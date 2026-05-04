CANLI YAYIN
Geri

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi

Rüşvet yolu tıkanan CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu "şiddet" yolunu seçti. CHP'li Melda Erbaykent'in aracılığıyla cinayet hükümlüsü CHP üyesi Yusuf Aydoğdu'ya "saldırı" talimatı verildi. Hastane yakınındaki rüşvetlik arsanın ruhsat işlemlerine karşı çıkan Cem Eren, Cemal Küpeli ve Alaattin Kurt gibi CHP'li üyeler hedefe kondu. Melda Erbaykent'in "Başkan senden medet umuyor" dediği tetikçi ise itirafçı oldu. Yusuf Aydoğdu, kendisine bir kıraathanede "Cemal'i ve Cem'i döv, Alaattin'i vur" dendiğini söyledi. 10 milyonluk kanlı pazarlığı ve "belediyeden 6 kontenjan veririz" teklifini anlattı. Poşet içerisinde verilen 500 bin TL'lik kapora da dosyaya girdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi

CHP'li belediye başkanları, rüşvet, yolsuzluk ve gayri ahlaki skandallarla gündeme gelirken İzmir Konak'ta "mafyatik" bir rezalet kayıtlara geçti.

CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP'li Meclis Üyesi Melda Erbaykent'in CHP rozeti taşıyan Meclis üyeleri Cem Eren, Cemal Küpeli ve Alaattin Kurt'u darp ettirip vurdurmak için tetikçi tuttuğu iddia edildi.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-2

Bu iş için ise yine bir başka CHP'li Konak Meclis üyesi Melda Erbaykent aracı kılındı.

Erbaykent, evvelinde cinayetten hüküm giyen Yusuf Aydoğdu isimle temas kurdu. Cemal Küpeli ve Cem Eren'in darp edilmesini, Alaattin Kurt'un vurulmasını istedi.

"Başkan senden medet umuyor" ifadelerinin yer aldığı ses kayıtları ve 10 milyonluk tetikçilik pazarlığı dosyaya girdi.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-3

CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun ilçesindeki 3 CHP'li Meclis üyesiyle yaşadığı husumetin arka planında ise yüklü bir rüşvet ağı olduğu söyleniyor.

Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre;

Mutlu, ilçede bulunan Medicana Hastanesi'nin yanındaki değerli arsa için ruhsat vereceği isimlerden "güzel bir para" almak istedi. Ancak Cem Eren, Cemal Küpeli ve Alaattin Kurt gibi CHP'li Meclis üyeleri bu duruma karşı çıktı. Rüşvet yolu tıkanan CHP'li başkanın şiddete başvurduğu iddia edildi.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-4



TETİKÇİ DE CHP ÜYESİ!

Olayın öznesi olan tetikçi Yusuf Aydoğdu'nun ise CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.

Dahası Aydoğdu ve "azmettirici" Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Konak Belediyesi makam odasında görüşüp fotoğraf çekildiği, söz konusu karenin başkan Mutlu'nun hesabından yayımlandığı tespit edildi.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-5

İTİRAFÇI TETİKÇİNİN İFADESİ TAKVİM'DE: CHP İLÇE KONGRESİNDE TANIŞTIK

Takvim.com.tr, tetikçi olması için azmettirilen daha sonra itirafçı olan CHP'li Yusuf Aydoğdu'nun ifadesine ulaştı.

Aydoğdu'nun ifadesine göre kanlı pazarlık, belediye içindeki bir rant anlaşmazlığı üzerine kuruldu.

Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent'le CHP ilçe kongresinde tanıştığını, Erbaykent'in o kongrede saha sorumlusu olduğunu anlattı.

Erbaykent'ten oy ve taraftar toplaması karşılığında Konak Belediyesi'nden 6 kişilik işçi kontenjanı sözü aldığını belirten Aydoğdu şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene CHP ilçe kongresine katılarak meclis üyesi olan Melda Erbaykent ile tanıştım. Kendisi saha sorumlusuydu. Kendisiyle tanıştık ve bulunduğum mahallede nispeten söz sahibi ve çevresi olan biri olduğum için bir sonraki CHP ilçe başkanlığı seçimine oy ve taraftar toplamamı, buna karşılık bana 6 kişilik işçi kontenjanı vereceğini söyledi, bu 6 kişilik işçi kontenjanına istediğim kişi veya kişileri sokacağının sözünü verdi.

