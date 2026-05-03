Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'de altından kalkamayacağı büyük bir rezaletle karşı karşıya.
CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP'li Meclis Üyesi Melda Erbaykent'in bir arsanın imarına karşı çıkan CHP'li Meclis Üyeleri Cem Eren, Cemal Küpeli ve Alaattin Kurt'u darp ettirip vurdurmak için tetikçi tuttuğu iddia edildi.
SORUŞTURMA CHP'Lİ ÜYENİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI
Meclis üyesi Cem Eren'in şikayetiyle başlayan soruşturmada bomba itiraflar, kıraathane köşelerinde "Zaza Yusuf" ile yapılan 10 milyon liralık tetikçilik pazarlığı ve ses kayıtları dosyaya girdi.
Dosyada yer alan ifadelere göre;
Nilüfer Çınarlı Mutlu ilçede bulunan Medicana Hastanesi'nin yanındaki değerli arsa için ruhsat vereceği isimlerden "güzel bir para" almak istedi. Ancak Cem Eren, Cemal Küpeli ve Alaattin Kurt gibi CHP'li Meclis üyeleri arsanın imara açılmasına karşı çıktı. Rüşvet yolu tıkanan CHP'li başkan şiddete başvurdu.
TETİKÇİ İTİRAFÇI OLDU: TALİMATI NİLÜFER ÇINARLI MUTLU VERDİ
Olayın öznesi olan ve "tetikçi" olarak tutulduğu söylenen Yusuf Aydoğdu ise hem cinayet hükümlüsü hem de aktif bir CHP üyesi.
CHP'li Melda Erbaykent'le ilk olarak CHP Konak İlçe Kongresi'nde temas kuran Aydoğdu, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu da makamında ziyaret etti.
Savcılıkta verdiği ifadede ise "Melda Erbaykent'in kendisine "Başkan senden medet umuyor" dediğini anlattı. "Melda'ya talimatları veren Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dur" dedi.
TAKVİM.COM.TR İFADELERE ULAŞTI
Mide bulandıran iddia ve itiraflar sonrası CHP'li Konak Belediyesi karıştı. CHP'li Meclis Üyesi Cem Eren, belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Melda Erbaykent'ten şikayetçi oldu. Tıpkı Eren gibi "dövün çöp konteynerine atın" denilen Cemal Küpeli ve silahla vurulması istenen Alaattin Kurt şikayetçi oldu.
Savcılıkta verilen ifadede şu sözler kayıtlara geçti:
CHP'Lİ CEM EREN: NİLÜFER ÇINARLI MUTLU'DAN ŞİKAYETÇİYİM
Takvim.com.tr, imar rantına karşı çıktığı için CHP'li bir tetikçiye vurdurulmak istenen 3 CHP'li Meclis üyesinin ifadesine ulaştı.
CHP'li Cem Eren, elinde ses kayıtlarının olduğunu belirterek "Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçiyim" dedi. Tetikçi olarak tutulan Yusuf Aydoğdu'nun "zaza.yusuf7" kuallnıcı adıyla Instagram'dan paylaştığı ses kayıtlarını işaret eden Eren, "Yusuf Aydoğdu bu dövdürülme olayını Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun istediğini belirtmiştir. Aydoğdu'nun elinde bulunan ses kayıtlarından 2 tanesi ben de mevcuttur. Ben, Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent, Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçiyim" açıklamasında bulundu.
Ben Cumhuriyet Başsavcılığınıza hitaben verdiğim dilekçe muhteviyatını aynen tekrar ederim. 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde Millet Mahallesi'nde bulunan ikametimin çevresine ismini bilmediğim 3 kişi gelmiştir. Akabinde ellerinde bana ait bir fotoğraf ve asılsız iddialarla beni araştırmışlardır ancak bu şahıslarla karşılan Adem Peker isimli mahallemiz sakini bu şahıslara gerekli cevabı vermiştir.
Akabinde bu şahıslar mahalleden ayrılmışlardır. 2025 yılının sonlarında zaza.yusuf7 isimli Instagram hesabından paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu paylaşımı yapan kişi Çınartepe mahallesinde ikamet eden bir kişidir. Şu anda bu kişi Çanakkale ilinde cezaevindedir. Bu kişinin adı soyadı Yusuf Aydoğdu'dur.
