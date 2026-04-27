Gülistan Doku'nun, (fotoğrafta)kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

ÇOCUKLARLA İÇ İÇE

Ortaya çıkan görüntülerde Doku'nun çocuklarla iç içe olduğu anlar dikkat çekti. Kayıtlardan birinde, Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği görülürken, bir diğer görüntüde ise staj yaptığı okulda sınıf ortamında tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.