Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini ve 10 gün içinde annelerin başvuru yapabileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını ancak Resmi Gazete'de yayımlanmadığını anımsatması üzerine Göktaş, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz, hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız." diye konuştu.

ÇOCUK KORUMA KANUNLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME



Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldiğinin hatırlatılması üzerine de Göktaş, "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili bazı düzenlemelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Göktaş, "Bu elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmektedir, bu görüşmede de onları netleştirmiş olduk." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, koruyucu, önleyici mekanizmalar açısından atılacak adımların çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem." şeklinde konuştu.