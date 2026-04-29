Söz konusu başvuruyla ilgili MAPEG nezdindeki hukuki sürecin halen devam ettiği ifade edildi.

DMM, yeni bir maden ruhsatı verilmediğini ve süre uzatım talebiyle ilgili nihai bir karar bulunmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında ortaya atılan "bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den "maden ruhsatı" iddialarına yalanlama!

"YENİ RUHSAT VERİLMEDİ"

Açıklamada, iddiaların aksine herhangi bir yeni maden ruhsatı verilmediğinin altı çizildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) 28 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı listede yer alan başvurunun, mevcut bir işletme ruhsatına ilişkin "süre uzatımı" talebi olduğu ifade edildi.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır."

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

DMM, kamuoyunda kesinleşmiş bir karar varmış gibi oluşturulmaya çalışılan algıya da dikkat çekti. Açıklamada, söz konusu başvuruyla ilgili MAPEG nezdindeki hukuki sürecin halen devam ettiği belirtilerek, henüz verilmiş nihai bir karar olmadığı vurgulandı.