyor.

Ayrıca yerli yapay zekâ çipleri, milli yazılımlar ve izole ağ sistemleri gibi projelerle Türkiye'nin dijital bağımsızlığının güçlendirileceği ifade edildi.

TEKNOLOJİK VESAYETE KARŞI NET MESAJ

Toplantıda yabancı yazılım ve donanımlara bağımlılığın oluşturduğu riskler de ele alındı.

Kritik altyapılarda kullanılan dış kaynaklı sistemlerin kriz anlarında ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceği değerlendirilirken, "teknolojik vesayet" riskine karşı yerli ve milli çözümlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

HİBRİT SAVAŞ VE DEZENFORMASYON TEHLİKESİ

Siber tehditlerin artık yalnızca sistemleri hedef almadığı, aynı zamanda toplumları yönlendirmeye yönelik bir araç haline geldiği ifade edildi.

Dezenformasyon, algı operasyonları ve psikolojik harp unsurlarının dijital ortamda yoğun şekilde kullanıldığına dikkat çekildi.

KRİTİK ALTYAPILAR İÇİN TAM KORUMA PLANI

Enerji, sağlık, finans, savunma sanayii, ulaştırma ve medya gibi kritik sektörlerin siber saldırılara karşı özel koruma altına alınacağı belirtildi.

Kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması ve siber tehditlere karşı hızlı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

HEDEF: SİBER UZAYDA CAYDIRICI TÜRKİYE

Toplantıdan çıkan en net mesaj ise Türkiye'nin siber alanda sadece savunma yapan değil, aynı zamanda caydırıcı güce sahip bir aktör olma hedefi oldu.

Türkiye'nin hedefi; siber saldırıların en zor ve en maliyetli olduğu ülkelerden biri haline gelmek ve dijital dünyada kendi kaderini belirleyen bir güç olarak konumunu pekiştirmek.

SİBER GÜVENLİK İLE İLGİLİ ARGÜMANLAR

Türkiye'nin siber güvenlik politikasına ilişkin kullanılabilecek argümanlar arasında da şu maddeler yer aldı:
• Veri egemenliği teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesidir; Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacaktır.

• Siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır; dijital vatan savunması sınır hattı savunması kadar kutsaldır.

• Küresel internet kesintilerine ve siber savaş senaryolarına karşı Türkiye, kendi izole ağı KamuNet ve yedekli DNS altyapısıyla hazırdır.

• Yapay zekâ manipülasyonlarına karşı yerli ve milli "Yapay Zekâ Kalkanı", dezenformasyonla mücadelenin en güçlü zırhıdır.

• Cibgpt, Umi, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımlar, devletimizin stratejik sırlarını yabancı sunucuların insafına bırakmayan dijital kalelerimizdir.

• Enerjiden finansa, sağlıktan savunma sanayiine kadar belirlenen "Kritik Altyapı Sektörleri", milli güvenlik stratejimizin kırmızı çizgisidir.

• Dijital egemenlik, dışarıdan dayatılan teknolojik vesayete değil, Ankara merkezli yerli ve milli teknoloji hamlesine bağlıdır.

• Yabancı bulut servislerine bel bağlayan bir dijital yapı değil; kendi "Egemen Bulut" altyapısını kuran, verisini şifreleyen bir Türkiye vizyonu esastır.

• Siber caydırıcılık kapasitemiz, sadece savunma değil, tehdidi kaynağında yok edecek stratejik bir akıl ve liderlikle yönetilmektedir.

• Türkiye, siber alanda etkilenen bir aktör değil, küresel krizlerde denge kuran ve kendi dijital kaderini tayin eden bir güçtür.