"DÖVDÜRÜLME OLAYINI MELDA VE NİLÜFER İSTEDİ"
Yapılan bu paylaşımlarda benim, Alaaddin Kurt ve Cemal Küpeli'nin dövdürülmesinin istendiği belirtilmiştir. Bunun karşılığında da nakit para verileceği belirtilmiştir. Hatta bu işin Yusuf Aydoğdu'ya teklif edildiği yazılmıştır. Paylaşımı yapan Yusuf Aydoğdu bu dövdürülme olayını Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun istediğini belirtmiştir.
"ELİMDE 2 TANE SES KAYDI VAR"
Yine Yusuf Aydoğdu isimli şahıs yukarıda belirttiğim Instagram hesabından 2026 yılı Ocak ayında 3 kez ses kaydı paylaşımı yaptı. Bu ses kayıtları bu şahsın Instagram hesabında halen durmaktadır. Ben de bu ses kayıtlarından 2 tanesi mevcuttur. Bunlar istenilirse verebilirim. Yine bu ses kayıtlarında da yukarıda belirttiğim şekilde Alaaddin Kurt, ben ve Cemal Küpeli'nin dövdürülmesi konusu paylaşılmıştır. Ben bu paylaşımlar sebebiyle artık endişeliyim.
Ben Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent, Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçiyim. Hiç kimseyi suçlamıyorum ancak varsa yine bu olayla ilgili iştirakı olan kişilerin araştırılmasını istiyorum
"VURULMASI" İSTENEN ALAATTİN KURT MUTLU'YU İŞARET ETTİ
Tetikçiye 10 milyon TL karşılığında vurdurulması istenen CHP'li Alaattin Kurt, "Melda Erbaykent'in bu işi tek başına tasarlayacağını düşünmüyorum" diyerek CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu işaret etti.
Kurt ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
Melda Erbaykent isimli şahıs Konak Belediyesi Meclis Üyesidir. Cem Eren ve Cemal Küpeli de Konak Belediyesi Meclis Üyesidir. Yusuf Aydoğdu isimli şahsın ifadesinde belirtmiş olduğu hususlara ben bizzat şahit olmasam da çevremde konuşulduğunu biliyorum. Bana ve Cemal Küpeli ve Cem Eren'e karşı bir saldırı olabileceği duyumunu ben de almıştım.
"SENİN DÖVÜLMENİ, SİLAHLA VURULMANI İSTİYORLAR"
Yusuf Aydoğdu isimli şahsı ben tanımazdım. Bilmediğim bir numaradan beni aradı ve Konak'ta bir kafede görüştük. Bana Melda Erbaykent hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Ben kendisine "Meclis Üyesi arkadaşımız" dedim. Kadın olarak siyasetimizde rol oynayan insandır dedim. Daha sonra Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı MUTLU'yu sordu bende Belediye başkanı olarak tanıdığımı söyledim. Sonrasında bana bu şahıs "Onlar senin dövülmeni hatta silahla vurulmanı istiyor" dedi.
Bende böyle bir şeyin mümkün olmaması gerektiğini söyledim. Bu şahıs bana "Cem EREN ve Cemal KÜPELİ ile birlikte onlara zorluklar çıkarıyormuşsunuz" dedi. Bende bu tür bir zorluğun olmadığını kendisine söyledim daha sonra elinde "zazayusuf" lakaplı Yusuf AYDOĞDU elinde ses kaydı olduğunu, bu kayıtta bana bunu dinletebileceğini söyledi. Daha sonra ses kaydını açmak istediği anda ben kendisini durdurdum ve "Sen beni hiç tanımıyorsun, tanımadığın halde böyle bir iddia ile geliyorsan demek ki bu işin doğruluğu vardır" diyerek belirttiğim gibi ses kaydını kapattırdım. Bu ses kayıtları ibra edilmişse incelendiğinde iddiaların doğruluğu ve tespiti net ortaya çıkacaktır.
"BAŞKANIN BİLGİSİ OLMADAN BU İŞ OLMAZ"
Melda ERBAYKENT in bu işi tek başına tasarlayacağını düşünmüyorum. Eğer ki bu iddialar doğruysa Belediye Başkanının bilgisi olmadan yapması yada söylemesi mümkün değildir.
