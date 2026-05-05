Ankara'da görülen Elektronik İmza Suç Örgütü davasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. 286 sanığın yargılandığı dosyada 264 sanık hakkında mahkûmiyet, 22 sanık hakkında ise beraat talep edildi. Örgütün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen Ziya Kadiroğlu için 120 yıl hapis cezası istendi.
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/358 Esas sayılı dosyasında görülen Elektronik İmza Suç Örgütü davasında kritik aşamaya geçildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 05/05/2026 tarihinde esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.
286 SANIKLI DOSYADA KARAR AŞAMASINA DOĞRU
Dosya kapsamında toplam 286 sanık yargılanıyor.
ÖRGÜT ÜYELERİNE 22 YILDAN 85 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Örgüt kapsamında yargılanan diğer sanıklar hakkında da, isnat edilen suçların niteliği ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda değişen oranlarda olmak üzere 22 yıl ile 85 yıl arasında hapis cezaları istendi.
Savcılığın mütalaasında bazı sanıklar için talep edilen hapis cezaları şöyle sıralandı:
|Sanık
|Talep edilen hapis cezası
|Gökay Celal Gülen
|85 yıl
|Zeynep Karacan
|85 yıl
|Mıhyeddin Yakışır
|85 yıl
|Yalçın Maraşlı
|85 yıl
|Ali Çiçekli
|85 yıl
|Taner Dağhan
|43 yıl
|Yaren Özkarakaş
|38 yıl
|Gülseren Üstün
|33 yıl
|Fuat Tanış Arslan
|28 yıl
|Oğuz Deniz
|23 yıl
|Oğuzhan Ercan
|30 yıl
|İbrahim Akyüz
|22 yıl
|Özge Baydemir
|22 yıl
|Ayhan Ateş
|30 yıl
|Enver Yılmaz
|30 yıl
|Halil Erkoç
|37 yıl
28 TUTUKLU SANIK İÇİN DEVAM TALEBİ
Dosya kapsamında hâlihazırda tutuklu bulunan 28 sanığın, hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.
Tutuksuz yargılanan ve duruşmada hazır bulunan sanık Ali Çiçekli'nin ise duruşma esnasında tutuklanması istendi.
Mahkeme sürecinde ilgili sanık duruşma sırasında tutuklandı.
DURUŞMAYA GELMEYEN İKİ SANIK İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık, duruşmada hazır bulunmayan sanıklar İbrahim Akyüz ve Halil Erkoç hakkında da hükümle birlikte tutuklama kararı verilmesini talep etti.
DURUŞMA 20 MAYIS'A ERTELENDİ
Müdafilerin esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme duruşmayı 20/05/2026 tarihine erteledi.