







TETİKÇİ DE CHP ÜYESİ!



Olayın öznesi olan tetikçi Yusuf Aydoğdu'nun ise CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Dahası Aydoğdu ve "azmettirici" Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Konak Belediyesi makam odasında görüşüp fotoğraf çekildiği, söz konusu karenin başkan Mutlu'nun hesabından yayımlandığı tespit edildi.



İTİRAFÇI TETİKÇİNİN İFADESİ TAKVİM'DE: CHP İLÇE KONGRESİNDE TANIŞTIK



Takvim.com.tr, tetikçi olması için azmettirilen daha sonra itirafçı olan CHP'li Yusuf Aydoğdu'nun ifadesine ulaştı.



Aydoğdu'nun ifadesine göre kanlı pazarlık, belediye içindeki bir rant anlaşmazlığı üzerine kuruldu.



Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent'le CHP ilçe kongresinde tanıştığını, Erbaykent'in o kongrede saha sorumlusu olduğunu anlattı.



Erbaykent'ten oy ve taraftar toplaması karşılığında Konak Belediyesi'nden 6 kişilik işçi kontenjanı sözü aldığını belirten Aydoğdu şu ifadeleri kullandı: Geçen sene CHP ilçe kongresine katılarak meclis üyesi olan Melda Erbaykent ile tanıştım. Kendisi saha sorumlusuydu. Kendisiyle tanıştık ve bulunduğum mahallede nispeten söz sahibi ve çevresi olan biri olduğum için bir sonraki CHP ilçe başkanlığı seçimine oy ve taraftar toplamamı, buna karşılık bana 6 kişilik işçi kontenjanı vereceğini söyledi, bu 6 kişilik işçi kontenjanına istediğim kişi veya kişileri sokacağının sözünü verdi. Bunun üzerine bende Melda Hanım'a istediği gibi elimden geldiği kadar taraftar topladım, CHP'nin ilçe başkanlık seçiminde Melda'nın desteklediği aday kazandı. Bunun üzerine ben de kendisine verdiği sözü tutmasını istedim. Fakat 6 kişilik işçi kontenjanından sadece 1 kişiyi kabul etti ve işe soktu. Geri kalan verdiğim isimleri almadı.

Sürece müteakip CHP'li Melda Erbaykent, belediyeden 6 kontenjan sözü verdiği CHP'li Yusuf Aydoğdu'nun kapısını bir kez daha çaldı. Bu görüşmede 3 CHP'li Meclis üyesinin hedef alınması istendi.



KIRAATHANEDE TALİMAT: CEMAL'İ VE CEM'İ DÖV, ALAATTİN'İ VUR!



Aydoğdu, Melda Erbaykent'in kendisiyle bir kıraathanede özel olarak görüştüğünü ve şu kan dondurucu taleplerde bulunduğunu öne sürdü:



Tam tarihi hatırlamıyorum fakat yaklaşık 4-5 ay önce Melda oturduğum mahallede bulunan bir kıraathaneye gelerek bir toplantı yaptı, toplantıya ben de katıldım. Toplantıdan sonra benimle özel konuşmak istedi. Bana Cemal Küpeli'yi ve Cem Eren'i dövmemi, darp etmemi, Alaattin Kurt'u ise silahla vurmamı istedi.



Skandal teklifin bir de şantaj boyutu var. CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu adına hareket eden Melda Erbaykten, CHP Meclis üyesi Cem Küpeli'nin kızının da hedef alınmasını istedi. Yusuf Aydoğdu'ya "Cem Küpeli'nin büyükşehirde (belediye) çalışan kızının sosyal medya hesaplarının ele geçir" denildi.





TETİKÇİYE 10 MİLYON TL TEKLİF 500 BİN TL KAPORA



Aydoğdu, başlangıçta kendisine verilen "6 kişilik işçi kontenjanı" sözünün tutulmaması üzerine çıkan anlaşmazlıkta, asıl teklifin daha sonra geldiğini belirtti.