Bunun üzerine bende Melda Hanım'a istediği gibi elimden geldiği kadar taraftar topladım, CHP'nin ilçe başkanlık seçiminde Melda'nın desteklediği aday kazandı. Bunun üzerine ben de kendisine verdiği sözü tutmasını istedim. Fakat 6 kişilik işçi kontenjanından sadece 1 kişiyi kabul etti ve işe soktu. Geri kalan verdiğim isimleri almadı.


Sürece müteakip CHP'li Melda Erbaykent, belediyeden 6 kontenjan sözü verdiği CHP'li Yusuf Aydoğdu'nun kapısını bir kez daha çaldı. Bu görüşmede 3 CHP'li Meclis üyesinin hedef alınması istendi.

İtirafçı Yusuf Aydoğdu'nun ifadesine göre kanlı pazarlık, belediye içindeki bir rant anlaşmazlığı üzerine kuruldu.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-5

KIRAATHANEDE TALİMAT: CEMAL'İ VE CEM'İ DÖV, ALAATTİN'İ VUR!

Aydoğdu, Melda Erbaykent'in kendisiyle bir kıraathanede özel olarak görüştüğünü ve şu kan dondurucu taleplerde bulunduğunu öne sürdü:

Tam tarihi hatırlamıyorum fakat yaklaşık 4-5 ay önce Melda oturduğum mahallede bulunan bir kıraathaneye gelerek bir toplantı yaptı, toplantıya ben de katıldım. Toplantıdan sonra benimle özel konuşmak istedi. Bana Cemal Küpeli'yi ve Cem Eren'i dövmemi, darp etmemi, Alaattin Kurt'u ise silahla vurmamı istedi.

Skandal teklifin bir de şantaj boyutu var.

CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu adına hareket eden Melda Erbaykten, CHP Meclis üyesi Cem Küpeli'nin kızının da hedef alınmasını istedi. Yusuf Aydoğdu'ya "Cem Küpeli'nin büyükşehirde (belediye) çalışan kızının sosyal medya hesaplarının ele geçir" denildi.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-6



TETİKÇİYE 10 MİLYON TL TEKLİF 500 BİN TL KAPORA

Aydoğdu, başlangıçta kendisine verilen "6 kişilik işçi kontenjanı" sözünün tutulmaması üzerine çıkan anlaşmazlıkta, asıl teklifin daha sonra geldiğini belirtti.

İfadede, suikast ve darp eylemleri karşılığında kendisine 10 milyon TL nakit para ve arkadaşlarının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğu yer aldı.

Aydoğdu, bu süreçte "güvence" olarak istediği 500 bin TL'nin kendisine bir poşet içinde elden ulaştırıldığını da iddia etti.

"BENİM CİNAYETTEN HÜKÜM YEDİĞİMİ ÖĞRENMİŞLER"

Savcılık ifadesinde şu ifadeler yer aldı:

Cemal Küpeli'nin Büyükşehir'de çalışan kızının sosyal medyasını patlatmamı istedi. Bu istekleri neden benden istediğini sordum. Bana kontenjan sözünü tutması için bunları yapmam gerektiğini söyledi. Ama asıl olarak bu şahıs benim daha önceden cinayetten hüküm yediğimi öğrenmiş, bu nedenle bana geldi. Bu şartlarda kabul etmeyeceğimi söylemem üzerine bana bu sefer 10.000.000TL (onmilyon) teklif etti, bu parayı iş sonunda vereceğini söyledi, ayrıca işçilerimi de sokacağını söyledi.


POŞET İÇİNDE 500 BİN TL TESLİM ETTİLER

Bu muhabbetten yaklaşık 15-20 gün sonra yani 1 Aralık 2025 günü kendisine mesaj atarak 500.000TL borç para istedim. Bu talebime karşılık bir kaç gün sonra 2 genç erkek şahıs ellerinde bir poşet ile evimin yanına geldiler. Şahısların aldım fakat kimseye zarar vermedim. Ayrıca bu olayla ilgili ses kaydı da almıştım çünkü bu olaydan dolayı herhangi bir kimseye zarar gelirse benden bilinsin istemedim.

