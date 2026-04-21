Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluğuna itiraz kabul edilmedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/6. maddesi gereğince "Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması" dolayısıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in avukatı tutukluluğa itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren asliye ceza mahkemesi, tutukluluğa itirazı reddetti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan'da açığa alınmıştı.

Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Sonel, 21 Nisan'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmıştı.