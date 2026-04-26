Bakan Göktaş tarih verip duyurdu: Anneler için doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin konuştu. Göktaş, doğum izni düzenlemesinin bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini belirterek, "10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler" dedi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini ve 10 gün içinde annelerin başvuru yapabileceğini açıkladı.
  • Bakan Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile çocuk koruma kanunlarıyla ilgili düzenlemeler konusunda görüştü.
  • Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası bazı düzenlemelerin yasal mevzuat kapsamına alınması gerektiği belirtildi.
  • Göktaş, koruyucu ve önleyici mekanizmalar açısından atılacak adımların önemine dikkat çekti.
  • Bakanlığın sosyal risk haritası çalışması kapsamında vaka oluşmadan önleyici tedbirler alınacağı ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını ancak Resmi Gazete'de yayımlanmadığını anımsatması üzerine Göktaş, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz, hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız." diye konuştu.

ÇOCUK KORUMA KANUNLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldiğinin hatırlatılması üzerine de Göktaş, "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili bazı düzenlemelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Göktaş, "Bu elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmektedir, bu görüşmede de onları netleştirmiş olduk." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, koruyucu, önleyici mekanizmalar açısından atılacak adımların çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medyada yaş doğrulaması 6 ay içerisinde başlayacakBakan Göktaş açıkladı: Sosyal medyada yaş doğrulaması 6 ay içerisinde başlayacak
Bakan Göktaştan A Haberde anneye aileye müjde: 24 haftalık doğum izni Resmi Gazetede yayımlanacak | E-Devlet yoksa sosyal medya yokBakan Göktaştan A Haberde anneye aileye müjde: 24 haftalık doğum izni Resmi Gazetede yayımlanacak | E-Devlet yoksa sosyal medya yok
Yeni CHP bu: 40 yıllık partililer kapı dışarı bankamatikçiler baş tacı! Özel'den "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyen Arif Kocabıyık'a rozet
KK'ya sövenlere "Özel" rozet!

