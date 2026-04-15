15 yıldır görev yapan Mahalle Muhtarı Saniye Çelik, belediyenin bu hamleyi muhtarlığı işlevsizleştirmek için yaptığını iddia etti.

CHP'li belediyelerin yönettiği il ve ilçelerdeki tuhaf olaylara bir yenisi daha eklendi. Adana'da yerel yönetim ile mahalle muhtarlığı arasında eşine az rastlanır bir yetki ve hizmet krizi patlak verdi.

HİZMET ETMİYORLAR PARALELLİK PEŞİNDE KOŞUYORLAR

CHP'li Seyhan Belediyesi'nin Pınar Mahallesi'ne yerleştirdiği hizmet noktası, 15 yıllık mahalle muhtarı Saniye Çelik'in sert tepkisiyle karşılaştı. Belediyenin iki yıldır bölgeye hiçbir yatırım yapmadığını belirten muhtar Çelik, kurulan yeni birimin halkın oylarıyla seçilmiş muhtarlık makamını işlevsizleştirmek amacıyla tasarlandığını öne sürdü.

İHA'nın haberine göre, Seyhan Belediyesi, Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki bir parka konteynerden hizmet noktası inşa etti. 2009 yılından bu yana görevini sürdüren Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, bu hamlenin kendisine yönelik kasıtlı bir operasyon olduğunu belirterek, "Buraya paralel bir muhtarlık koyarak mahalle sakinlerimize 'şikayetlerinizi buraya yapın' diyorlar. 2009 yılından bu yana 4 dönemdir bu mahallenin muhtarıyım. Mahalledeki bütün sıkıntıları belediyenin ilgili kurumlarına anında gönderiyorum. 2 yıldan bu yana hizmet yapmayan bir belediye ile karşı karşıyayız. Asli görevlerini yapmayıp halkımızı ve bizi zor durumda bırakan bir belediye var." dedi.

CHP’li Seyhan Belediyesi’nin Pınar Mahallesi’ndeki bir parka yerleştirdiği hizmet noktası konteyneri, muhtarlıkla belediyeyi karşı karşıya getirdi. (Fotoğraflar: İHA)

MUHTARA TACİZ

Belediyenin başarısızlığını örtbas etmek için şahsını hedef aldığını anlatan Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Bizim bir sorunumuz yok ama onların bize bir kastı var. Seçilmiş bir muhtara, halkın iradesine karşı koyup 'seni biz dikkate almıyoruz' diyerek karşımıza böyle bir yer koydular. Mahallemizde bulunan bir parkın içerisine konteyner koyarak şahsıma karşı güç gösterisinde bulunuyorlar. Böyle yaparak bizi taciz ediyorlar. Halkın seçtiği muhtarı yok sayıyorlar."

Mahalle Muhtarı Saniye Çelik, iki yıldır hizmet alamadıklarını ve belediyenin paralel bir muhtarlık kurarak halkı yönlendirmeye çalıştığını öne sürüyor.

FENERLE BELEDİYE BAŞKANI ARIYORUZ

Hizmet yetersizliğine karşı daha önce ilginç eylemlere imza attığını hatırlatan Çelik, "Asli görevlerini yapmayan belediyeye karşı başvurularım ve dilekçelerim dikkate alınmadığı için eylemler yapmaya başladım. Gece fenerle yola çıkarak soranlara 'belediye başkanımızı arıyoruz' dedim. Bu eylem sonrası baktım ki yine hizmet yok. Daha sonra fiilen ölmüş bir belediye hizmet yapamaz diyerek tabutlu bir eylem yaptım. Bir tabut getirerek eylemde bulundum. Maalesef o da işe yaramadı. En son kendileri, muhtarlığıma karşı tepki olarak yeni yeri açtılar. 'Muhtara gitmeyin, bize gelin' demeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Saniye Çelik, iki yıldır hizmet alamadıklarını ve belediyenin paralel bir muhtarlık kurarak halkı yönlendirmeye çalıştığını öne sürerken mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi.

YİNE HANGİ YANDAŞA KADRO AÇILDI

Mahalle sakinlerinden Tayfun Günay, söz konusu hizmet noktasının amacına uygun faaliyet göstermediğini iddia etti. Günay, "Buraya sabah 10-11 kişi gelip biraz durup, daha sonra dağılıyorlar. Kahvelere gidip oyun oynuyorlar. Akşam olduğu zaman hepsi buraya tekrar toplanıyor. Bir hizmet amacıyla değil, istihdam oluşturmak amacıyla burayı kurmuşlar." diye konuştu.

Eleştirilerin odağındaki hizmet noktasında görev yapan İsmail Tilhe, muhtarlık makamıyla kişisel bir sorunları bulunmadığını bildirerek, "Bizim kendisiyle hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu mahallede seçilmiş bir muhtardır. Biz çalışanız ve belediyemiz buraya bir hizmet noktası kurdu. Biz de geldik, burada hizmet etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.