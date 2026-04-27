CANLI YAYIN
Geri

Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri: Çocuklarla şarkı söyleyip böyle eğlenmiş

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ait, kaybolmadan önce çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Doku’nun Diyarbakır’da yeğenleriyle birlikte şarkı söylediği ve staj yaptığı okulda öğrencilere çocuk şarkıları anlattığı anlar yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'ya ait kaybolmadan önce çekilen yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

Gülistan Doku'nun, (fotoğrafta)kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

ÇOCUKLARLA İÇ İÇE

Ortaya çıkan görüntülerde Doku'nun çocuklarla iç içe olduğu anlar dikkat çekti. Kayıtlardan birinde, Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği görülürken, bir diğer görüntüde ise staj yaptığı okulda sınıf ortamında tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.

DOKU SORUŞTURMASINDA SON DURUM: VALİNİN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkemenin talebi reddettiği bildirildi.

4 SAAT SÜREN İFADE

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifade işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yaklaşık 4 saat tanık olarak ifade veren Delen'in adliyeden ayrıldığı bildirildi.

Gülistan soruşturmasında Yılmaz Delen ifade verdi 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

CHP'nin başı daha çok ağrır! Uşak'ta seks arşivi Silivri'de sır görüşme: Adnan Oktar'ın avukat kuryeleri Özkan Yalım'a ne mesaj getirdi?
SONRAKİ HABER

CHP'de "Adnan Oktar" skandalı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler