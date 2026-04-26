29 Nisan tarihinde toplam 15 milyar 900 milyon liralık doğum yardımı annelerin hesaplarına yatırılacak.

Kreş, yurt ve okul gibi alanlarda ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalıştırılması yasaklandı.

15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımında e-Devlet üzerinden yaş doğrulama zorunluluğu getirildi ve 1 milyondan fazla takipçisi olan platformlara temsilci açma yükümlülüğü getirildi.

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira doğum yardımı ödenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinin 24 haftaya yükseltildiğini ve düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren tarihi düzenlemelerin detaylarını A Haber ekranlarında kamuoyuyla paylaştı.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA

Çalışma hayatındaki anneleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeyi anlatan Bakan Göktaş, "Doğum izinlerini 24 haftaya yükselttik. 24 haftayı tamamlanmamış anneler faydalanabilecek. Halen doğum izninde olan anneler yararlanacak. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak." dedi.

ÇOCUK 5 YAŞINA GELENE KADAR AYLIK DESTEK SİSTEMİ

Nüfus artış hızındaki düşüşe karşı geliştirilen yeni teşvik mekanizmalarına dikkat çeken Göktaş, "Doğum yardımlarında tek seferlik ödeme döneminden vazgeçip, çocuk 5 yaşına gelene kadar devam eden aylık destek sistemine geçtik." bilgisini paylaştı.

Yeni modeldeki rakamları detaylandıran Göktaş, "İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuktan itibaren çocuk 5 yaşını doldurana kadar her ay 1500 lira, üçüncü çocukta aylık 5 bin lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

15.9 MİLYARLIK YARDIM HESAPLARDA

Göktaş, 29 Nisan tarihinde toplam 15 milyar 900 milyon liralık doğum yardımının annelerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

E-DEVLET YOKSA SOSYAL MEDYA YOK

Çocukların internet ortamındaki zararlı içeriklerden korunması amacıyla hazırlanan 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin kanunlaştığını aktaran Göktaş, "Dijitalleşme çok hızlı gelişiyor. Çocuklarımızı korumalıyız. Dijitalleşmenin zararlı içeriklerine karşı dikkatli olmalıyız. Platformlara yükümlülükler getirilecek. 1 milyondan fazla takipçisi olan uygulamalara temsilci açma zorunluluğu getirdik." diye konuştu.

Çocukların yüzde 63'ünün internette çok fazla zaman geçirdiğini, bu durumun dijital bağımlılık yarattığını vurgulayan Göktaş, "Sosyal medyaya giriş konusunda yaş doğrulama e-Devlet üzerinden yapılacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn kontrolü getireceğiz. 100 binden fazla oyun kullanıcısı olan oyunlarla ilgili temsilci zorunluluğu getirdik. Sosyal medyada şiddetten uzak içerikler olacak." sözleriyle yeni dönemi özetledi.

AĞIR SUÇLUYA KREŞ DE OKUL DA YOK

Çocukların bulunduğu ortamlarda çalışan personele yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığının altını çizen Bakan Göktaş, "Çocuk Koruma Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle kreş, yurt, okul gibi alanlarda ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalıştırılmamasını zorunlu kıldık." dedi.

Denetim ağının genişletildiğini belirten Göktaş, "Okul servislerinden kantinlere, hatta internet kafelere kadar çocukların olduğu her yerde bu kişilerin görev almasını engelleyerek evlatlarımıza daha güvenli bir çevre sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

3 BİN 160 AİLEYLE DOĞRUDAN TEMAS

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı sonrası bölgedeki psikososyal destek seferberliğini anlatan Göktaş, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 256 personelimizle sahaya intikal ettik. Sadece vaka bazlı değil, hane bazlı bir izleme sistemi kurarak 3 bin 160 aileyle doğrudan temas sağladık. Özellikle evlat veya ebeveyn kaybı yaşayan vatandaşlarımız için yas danışmanlığı sürecini başlattık, bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Okul saldırılarının psikolojik etkisini azaltacaklarını, riskli aileleri önceden tespit edeceklerini bildiren Göktaş, yaşlanan nüfusa yönelik stratejilere değinerek, "Türkiye artık hızlı yaşlanan bir nüfusa sahip. Bu nedenle 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus On Yılı ilan ederek yaşlılarımızın hane ortamından kopmadan bakılacağı gündüzlü bakım merkezlerini yaygınlaştırıyoruz. Amacımız yaşlılarımızı sadece kurumlara emanet etmek değil, onları aile odaklı bir yaklaşımla sosyal hayatın içinde tutmaktır." dedi.