Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölgesel Amatör Lig'deki Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

USULSÜZ İDDİASI



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren iki kulübün arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Karşılaşmadan görüntüler. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada incelemelerin sürdüğü kaydedildi.