Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 (F1) Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılacak.
F1 HEYECANI YENİDEN İSTANBUL YOLUNDA
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla saat 15.00'te düzenlenecek lansman, Formula 1'in Türkiye'ye uzun vadeli dönüşünün resmi duyurusu niteliğini taşıyor.
Toplantıda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Park ihale süreci ve bu kapsamda taahhüt edilen "2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme" hedefiyle ilgili atılan somut adımlar ele alınacak.
F1 CEO'SU DA KATILACAK
Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin de katılarak organizasyonun uluslararası boyutuna ve Türkiye ile yapılan stratejik iş birliğine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.
EKONOMİYE VE TURİZME DEV KATKI
Tanıtım programında, yarışların İstanbul'un marka değerine yapacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmi için oluşturacağı milyar dolarlık katma değer üzerinde durulacak.
Özellikle 2026 yılından itibaren başlaması planlanan ve uzun yıllara yayılması hedeflenen yeni anlaşmanın, Türkiye'nin kamu diplomasisi ve spor vizyonundaki yeri vurgulanacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı etkinlikte ayrıca, İstanbul Park pistinde yapılacak modernizasyon çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve F1'in küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek "yeşil etkinlik" projeleri hakkında da detaylı bilgi verilmesi öngörülüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç, motor sporları tutkunlarının yanı sıra küresel yatırımcıların da takibinde bulunuyor. Programın ardından Türkiye'nin F1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin dünya kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.
İstanbul Park, ilk kez kapılarını açtığı 2005 yılından bu yana toplam 9 büyük yarışa ev sahipliği yaparak Formula 1 tarihine geçti. Pistteki ilk zaferi McLaren pilotu Kimi Räikkönen elde ederken, "İstanbul Park benim evimdir" diyen Felipe Massa, 2006-2008 yılları arasında üst üste 3 kez kazanarak pistin en başarılı ismi unvanını aldı. Aralarında Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi dünya şampiyonlarının da bulunduğu 6 farklı pilotun kürsünün zirvesine çıktığı İstanbul, meşhur 8. virajı ve saat yönünün tersine işleyen yapısıyla F1 dünyasının unutulmaz durakları arasındaki yerini koruyor.