Açık artırmaya katılım için arsa değerine göre 10 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen teminat yatırılması zorunlu.

Konut, ticaret, turizm, sağlık, sanayi ve tarım alanlarına yönelik arsalar için yüzde 25 peşinatla 48 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Satışa sunulacak arsaların toplam büyüklüğü 4 milyon 275 bin metrekare, toplam muhammen bedeli 17 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir arsa satış programını duyurdu. Farklı kullanım alanlarına hitap eden yüzlerce arsa, nisan ayında açık artırma yöntemiyle alıcılarla buluşacak.

45 ilde 353 arsa açık artırma yöntemiyle alıcı bekliyor.

353 ARSA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 45 ilde yer alan toplam 353 arsa, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde satışa sunulacak. Geniş bir yelpazede hazırlanan portföy konut, ticaret, turizm, sağlık, sanayi ve tarım gibi birçok farklı yatırım alanına uygun seçenekler içeriyor.

Bu çeşitlilik, hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler açısından dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

MÜZAYEDE TAKVİMİ VE İLLER



1. Grup

Tarih ve Saat: 16 Nisan 2026 Perşembe

Saat: 10.30

İller: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bartın, Denizli, Diyarbakır, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak.

2. Grup

Tarih ve Saat: 17 Nisan 2026 Cuma, Saat: 10.30

İller: Adıyaman, Aksaray, Ankara, Batman, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Şırnak.