"DÖVDÜRÜLME OLAYINI MELDA VE NİLÜFER İSTEDİ"



Yapılan bu paylaşımlarda benim, Alaaddin Kurt ve Cemal Küpeli'nin dövdürülmesinin istendiği belirtilmiştir. Bunun karşılığında da nakit para verileceği belirtilmiştir. Hatta bu işin Yusuf Aydoğdu'ya teklif edildiği yazılmıştır. Paylaşımı yapan Yusuf Aydoğdu bu dövdürülme olayını Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun istediğini belirtmiştir.



"ELİMDE 2 TANE SES KAYDI VAR"



Yine Yusuf Aydoğdu isimli şahıs yukarıda belirttiğim Instagram hesabından 2026 yılı Ocak ayında 3 kez ses kaydı paylaşımı yaptı. Bu ses kayıtları bu şahsın Instagram hesabında halen durmaktadır. Ben de bu ses kayıtlarından 2 tanesi mevcuttur. Bunlar istenilirse verebilirim. Yine bu ses kayıtlarında da yukarıda belirttiğim şekilde Alaaddin Kurt, ben ve Cemal Küpeli'nin dövdürülmesi konusu paylaşılmıştır. Ben bu paylaşımlar sebebiyle artık endişeliyim.



Ben Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent, Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçiyim. Hiç kimseyi suçlamıyorum ancak varsa yine bu olayla ilgili iştirakı olan kişilerin araştırılmasını istiyorum







"VURULMASI" İSTENEN ALAATTİN KURT MUTLU'YU İŞARET ETTİ



Tetikçiye 10 milyon TL karşılığında vurdurulması istenen CHP'li Alaattin Kurt, "Melda Erbaykent'in bu işi tek başına tasarlayacağını düşünmüyorum" diyerek CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu işaret etti.



Kurt ifadesinde şu ifadeleri kullandı:



Melda Erbaykent isimli şahıs Konak Belediyesi Meclis Üyesidir. Cem Eren ve Cemal Küpeli de Konak Belediyesi Meclis Üyesidir. Yusuf Aydoğdu isimli şahsın ifadesinde belirtmiş olduğu hususlara ben bizzat şahit olmasam da çevremde konuşulduğunu biliyorum. Bana ve Cemal Küpeli ve Cem Eren'e karşı bir saldırı olabileceği duyumunu ben de almıştım.



"SENİN DÖVÜLMENİ, SİLAHLA VURULMANI İSTİYORLAR"



Yusuf Aydoğdu isimli şahsı ben tanımazdım. Bilmediğim bir numaradan beni aradı ve Konak'ta bir kafede görüştük. Bana Melda Erbaykent hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Ben kendisine "Meclis Üyesi arkadaşımız" dedim. Kadın olarak siyasetimizde rol oynayan insandır dedim. Daha sonra Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı MUTLU'yu sordu bende Belediye başkanı olarak tanıdığımı söyledim. Sonrasında bana bu şahıs "Onlar senin dövülmeni hatta silahla vurulmanı istiyor" dedi.



Bende böyle bir şeyin mümkün olmaması gerektiğini söyledim. Bu şahıs bana "Cem EREN ve Cemal KÜPELİ ile birlikte onlara zorluklar çıkarıyormuşsunuz" dedi. Bende bu tür bir zorluğun olmadığını kendisine söyledim daha sonra elinde "zazayusuf" lakaplı Yusuf AYDOĞDU elinde ses kaydı olduğunu, bu kayıtta bana bunu dinletebileceğini söyledi. Daha sonra ses kaydını açmak istediği anda ben kendisini durdurdum ve "Sen beni hiç tanımıyorsun, tanımadığın halde böyle bir iddia ile geliyorsan demek ki bu işin doğruluğu vardır" diyerek belirttiğim gibi ses kaydını kapattırdım. Bu ses kayıtları ibra edilmişse incelendiğinde iddiaların doğruluğu ve tespiti net ortaya çıkacaktır. "BAŞKANIN BİLGİSİ OLMADAN BU İŞ OLMAZ"



