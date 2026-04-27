İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Ayaş ilçesinde görev yapan Kaymakam Muharrem Eligül, paylaşımları nedeniyle mercek altına alındı.

Bakanlık, Eligül hakkında başlatılan soruşturmanın detaylarını incelemek üzere ivedilikle bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

YENİ GÖREV YERİ BELLİ OLDU

Soruşturma süreci devam ederken, Muharrem Eligül'ün görev yerinde de değişikliğe gidildi. Bakanlık açıklamasına göre Eligül, Edirne Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.

Muharrem Eligül kimdir? Trabzon Tonya ve Konya Derbent ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Daha sonra Konya Yalıhüyük, Adana Saimbeyli Kaymakamı, Bingöl Vali Yardımcısı, Güroymak Kaymakamı, Erzurum Vali Yardımcısı, Muş Korkut Kaymakamı ve Çorum İskilip Kaymakamı olarak görev aldı.



2022 yılında Ayaş Kaymakamlığına vekaleten görevlendirilen Muharrem Eligül, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ayaş'a atandı.