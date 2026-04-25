İstanbul'da 100 bin konutta kura netliği | DMM iddiaları yalanladı: Canlı olarak yayınlanmıştır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’daki 100 bin sosyal konut projesine ilişkin kura süreci hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Açıklamada, hak sahiplerinin noter huzurunda, dış müdahaleye kapalı ve tamamen rastgele seçim esasına göre belirlendiği vurgulanırken, 25-27 Nisan 2026 tarihlerinde yapılan çekilişlerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınlandığı hatırlatıldı.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinin kura çekimlerine yönelik iddiaları yalanladı.
  • Kura sürecinin noter huzurunda, dış müdahaleye kapalı ve bilgisayar ortamında rastgele seçim esasına göre yapıldığı açıklandı.
  • 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin şeffaflık ilkesi gereği sosyal medyadan canlı yayınlandığı belirtildi.
  • Başvuru listelerinin kura öncesinde paylaşıldığı ve sonuçların noter onayıyla kesinleşerek resmi kanallardan ilan edildiği vurgulandı.
  • DMM, kurumların güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin, "Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

