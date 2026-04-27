Paylaşımları sonrası Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'e soruşturma | Görev yeri değiştirildi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül’ün görev yeri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; soruşturma kapsamında görevlendirilen mülkiye müfettişleri incelemelerini sürdürürken, Eligül'ün yeni adresi Edirne Valiliği oldu.

  • İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Ayaş ilçesi Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
  • Bakanlık, soruşturmanın yürütülmesi için ivedilikle bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.
  • Eligül, görev yerinden alınarak Edirne Valiliği Hukuk Müşaviri olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Ayaş ilçesinde görev yapan Kaymakam Muharrem Eligül, paylaşımları nedeniyle mercek altına alındı.

Bakanlık, Eligül hakkında başlatılan soruşturmanın detaylarını incelemek üzere ivedilikle bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

YENİ GÖREV YERİ BELLİ OLDU
Soruşturma süreci devam ederken, Muharrem Eligül'ün görev yerinde de değişikliğe gidildi. Bakanlık açıklamasına göre Eligül, Edirne Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.

Muharrem Eligül kimdir?

Trabzon Tonya ve Konya Derbent ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Daha sonra Konya Yalıhüyük, Adana Saimbeyli Kaymakamı, Bingöl Vali Yardımcısı, Güroymak Kaymakamı, Erzurum Vali Yardımcısı, Muş Korkut Kaymakamı ve Çorum İskilip Kaymakamı olarak görev aldı.

2022 yılında Ayaş Kaymakamlığına vekaleten görevlendirilen Muharrem Eligül, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ayaş'a atandı.

