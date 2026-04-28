CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'ta polise alçak saldırı: Tedavisi tamamlanan terörist tutuklandı

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çevresinde polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Ahmet İmrak, tedavisinin ardından savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Ahmet İmrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ta polise alçak saldırı: Tedavisi tamamlanan terörist tutuklandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına terör saldırısı düzenleyen Ahmet İmrak tutuklandı.
  • Saldırgan İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
  • Savcılıkta ifadesi alınan İmrak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.
  • Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklanmış, 2'sine adli kontrol uygulanmış, 1'i serbest bırakılmıştı.
  • Soruşturma kapsamında toplam 14 zanlı tutuklandı.

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahmet İmrak tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Polise alçak saldırı (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

Şüpheli İmrak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli İmrak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İmrak'ın tutuklanmasına karar verdi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile terörist Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı.

