Rüşvet, yolsuzluk ve irtikapla anılan CHP'li belediyeler, personel maaşı ödeyemeyecek duruma geldi.
İzmir'deki CHP'li belediyelerde hakkını alamayan işçilerin "iş bırakma" eylemleri rutin haline gelirken Mustafa Bozbey'in yolsuzluk ağı kurduğu Bursa'daki CHP'li belediyelerde de ekonomik tablo içler acısı.
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'li Hayri Türkyılmaz'dan belediye makamını devralan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, aylarca belediye çalışanlarının maaşını ödeyemedi ve emekçileri mağdur etti.
"BİR KARIŞ BELEDİYE MÜLKÜ SATMAM" DEDİ AMA...
Bulduğu her fırsatta kendinden önceki CHP yönetimini suçlayan Dalgıç, seçim vaatlerini de tutamadı. "Bir karış belediye mülkünü satmam" diyen Deniz Dalgıç büyük bir siyasi riyakarlığa imza attı.
BELEDİYENİN EN KIYMETLİ ARSASINI SATIŞA ÇIKARDI
SABAH'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre; Mülkiyeti belediyeye ait olan Burgaz Mahallesi'ndeki 2 Bin 616 metrekarelik ilçenin ve belediyenin en değerli arsasını satışa çıkardı.
Muhammen bedelinin 46 milyon TL olduğu öğrenilen kıymetli arsa, 6 Mayıs günü satışa çıkacak.
Diğer birçok CHP'li belediye Başkanı gibi önce "satmam" diyen ancak daha sonra belediye mülklerini tek tek satan Başkan Deniz Dalgıç, geçtiğimiz 2025 yılında da onlarca parselden oluşan toplam 803 bin dönüm arsayı satışa çıkarmak istemişti.
"Değersiz ve işlevsel değil" bahanesiyle meclise satış için önerge vermişti.
Hem Cumhur İttifakı üyelerinin hem de vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan CHP'li Dalgıç, geri adım atmak zorunda kalmış ve istediği satışı gerçekleştirememişti.
Hatırlanacağı üzere benzer bir durum İstanbul Üsküdar'da da yaşanmıştı.
CHP'li Sinem Dedetaş, 2024'te Üsküdar'da belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıktan sonra milyonluk taşınmazları internet üzerinden satışa çıkarmıştı.