E-imza davasında Ziya Kadiroğlu’na 120 yıl hapis talebi

286 sanıklı e-imza suç örgütü davasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Örgütün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen Ziya Kadiroğlu için 120 yıl, örgüt üyeleri için ise 22 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 264 sanık hakkında mahkûmiyet, 22 sanık hakkında beraat istendi.

  • Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen Elektronik İmza Suç Örgütü davasında savcılık 286 sanıktan 264'ü hakkında mahkûmiyet, 22'si hakkında beraat talep etti.
  • Örgütün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen Ziya Kadiroğlu için 120 yıl hapis cezası istendi.
  • Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Mıhyeddin Yakışır, Yalçın Maraşlı ve Ali Çiçekli için 85'er yıl hapis cezası talep edildi.
  • Savcılık, tutuklu 28 sanığın tutukluluk halinin devamını ve duruşmaya gelmeyen İbrahim Akyüz ile Halil Erkoç'un tutuklanmasını istedi.
  • Mahkeme, müdafilerin savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı 20 Mayıs 2026 tarihine erteledi.

Ankara'da görülen Elektronik İmza Suç Örgütü davasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. 286 sanığın yargılandığı dosyada 264 sanık hakkında mahkûmiyet, 22 sanık hakkında ise beraat talep edildi. Örgütün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen Ziya Kadiroğlu için 120 yıl hapis cezası istendi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/358 Esas sayılı dosyasında görülen Elektronik İmza Suç Örgütü davasında kritik aşamaya geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 05/05/2026 tarihinde esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

286 SANIKLI DOSYADA KARAR AŞAMASINA DOĞRU

Dosya kapsamında toplam 286 sanık yargılanıyor.

  • Savcılık mütalaasında 264 sanık hakkında mahkûmiyet yönünde görüş bildirirken, 22 sanık hakkında beraat talep etti.
  • Suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen sanık Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıl hapis cezası talep edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE 22 YILDAN 85 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Örgüt kapsamında yargılanan diğer sanıklar hakkında da, isnat edilen suçların niteliği ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda değişen oranlarda olmak üzere 22 yıl ile 85 yıl arasında hapis cezaları istendi.

Savcılığın mütalaasında bazı sanıklar için talep edilen hapis cezaları şöyle sıralandı:

SanıkTalep edilen hapis cezası
Gökay Celal Gülen85 yıl
Zeynep Karacan85 yıl
Mıhyeddin Yakışır85 yıl
Yalçın Maraşlı85 yıl
Ali Çiçekli85 yıl
Taner Dağhan43 yıl
Yaren Özkarakaş38 yıl
Gülseren Üstün33 yıl
Fuat Tanış Arslan28 yıl
Oğuz Deniz23 yıl
Oğuzhan Ercan30 yıl
İbrahim Akyüz22 yıl
Özge Baydemir22 yıl
Ayhan Ateş30 yıl
Enver Yılmaz30 yıl
Halil Erkoç37 yıl

28 TUTUKLU SANIK İÇİN DEVAM TALEBİ

Dosya kapsamında hâlihazırda tutuklu bulunan 28 sanığın, hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Tutuksuz yargılanan ve duruşmada hazır bulunan sanık Ali Çiçekli'nin ise duruşma esnasında tutuklanması istendi.

Mahkeme sürecinde ilgili sanık duruşma sırasında tutuklandı.

DURUŞMAYA GELMEYEN İKİ SANIK İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, duruşmada hazır bulunmayan sanıklar İbrahim Akyüz ve Halil Erkoç hakkında da hükümle birlikte tutuklama kararı verilmesini talep etti.

DURUŞMA 20 MAYIS'A ERTELENDİ

Müdafilerin esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme duruşmayı 20/05/2026 tarihine erteledi.

