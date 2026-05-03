Bölgesel amatörde usulsüzlük: Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçına soruşturma başlatıldı

Bölgesel Amatör Lig'deki Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölgesel Amatör Lig'deki Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.
  • Maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
  • Sosyal medyada bir kısım görüntülerin paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.
  • Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölgesel Amatör Lig'deki Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

USULSÜZ İDDİASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren iki kulübün arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Karşılaşmadan görüntüler. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

