Tuncay Sonel'in tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluğuna itiraz reddedildi. Sonel, 21 Nisan'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Giriş Tarihi:
  • Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itirazı mahkeme tarafından reddedildi.
  • Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan soruşturma Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
  • Eski vali Tuncay Sonel 17 Nisan'da açığa alınmış, 21 Nisan'da Erzurum Adliyesi'ndeki sorgusu sonrası tutuklanmıştı.
  • Sonel 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de vali olarak görev yapmıştı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluğuna itiraz kabul edilmedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/6. maddesi gereğince "Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması" dolayısıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in avukatı tutukluluğa itirazda bulundu.

TUTUKLULUĞA İTİRAZI REDDEDİLDİ

İtirazı değerlendiren asliye ceza mahkemesi, tutukluluğa itirazı reddetti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan'da açığa alınmıştı.

Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Sonel, 21 Nisan'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmıştı.

