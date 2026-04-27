Açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen projeyle yüz binlerce ailenin ev sahibi olacağını belirten Kurum, yeni hedefin 500 bin aileyi daha konut sahibi yapmak olduğunu ifade etti.

ÖDEME PLANI: YÜZDE 10 PEŞİNAT 20 YIL VADE

Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar ödemelere hemen başlamayacak. Süreç TOKİ ile sözleşme imzalanmasının ardından başlayacak. Projede yüzde 10 peşinat alınacak ve kalan tutar 20 yıl vadeyle ödenecek.

Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Ancak bu oran üst sınır olarak uygulanacak ve TOKİ gerekli durumlarda artışı daha düşük tutabilecek. Konutların, kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.