"SES KAYDINI BEN ALDIM VE BEN YAYDIM"

Yani Cem Eren'in sunduğu ses kayıtlarını bizzat ben aldım, bu ses kayıtlarını ben yaydım. Orada konuşan benim ve Melda'dır. Daha sonra bu durumu Alaattin'e, Cem'e, Cemal'e ve diğer meclis üyelerine anlattım ve dinlettim.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-7

SKANDALIN PERDE ARKASI: "MEDİCANA" YANINDAKİ RANT İDDİASI

Tutanaklarda yer alan en çarpıcı detay ise bu saldırıların neden planlandığına dair bölümdü.

Aydoğdu'nun iddiasına göre; Konak Belediye Başkanı ve ekibi, Medicana Hastanesi'nin yanındaki değerli bir arsaya ruhsat vererek büyük miktarda kazanç elde etmeyi planlıyordu. Ancak hedef alınan meclis üyeleri Cem Eren, Cemal Küpeli ve Alaattin Kurt'un "kamu yararı" gözeterek bu ruhsata karşı çıkmaları, onları açık hedef haline getirdi.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-8

"TALİMATI BAŞKAN NİLÜFER ÇINARLI MUTLU VERDİ"

Yusuf Aydoğdu ifadesinde, Melda Erbaykent'in sadece bir aracı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben bu olaylarla ilgili sadece Melda ile muhatap olsam da, Melda'ya talimatları veren Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dur. Ses kayıtlarında Melda'nın 'Senden medet umuyor başkan' şeklinde ifadeleri mevcuttur."

Ben Melda'nın veya bir başka kişinin bu denli talimatlarını asla yerine getirmedim. Cem'in evinin yakınlarına giden söz konusu 2 şahsı da tanımam bilmem. Fakat bu durumda Melda bana söyledi, Melda ile yüz yüze bir ara denk geldik ve bana Cem'in evinin oraya üç kişi gönderdiğinden bahsetti. Fakat bu şahısları tanımam bilmem. Konak Belediye başkanının ve bir çok meclis üyesinin araştırıldığı taktirde fazlasıyla yolsuzluk yaptıklarını, bu durumun ayyuka çıkmasından korktuklarını biliyorum.

500 bin TL'lik "tetikçilik" kaporası! "3 CHP'li üyeyi vur" denilen Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu: Talimatı Nilüfer Çınarlı Mutlu verdi-8


SES KAYITLARI SAVCILIKTA

Olayın ardından vicdan azabı duyduğunu ve can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Aydoğdu, tüm görüşmeleri gizlice kaydettiğini ve bu kayıtları mağdur meclis üyelerine ulaştırdığını söyledi.

Skandalın patlak vermesiyle birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirdi.

CHP’li üyeleri vurdurmak için 10 milyonluk pazarlık: Ses kayıtları ve itiraflar dosyada
CHP’li üyeleri vurdurmak için 10 milyonluk pazarlık: Ses kayıtları ve itiraflar dosyada
CHP’li üyeleri vurdurmak için 10 milyonluk pazarlık: Ses kayıtları ve itiraflar dosyada

TAKVİM SES KAYITLARINA ULAŞTI: BAŞKAN SENDEN MEDET UMUYOR

Takvim.com.tr, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun azmettirdiği tetikçiliğin konuşma kayıtlarına ulaştı.

