Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'ya ait kaybolmadan önce çekilen yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.
ÇOCUKLARLA İÇ İÇE
Ortaya çıkan görüntülerde Doku'nun çocuklarla iç içe olduğu anlar dikkat çekti. Kayıtlardan birinde, Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği görülürken, bir diğer görüntüde ise staj yaptığı okulda sınıf ortamında tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.
DOKU SORUŞTURMASINDA SON DURUM: VALİNİN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ
Gülistan Doku soruşturması kapsamında 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkemenin talebi reddettiği bildirildi.
4 SAAT SÜREN İFADE
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifade işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yaklaşık 4 saat tanık olarak ifade veren Delen'in adliyeden ayrıldığı bildirildi.