Yüzde 10 peşinat 240 ay vade ile ev sahibi Türkiye! 81 ilde TOKİ kura çekimi tamam: İstanbul'da 100 bin hak sahibi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hayata geçirilen 100 bin sosyal konut için kura çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. İstanbul ile birlikte Türkiye genelindeki 81 ilde yürütülen kura takvimi de böylece sona ermiş oldu. Proje kapsamında ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 20 yıl (240 ay) vade seçeneğiyle ödeme yapacak. Ödemeler, TOKİ ile resmi sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak olup taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 100 bin sosyal konutun kura çekimlerinin tamamlandığını ve 81 ildeki kura takviminin sona erdiğini duyurdu.
  • Kura sonuçlarının noter onayının ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği açıklandı.
  • Proje kapsamında hak sahipleri için yüzde 10 peşinat ve 20 yıl vade imkanıyla ödeme planı oluşturuldu.
  • Konut taksitlerinin yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncelleneceği ve konutların en geç 2 yıl içinde teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.
  • Bakan Kurum, yeni hedefin 500 bin aileyi daha konut sahibi yapmak olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hayata geçirilen 100 bin sosyal konut için kura çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Böylece proje kapsamında 81 ilde yürütülen kura takvimi de resmen sona erdi.

GÖZLER NOTER ONAYINDA

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki kura sürecinin tamamlandığını belirterek sonuçların noter onayının ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini açıkladı.

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz."

81 İLDE KURA SÜRECİ TAMAMLANDI

İstanbul ile birlikte Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projesinde kura sürecinin tüm illerde tamamlandığını vurgulayan Kurum, artık inşaat sürecine geçileceğini belirtti. Proje kapsamında temellerin kısa sürede atılması ve konutların hızlı şekilde teslim edilmesi hedefleniyor.

500 BİN AİLEYE DAHA EV MÜJDESİ

Açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen projeyle yüz binlerce ailenin ev sahibi olacağını belirten Kurum, yeni hedefin 500 bin aileyi daha konut sahibi yapmak olduğunu ifade etti.

TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Vatandaşlar, sonuçları takip etmek için TOKİ'nin duyurularını kontrol edebilecek.

ÖDEME PLANI: YÜZDE 10 PEŞİNAT 20 YIL VADE

Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar ödemelere hemen başlamayacak. Süreç TOKİ ile sözleşme imzalanmasının ardından başlayacak. Projede yüzde 10 peşinat alınacak ve kalan tutar 20 yıl vadeyle ödenecek.

Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Ancak bu oran üst sınır olarak uygulanacak ve TOKİ gerekli durumlarda artışı daha düşük tutabilecek. Konutların, kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLER

Projede farklı metrekare ve planlara göre belirlenen örnek ödeme seçenekleri şöyle:

Konut Tipi

MetrekareToplam FiyatPeşinat (%10)Aylık Taksit
1+155 m²1.950.000 TL195.000 TL7.313 TL
2+165 m²2.450.000 TL245.000 TL9.188 TL
2+180 m²2.950.000 TL295.000 TL11.063 TL