CHP'li Meclis Üyesi Melda Erbaykent ve Yusuf Aydoğdu isimli şahsın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Zaman AralığıKonuşanCHP'lilerin "Tetikçilik" Pazarlığı
00:00:00 – 00:00:02Yusuf Aydoğdu[Telefon sesi]
00:00:02 – 00:00:06Melda Erbaykent"Ya senden medet umuyor." [gülüyor]
00:00:06 – 00:00:07Yusuf Aydoğdu"Tamam, yapsın diyor mu?"
00:00:08 – 00:00:22Melda Erbaykent"Evet ama… artık ben de orada... Sonra biraz çakallık yaptım. Benimkini yapacak ama 'Benim işlerim yerleşsin' diyor. Çocukları diğer taraflara yerleştirsin dedim."
00:00:24 – 00:00:26Yusuf Aydoğdu"Çiğdem'i söyledin mi direkt?"
00:00:27 – 00:00:28Melda Erbaykent"Evet, söyledim."
00:00:28 – 00:00:29Yusuf Aydoğdu"Ne diyor Çiğdem için?"
00:00:30 – 00:00:41Melda Erbaykent"Tamam diyor, elimden geleni yapacağım. Yerleştireceğiz, sonra anahtarı sana bırakacağız, sıra sende diyecek." [gülüyor]
00:00:41 – 00:00:47Yusuf Aydoğdu"Deniz'i göndereceğine Çiğdem'i niye göndermedi?"
00:00:48 – 00:01:00Melda Erbaykent"İki kişi olmuyor. Neden onu gönderdi anlamadım, hiçbir şeyi yok diye herhalde."
00:01:00 – 00:01:09Yusuf Aydoğdu"Deniz'i başlatsaydı… Az önce çocuğa kızdım, ağlıyor."
00:01:10 – 00:01:25Melda Erbaykent"Senin yufka yüreğin çok. Büyükşehir'e niye gönderiliyor diye yazıyorum. İlk başta iki kişinin adı verilmişti."
00:01:25 – 00:01:33Yusuf Aydoğdu"Tamam."
00:01:33 – 00:02:18Melda Erbaykent"Listeyi koydum. Çiğdem'in durumu öncelikli dedim. Ona söz verilmişti. Deniz Yıldız konusu da konuşuldu. 'Çöpü olan gelmesin' dedim. Beni mahcup ettiler."
00:02:18 – 00:02:39Melda Erbaykent"Başkana bunu söyle dedim. Bunu bilerek yapmadığımı anlasın."
00:02:40 – 00:03:17Melda Erbaykent"Alaattin meselesinde inisiyatif aldım. 'Ben başkan için bazı şeyler yaptım' dedi. Kendi adamlarını yerleştirme talebi var. Çiğdem her yere gidebileceğini söylüyor."
00:03:17 – 00:03:26Yusuf Aydoğdu"Adım atmıyorlar. Bir bakıyorum Deniz çıkıyor, diğerleri çıkıyor."
00:03:26 – 00:03:40Melda Erbaykent"Liste vardı, ilk iki kişinin sorunu yoktu. Çiğdem neden yazılmadı diye soracağım."
00:03:40 – 00:03:50Yusuf Aydoğdu"Deniz'e pazartesi çağrılacağını söyledim."
00:03:50 – 00:04:13Melda Erbaykent"Ben yeni duydum. Haklı buldum. Konakta fark edilmediğini söyledi."
00:04:14 – 00:04:20Yusuf Aydoğdu"Deniz çıksın yine sorun değil, iki kişi daha vereceğim."
00:04:20 – 00:04:38Melda Erbaykent"Çocuk mahcup olmuş, isim bile vermiyor. 'Diğer kızları halletsin' diyor."
00:04:39 – 00:04:46Yusuf Aydoğdu"Otuz kişi için söz verdim."
00:04:47 – 00:05:06Yusuf Aydoğdu"Çiğdem başlasa durduracağım. Ama başlamadı."
00:05:06 – 00:05:11Melda Erbaykent"Tamam, ben hemen sorayım."

CHP'li Meclis üyesi Cenk Eren'in şikayetiyle soruşturma başlatıldı


CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ CHP'Lİ BAŞKAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Takvim.com.tr, CHP'li Meclis üyesi Cenk Eren'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeye ulaştı.

Eren ifadesinde "Yusuf Aydoğdu dövdürülme olayını Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun istediğini belirmiştir. Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçiyim. Olayla ilgili iştiraki olan kişilerin araştırılmasını istiyorum" dedi.

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı: Ses ve görüntü kayıtları dosyada | Bilirkişi raporuyla beraat
SONRAKİ HABER

Gizli kamera davasına şantaj damgası

 Senegal'de sıfır atık hamlesi: Biyogaz ünitesi hizmete alındı | Emine Erdoğan'a özel teşekkür
ÖNCEKİ HABER

Biyogaz ünitesi hizmete alındı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler