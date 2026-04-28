TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik resmi süreç tamamlandı.

Uluslararası pazara iddialı giriş yapan uçağın teknik özellikleri dikkat çekiyor. Uzunluğu 13,6 metre, kanat açıklığı 9,5 metre, yüksekliği 4,1 metre ölçülerindeki uçağın kanat alanı 25 metrekare olarak belirlendi. Performans verilerine göre 1.060 deniz mili menzile sahip uçak, dakikada 48.500 fit tırmanma oranına ulaşıyor.

Türk uçağını envanterine katmak için resmi adımları atan İspanya, 2028 yılından itibaren ülkedeki F-5 (AE.09) uçaklarını hangara çekerek HÜRJET'i kullanmaya başlayacak.

HÜRJET ihracatı için İspanya'da düzenlenen imza töreni

Servis tavanı 45.000 fit seviyesindeki HÜRJET, 1,4 Mach azami hızla uçabiliyor. Uçağın faydalı yük kapasitesi 7.500 libre olarak saptandı. Hava aracının G limitleri +8 ile -3 G aralığında kaydedildi. Azami kesintisiz G kuvveti 15.000 fitte 6,3 G olarak ölçüldü.

Gelişmiş sistemlerle donatılan hava aracı, farklı operasyonel ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde kurgulandı. Temel olarak tekamül jet eğitimi, harbe hazırlığa geçiş aşamalarında kullanılacak uçak, eğitimlerde "Red Aircraft" görevini üstlenebilecek.

HÜRJET akrobatik gösteri uçağı rolüyle gökyüzünde yer alacak.