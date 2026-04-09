TOKİ’den arsa alana 4 yıl taksit! 45 ilde başvurular başlıyor: Şartlar neler?

TOKİ 45 ilde yer alan 353 değerli arsayı nisan ayında açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. Konut, ticaret ve sanayi alanlarından oluşan 17,25 milyar TL değerindeki dev portföyde, %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunuluyor. İşte il il satış listesi, teminat tutarları ve internet üzerinden başvuru şartları.

ai haber özet
  • TOKİ, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde 45 ilde toplam 353 arsayı açık artırmayla satışa çıkaracak.
  • Satışa sunulacak arsaların toplam büyüklüğü 4 milyon 275 bin metrekare, toplam muhammen bedeli 17 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi.
  • Konut, ticaret, turizm, sağlık, sanayi ve tarım alanlarına yönelik arsalar için yüzde 25 peşinatla 48 aya kadar vade imkanı sunuluyor.
  • Peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.
  • Açık artırmaya katılım için arsa değerine göre 10 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen teminat yatırılması zorunlu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir arsa satış programını duyurdu. Farklı kullanım alanlarına hitap eden yüzlerce arsa, nisan ayında açık artırma yöntemiyle alıcılarla buluşacak.

45 ilde 353 arsa açık artırma yöntemiyle alıcı bekliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar AA'ya aittir)

353 ARSA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 45 ilde yer alan toplam 353 arsa, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde satışa sunulacak. Geniş bir yelpazede hazırlanan portföy konut, ticaret, turizm, sağlık, sanayi ve tarım gibi birçok farklı yatırım alanına uygun seçenekler içeriyor.

Bu çeşitlilik, hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler açısından dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

MÜZAYEDE TAKVİMİ VE İLLER

1. Grup
Tarih ve Saat: 16 Nisan 2026 Perşembe
Saat: 10.30

İller: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bartın, Denizli, Diyarbakır, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak.

2. Grup
Tarih ve Saat: 17 Nisan 2026 Cuma, Saat: 10.30

İller: Adıyaman, Aksaray, Ankara, Batman, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Şırnak.

Konut ve ticaret alanları yatırım fırsatı sunuyor.

İNTERNET KATILIMCILARI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

İnternet katılımcılarının yapması gereken iş ve işlemler:

Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.

Onay ve İmza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve "Okudum, anladım" yazısı yer almalıdır.

Şirket Katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası olmalı.

Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (maksimum 10MB) olarak gönderilmeli.

Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.

Dekont: Başkası yatırdıysa açıklamada katılımcı adı-soyadı yazılmalı.

Açık artırmalar Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı yapılacak.

TOPLAM DEĞER 17,25 MİLYAR TL

Satışa çıkarılacak arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 4 milyon 275 bin metrekare olarak açıklandı. Söz konusu taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 17 milyar 250 milyon TL seviyesinde.

ESNEK ÖDEME İMKANI VE PEŞİNE İNDİRİM

TOKİ, yatırımcıların finansman planlamasını kolaylaştırmak amacıyla farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Buna göre:

Yüzde 25 peşinatla 48 aya kadar vade imkanı sağlanıyor
Peşin ödeme tercih edenlere yüzde 15 indirim uygulanıyor

Bu model, özellikle uzun vadeli yatırım planı yapanlar için önemli bir avantaj oluşturuyor.

Arsa değerine göre değişen teminat sistemi uygulanacak.

KATILIM İÇİN TEMİNAT ŞARTI

Açık artırmaya katılacak yatırımcıların, ilgilendikleri her arsa için ayrı ayrı teminat yatırmaları zorunlu tutuldu. Teminat ödemeleri, Emlak Yönetim aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ödemelerini, Halk Bankası Halkalı Şubesi'nde bulunan ilgili IBAN hesabına önceden yatırabilecekleri gibi, açık artırma günü salonlarda kurulacak vezneler üzerinden de yapabilecek.

ARSA DEĞERİNE GÖRE KADEMELİ TEMİNAT SİSTEMİ

Belirlenen teminat tutarları, arsaların muhammen bedeline göre kademeli olarak değişiyor. Buna göre:

📌0 – 20.000 TL arası arsalar için: 10.000 TL
📌20.001 – 50.000 TL arası arsalar için: 20.000 TL
📌50.001 – 2.500.000 TL arası arsalar için: 100.000 TL
📌2.500.001 – 10.000.000 TL arası arsalar için: 500.000 TL
📌10.000.001 – 25.000.000 TL arası arsalar için: 2.000.000 TL
📌25.000.001 – 50.000.000 TL arası arsalar için: 3.000.000 TL
📌50.000.001 – 100.000.000 TL arası arsalar için: 5.000.000 TL
📌100.000.000 TL üzerindeki arsalar için: 10.000.000 TL

Her arsa için ayrı teminat yatırılması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

DETAYLI BİLGİYE NASIL ULAŞILIR?

Yatırımcılar; satışa ilişkin detaylara TOKİ'nin resmi internet sitesi, açık artırma platformu ve 444 84 34 numaralı çağrı hattı üzerinden erişebiliyor.

