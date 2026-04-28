CANLI YAYIN
Geri

Madrid semalarına HÜRJET... İspanya'da tarihi imza

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen jet motorlu uçak HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin, Madrid’teki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET uluslararası pazara açıldı.

TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik resmi süreç tamamlandı.

Anlaşma kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen törenle birlikte Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağının Avrupa semalarında görev yapmasının önü açıldı.

HÜRJET ihracatı için İspanya'da düzenlenen imza töreni (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

Türk uçağını envanterine katmak için resmi adımları atan İspanya, 2028 yılından itibaren ülkedeki F-5 (AE.09) uçaklarını hangara çekerek HÜRJET'i kullanmaya başlayacak.

ÇOKLU GÖREV YETENEĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Uluslararası pazara iddialı giriş yapan uçağın teknik özellikleri dikkat çekiyor. Uzunluğu 13,6 metre, kanat açıklığı 9,5 metre, yüksekliği 4,1 metre ölçülerindeki uçağın kanat alanı 25 metrekare olarak belirlendi. Performans verilerine göre 1.060 deniz mili menzile sahip uçak, dakikada 48.500 fit tırmanma oranına ulaşıyor.

Servis tavanı 45.000 fit seviyesindeki HÜRJET, 1,4 Mach azami hızla uçabiliyor. Uçağın faydalı yük kapasitesi 7.500 libre olarak saptandı. Hava aracının G limitleri +8 ile -3 G aralığında kaydedildi. Azami kesintisiz G kuvveti 15.000 fitte 6,3 G olarak ölçüldü.

HÜRJET (Fotoğraf: AA)

Gelişmiş sistemlerle donatılan hava aracı, farklı operasyonel ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde kurgulandı. Temel olarak tekamül jet eğitimi, harbe hazırlığa geçiş aşamalarında kullanılacak uçak, eğitimlerde "Red Aircraft" görevini üstlenebilecek.

HÜRJET akrobatik gösteri uçağı rolüyle gökyüzünde yer alacak.

SONRAKİ HABER

Savunmada Türk rüzgarı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler