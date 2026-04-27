Soruşturma tüm yönleriyle yeniden ve etkin şekilde yürütülmelidir. İhmalde bulunan kamu görevlileri dahil olmak üzere tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler derhal başlatılmalıdır" dedi.

Çünkü bu dosyalar birbirinden bağımsız değil; aynı ihmal zincirinin, aynı cezasızlık pratiğinin ve aynı yapısal sorunların birer yansımasıdır. Bizler bugün buradan açıkça ifade ediyoruz; Rojvelat'ın dosyasına ilişkin takipsizlik kararları kaldırılmalıdır.

Her iki dosyada da kayıp başvurularına rağmen derhal ve etkili arama yapılmaması, kamera kayıtları ve kritik verilerin zamanında incelenmemesi, olayların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesi, sorumluluğu bulunan kişi ve kamu görevlileri hakkında etkin işlem yapılmaması gibi ortak ve sistematik nitelikteki eksiklikler bulunmaktadır.

"GÜLİSTAN İLE ORTAK İKİ ARKADAŞ DİYE GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Mehmet Kızmaz ise kardeşi Rojvelat'ın Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku ile o dönem yakın arkadaş olduklarını ifade ederek, "Hasankeyf limanında kameralar var. 'Aktif değil' denildi bize.

Aktif değil ve dosyada da yok o kamera. Neden aktif değil? Kardeşimin kayıp sürecinde o kamera işlemiyorsa o kameranın anlamı, önemi ne? Baştan sona gösterilen üslup, muamele, aranmama biz de soru işareti oluşturuyor. Özellikle Gülistan dosyasındaki çıkan tablodan kaynaklı da soru işareti oluyor. Bunun üzerinde duruyoruz.

Acaba Gülistan dosyasındaki gelişmeden sonra yaşadığı şehirde, okuduğu şehirde arkadaşı kaybolduktan sonra, okulu bitirdikten sonra, ayrılmadığı şehirde bir şeyler mi yaşadı? Benzer tablolar mı yaşadı? Çünkü şunu biliyoruz ki, kamuoyu da biliyor, sadece Gülistan bu durumu yaşamadı.

İster medyaya yansısın ister medyaya yansımamış çok örneği var. Gülistan'ın yaşadığı örnekler gibi. Biz de bu noktada soru işaretlerimiz var. Kardeşim bir şey mi biliyordu? Benzer durumlar mı yaşandı? Bunların açığa çıkartılması gerekiyor. Bunu dile getiriyoruz.

Benzer Rojvelatlar, benzer gençler hayattan koparılmaması gerekiyor. 'Ortak iki arkadaş' diye geçiştirilemez. Dosyamız Gülistan'ınki ile aynı sonuca doğmasa da o sonuca gitmese dahi bunun üzerinde durmak istiyoruz" diye konuştu.