Melda ERBAYKENT in bu işi tek başına tasarlayacağını düşünmüyorum. Eğer ki bu iddialar doğruysa Belediye Başkanının bilgisi olmadan yapması yada söylemesi mümkün değildir. Çünkü iddiada zazayusuf lakaplı kişinin mahallesinden işe işçi alınması ve onun karşılığı şeklinde bizim vurulmamız yada dövülmemiz konuşulmaktadır. Bundan sonra şahsıma eşime çocuklarıma karşı olabilecek her türlü şiddet ve saldırı konusunda endişeli olduğumun emniyet kayıtlarına geçmesini istiyorum. Şayet ki bu ses kayıtlarında benim adım geçiyorsa bana zarar verilmek istenildiği söyleniyorsa bana bunu gerçekleştirmesini planlayan tüm şahıs/şahıslardan şikayetçiyim. Söyleyeceklerim bundan ibaret.







CEMAL KÜPELİ: SES MELDA ERBAYKENT'E AİT



Tetikçiye hedef gösterilen bir diğer isim CHP'li Cemal Küpeli ise Zaza Yusuf'ın kendisine dinlettiği ses kaydındaki ismin CHP Meclis Üyesi Melda Erbaykent olduğunu söyledi.



Ses kaydında "Aralık Meclisi'ne bunları sokmayın. Alaattin'in meclise girmesine izin vermeyin" gibi ifadelerin yer aldığını anlattı.



Küpeli şöyle konuştu:



Ben kalp ameliyatı olduğum için evimde ifade vermek istiyorum. Melda ERBAYKENT Konak Belediye Meclis üyesi olur. Cem EREN, Alaaddin KURT ve ben Konak meclis üyesiyiz. Yusuf AYDOĞDU isimli şahsı şahsen tanımam daha sonra bu olay nedeniyle tanıdım. "DÖVÜLÜP ÇÖP KUTUSUNA ATILMAM KARŞILIĞINDA 10 MİLYON TL TEKLİF EDİLMİŞ"



Ben bir gün bir kafede meclis üyeleri ile oturuyordum. Bu esnada Yusuf AYDOĞDU isimli şahıs masamıza gelerek oturdu. Masada bulunanlara Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Melda Erbaykent'in; Cem Eren, Alaaddin KURT ve benim dövülmem karşılığında çöp kutusuna atılmam için 10 milyon TL para teklif edildiğini söyledi. Bu konuşmaya dair ses kaydı olduğunu söyledi ve bu ses kaydının bir kısmını bize dinletti. Ses kaydında hatırladığım "Aralık meclisine bunları sokmayın, Alaaddin'in aralık meclisine girmesine izin vermeyin" diyordu. Bu ses Melda ERBAYKENT'e aitti. Ben bunu duyduktan sonra ses kaydını kapattım.

Ayrıca Instagram'da "zaza yusuf" isimli sayfada meclis üyeleri hakkında paylaşım yapılıyordu. Bu paylaşımlarda "benim dövülüp çöpe atılmam, Cem Eren'in dövülüp çöpe atılması ve Alaaddin Bey'in de vurulmasından" bahsediliyordu. Bu paylaşım ile ilgili ekran görüntüleri mevcuttur.



Yusuf AYDOĞDU isimli şahsın bize bu bilgileri anlatmasının sebebinin Melda ERBAYKENT'in ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun kendisine 10 milyon teklif ettiğini ayrıca 6 işçi alma sözü verdiğini hatta 1 işçinin işe alındığını söyledi. Bizi araştırdıktan sonra bizim iyi insanlar, dürüst insanlar olduğumuz için bu olaydan vazgeçtiğini söyledi. Bende bu durumu polise anlatmasını söyledim Yusuf ta polise gidip anlatacağını söyledi. "Benim ve ailemin başına bu şahıslar tarafından bir iş gelmesi durumunda şikayetçiyim" dedi.