Çünkü iddiada zazayusuf lakaplı kişinin mahallesinden işe işçi alınması ve onun karşılığı şeklinde bizim vurulmamız yada dövülmemiz konuşulmaktadır. Bundan sonra şahsıma eşime çocuklarıma karşı olabilecek her türlü şiddet ve saldırı konusunda endişeli olduğumun emniyet kayıtlarına geçmesini istiyorum. Şayet ki bu ses kayıtlarında benim adım geçiyorsa bana zarar verilmek istenildiği söyleniyorsa bana bunu gerçekleştirmesini planlayan tüm şahıs/şahıslardan şikayetçiyim. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
CEMAL KÜPELİ: SES MELDA ERBAYKENT'E AİT
Tetikçiye hedef gösterilen bir diğer isim CHP'li Cemal Küpeli ise Zaza Yusuf'ın kendisine dinlettiği ses kaydındaki ismin CHP Meclis Üyesi Melda Erbaykent olduğunu söyledi.
Ses kaydında "Aralık Meclisi'ne bunları sokmayın. Alaattin'in meclise girmesine izin vermeyin" gibi ifadelerin yer aldığını anlattı.
Küpeli şöyle konuştu:
Ben kalp ameliyatı olduğum için evimde ifade vermek istiyorum. Melda ERBAYKENT Konak Belediye Meclis üyesi olur. Cem EREN, Alaaddin KURT ve ben Konak meclis üyesiyiz. Yusuf AYDOĞDU isimli şahsı şahsen tanımam daha sonra bu olay nedeniyle tanıdım.
"DÖVÜLÜP ÇÖP KUTUSUNA ATILMAM KARŞILIĞINDA 10 MİLYON TL TEKLİF EDİLMİŞ"
Ben bir gün bir kafede meclis üyeleri ile oturuyordum. Bu esnada Yusuf AYDOĞDU isimli şahıs masamıza gelerek oturdu. Masada bulunanlara Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Melda Erbaykent'in; Cem Eren, Alaaddin KURT ve benim dövülmem karşılığında çöp kutusuna atılmam için 10 milyon TL para teklif edildiğini söyledi. Bu konuşmaya dair ses kaydı olduğunu söyledi ve bu ses kaydının bir kısmını bize dinletti. Ses kaydında hatırladığım "Aralık meclisine bunları sokmayın, Alaaddin'in aralık meclisine girmesine izin vermeyin" diyordu. Bu ses Melda ERBAYKENT'e aitti. Ben bunu duyduktan sonra ses kaydını kapattım.
Ayrıca Instagram'da "zaza yusuf" isimli sayfada meclis üyeleri hakkında paylaşım yapılıyordu. Bu paylaşımlarda "benim dövülüp çöpe atılmam, Cem Eren'in dövülüp çöpe atılması ve Alaaddin Bey'in de vurulmasından" bahsediliyordu. Bu paylaşım ile ilgili ekran görüntüleri mevcuttur.
Yusuf AYDOĞDU isimli şahsın bize bu bilgileri anlatmasının sebebinin Melda ERBAYKENT'in ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun kendisine 10 milyon teklif ettiğini ayrıca 6 işçi alma sözü verdiğini hatta 1 işçinin işe alındığını söyledi. Bizi araştırdıktan sonra bizim iyi insanlar, dürüst insanlar olduğumuz için bu olaydan vazgeçtiğini söyledi. Bende bu durumu polise anlatmasını söyledim Yusuf ta polise gidip anlatacağını söyledi.
"Benim ve ailemin başına bu şahıslar tarafından bir iş gelmesi durumunda şikayetçiyim" dedi.
MUTLU'DAN HEM İTİRAF HEM DE SATIŞ: ZAZA'YI TANIRIM SES KAYDINI BİLMEM
CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP üyesi Cem Eren'in şikayetiyle başlayan tetikçilik soruşturmasında iddiaları reddetti.
Savcılık ifadesinde "Zaza Yusuf" lakaplı Yusuf Aydoğdu'yu tanıdığını itiraf etti. "Ses kayıtları ile ilgili herhangi bir bilgim" yok diyerek ihaleyi CHP'li Melda Erbaykent'in üzerine yıktı.
MELDA ERBAYKENT SES KAYITLARINI KABUL ETTİ: ZAZA İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜM
Tetikçiyi azmettirdiği söylenen CHP'li Melda Erbaykent de Yusuf Aydoğdu ile iki kez görüştüğünü kabul etti. Erbaykent, Filiz Karadağ, Vildan Çakır ve Ali Çakır'ın isimlerini verip "Bu görüşmelerde onlar da vardı" diyerek sıyrılmaya çalıştı.
Ses kayıtlarında Zaza Yusuf'a "Başkan senden medet umuyor" dediği duyulan Erbaykent, "Kayıtlar işçi alımı ile alakalıdır" savunması yaptı.