İfadede, suikast ve darp eylemleri karşılığında kendisine 10 milyon TL nakit para ve arkadaşlarının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğu yer aldı.



Aydoğdu, bu süreçte "güvence" olarak istediği 500 bin TL'nin kendisine bir poşet içinde elden ulaştırıldığını da iddia etti.



"BENİM CİNAYETTEN HÜKÜM YEDİĞİMİ ÖĞRENMİŞLER"



Savcılık ifadesinde şu ifadeler yer aldı: Cemal Küpeli'nin Büyükşehir'de çalışan kızının sosyal medyasını patlatmamı istedi. Bu istekleri neden benden istediğini sordum. Bana kontenjan sözünü tutması için bunları yapmam gerektiğini söyledi. Ama asıl olarak bu şahıs benim daha önceden cinayetten hüküm yediğimi öğrenmiş, bu nedenle bana geldi. Bu şartlarda kabul etmeyeceğimi söylemem üzerine bana bu sefer 10.000.000TL (onmilyon) teklif etti, bu parayı iş sonunda vereceğini söyledi, ayrıca işçilerimi de sokacağını söyledi.

POŞET İÇİNDE 500 BİN TL TESLİM ETTİLER



Bu muhabbetten yaklaşık 15-20 gün sonra yani 1 Aralık 2025 günü kendisine mesaj atarak 500.000TL borç para istedim. Bu talebime karşılık bir kaç gün sonra 2 genç erkek şahıs ellerinde bir poşet ile evimin yanına geldiler. Şahısların aldım fakat kimseye zarar vermedim. Ayrıca bu olayla ilgili ses kaydı da almıştım çünkü bu olaydan dolayı herhangi bir kimseye zarar gelirse benden bilinsin istemedim.



"SES KAYDINI BEN ALDIM VE BEN YAYDIM"



Yani Cem Eren'in sunduğu ses kayıtlarını bizzat ben aldım, bu ses kayıtlarını ben yaydım. Orada konuşan benim ve Melda'dır. Daha sonra bu durumu Alaattin'e, Cem'e, Cemal'e ve diğer meclis üyelerine anlattım ve dinlettim.





SKANDALIN PERDE ARKASI: "MEDİCANA" YANINDAKİ RANT İDDİASI



Tutanaklarda yer alan en çarpıcı detay ise bu saldırıların neden planlandığına dair bölümdü.



Aydoğdu'nun iddiasına göre; Konak Belediye Başkanı ve ekibi, Medicana Hastanesi'nin yanındaki değerli bir arsaya ruhsat vererek büyük miktarda kazanç elde etmeyi planlıyordu. Ancak hedef alınan meclis üyeleri Cem Eren, Cemal Küpeli ve Alaattin Kurt'un "kamu yararı" gözeterek bu ruhsata karşı çıkmaları, onları açık hedef haline getirdi. "TALİMATI BAŞKAN NİLÜFER ÇINARLI MUTLU VERDİ"



Yusuf Aydoğdu ifadesinde, Melda Erbaykent'in sadece bir aracı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Ben bu olaylarla ilgili sadece Melda ile muhatap olsam da, Melda'ya talimatları veren Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dur. Ses kayıtlarında Melda'nın 'Senden medet umuyor başkan' şeklinde ifadeleri mevcuttur."



Ben Melda'nın veya bir başka kişinin bu denli talimatlarını asla yerine getirmedim. Cem'in evinin yakınlarına giden söz konusu 2 şahsı da tanımam bilmem. Fakat bu durumda Melda bana söyledi, Melda ile yüz yüze bir ara denk geldik ve bana Cem'in evinin oraya üç kişi gönderdiğinden bahsetti. Fakat bu şahısları tanımam bilmem. Konak Belediye başkanının ve bir çok meclis üyesinin araştırıldığı taktirde fazlasıyla yolsuzluk yaptıklarını, bu durumun ayyuka çıkmasından korktuklarını biliyorum.