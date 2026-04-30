Çelik, Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimlerinin asil bir insanlık eylemi olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Çelik, İsrail'in saldırısını insanlık düşmanı bir suç ve barbarlık olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'in Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırıya sert tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir.

İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, "İNSANLIK İTTİFAKI"nı hedef alan bir barbarlıktır.

İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz.

İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.

İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir.

Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz.