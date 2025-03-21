Mahkeme heyeti salonu boşaltma kararı aldı ancak düzen sağlanamayınca mahkeme başkanı salonu terk etti.

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasında 31. duruşma yaklaşık 1 saat sonra ertelendi.

PLANLI KAOS

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü karşısındaki salonlarda görülen davada, sanık avukatlarının ve izleyicilerin usule aykırı talepleriyle başlayan gerilim, Ekrem İmamoğlu'nun müdahaleleriyle tırmandı. Mahkeme başkanının sükunet çağrılarına cevap vermeyen grup, sloganvari çıkışlarla yargılamayı sabote etti. Heyetin ihtarına aldırış etmeyen İmamoğlu'nun başını çektiği grup, duruşmanın seyrini bozarak kargaşa oluşturdu.

Yargıyı baskı altına alma girişimlerine sahne olan İBB davasının son duruşmasında, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki sanıklar mahkeme salonunu adeta eylem alanına çevirdi.

HAKİM TERK ETTİ

Heyetin salonu boşaltma kararına karşı sergilenen provokatif direniş, yargı mensuplarının görevini yapmasını engelledi. Düzenin sağlanamaması üzerine mahkeme başkanı salonu terk etmek zorunda kaldı.

Yargı sürecini sekteye uğratmak amacıyla salonda bilinçli gerginlik stratejisi uygulandığı kayıtlara geçti.

HAKİME BAĞIRDI AMİGOLARI ALKIŞLADI

Heyetin yasal yetkisini kullanarak duruşmaya ara vermesini fırsat bilen İmamoğlu, mahkeme heyetini hedef alan ifadeler kullandı. Mahkeme başkanının salondan ayrıldığı esnada taşkınlığını sürdüren İmamoğlu, "Kaçıyorsunuz" diye bağırdı.

Bu sözler, salondaki diğer sanıklar ve izleyiciler tarafından desteklenerek mahkemeye yönelik toplu saygısızlığa dönüştürüldü.

Salonda gerilimi tırmandıran sanıkların tutumu nedeniyle mahkeme başkanı salonu terk ederken, zanlıların planlı kriz stratejisi izlediği saptandı.

RESMEN ÇETE LİDERİ: "ÇIKMAYACAĞIZ, YAKA PAÇA İNDİRİN"

Duruşmaya verilen aranın ardından salonun boşaltılması talep edildiğinde, sanıkların provokasyon dozu daha da arttı.

Güvenlik güçlerinin görevini yapmasını engellemek isteyen İmamoğlu, fiziki bir arbede ortamı oluşturmaya çalıştı.

Salondan çıkmayı reddeden İmamoğlu, kolluk kuvvetlerini kışkırtmayı hedefleyerek, "Salondan çıkmayacağız, yaka paça indirin." ifadelerini kullandı.

ERTELENDİ… SERT TEDBİRLER GELECEK Mİ

Sanıkların yargı sürecini siyasi şova dönüştürme çabasıyla 31. celse görülemeden 5 Mayıs'a ertelendi. Mahkeme heyetinin, yaşanan taşkınlıklar ve yargıyı baskı altına alma girişimleri karşısında alacağı yeni tedbirler bekleniyor.