CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı) 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'li Hayri Türkyılmaz'dan belediye makamını devralan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, aylarca belediye çalışanlarının maaşını ödeyemedi ve emekçileri mağdur etti. "BİR KARIŞ BELEDİYE MÜLKÜ SATMAM" DEDİ AMA... Bulduğu her fırsatta kendinden önceki CHP yönetimini suçlayan Dalgıç, seçim vaatlerini de tutamadı. "Bir karış belediye mülkünü satmam" diyen Deniz Dalgıç büyük bir siyasi riyakarlığa imza attı.

BELEDİYENİN EN KIYMETLİ ARSASINI SATIŞA ÇIKARDI



SABAH'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre; Mülkiyeti belediyeye ait olan Burgaz Mahallesi'ndeki 2 Bin 616 metrekarelik ilçenin ve belediyenin en değerli arsasını satışa çıkardı.

Muhammen bedelinin 46 milyon TL olduğu öğrenilen kıymetli arsa, 6 Mayıs günü satışa çıkacak.



Diğer birçok CHP'li belediye Başkanı gibi önce "satmam" diyen ancak daha sonra belediye mülklerini tek tek satan Başkan Deniz Dalgıç, geçtiğimiz 2025 yılında da onlarca parselden oluşan toplam 803 bin dönüm arsayı satışa çıkarmak istemişti.