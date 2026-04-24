İstanbul'da son olarak 10 Ekim 2021'de düzenlenen yarışı Valtteri Bottas kazandı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - Arşiv)

Özellikle 2026 yılından itibaren başlaması planlanan ve uzun yıllara yayılması hedeflenen yeni anlaşmanın, Türkiye'nin kamu diplomasisi ve spor vizyonundaki yeri vurgulanacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı etkinlikte ayrıca, İstanbul Park pistinde yapılacak modernizasyon çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve F1'in küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek "yeşil etkinlik" projeleri hakkında da detaylı bilgi verilmesi öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç, motor sporları tutkunlarının yanı sıra küresel yatırımcıların da takibinde bulunuyor. Programın ardından Türkiye'nin F1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin dünya kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.

İSTANBUL PARK'TA 9 YARIŞ

İstanbul Park, ilk kez kapılarını açtığı 2005 yılından bu yana toplam 9 büyük yarışa ev sahipliği yaparak Formula 1 tarihine geçti. Pistteki ilk zaferi McLaren pilotu Kimi Räikkönen elde ederken, "İstanbul Park benim evimdir" diyen Felipe Massa, 2006-2008 yılları arasında üst üste 3 kez kazanarak pistin en başarılı ismi unvanını aldı. Aralarında Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi dünya şampiyonlarının da bulunduğu 6 farklı pilotun kürsünün zirvesine çıktığı İstanbul, meşhur 8. virajı ve saat yönünün tersine işleyen yapısıyla F1 dünyasının unutulmaz durakları arasındaki yerini koruyor.